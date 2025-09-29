Sự thật về trào lưu uống thứ "nước thần" từ loại gia vị phổ biến trong bếp

Vài năm gần đây, xu hướng uống ginger shot - một loại nước ép gừng pha với nước cốt chanh hoặc các loại nước ép khác - đang được ưa chuộng và quảng bá rộng trên mạng xã hội.

Theo bác sĩ Phạm Ánh Ngân, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - cơ sở 3, ginger shot thường sử dụng gừng tươi để ép lấy nước cốt, sau đó hòa với nước cốt chanh, hoặc nước ép cam, nghệ, củ dền, mật ong… Xu hướng uống ginger shot phổ biến ở người trẻ thành thị, những người sau tập thể thao, thường được hướng dẫn là uống buổi sáng lúc bụng đói.

Trào lưu uống ginger shot gần đây được nhiều TikToker, KOL chia sẻ trên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình)

8 tác dụng khi uống ginger shot mỗi ngày

Theo chuyên trang Health, mặc dù nghiên cứu về ginger shot còn hạn chế, loại nước này có các đặc tính kháng khuẩn, chống viêm và chống nôn tương tự gừng tươi. Dưới đây là 8 tác dụng chính của việc uống ginger shot hàng ngày, dựa trên các nghiên cứu khoa học.

Thứ nhất, ginger shot hỗ trợ sức khỏe miễn dịch. Gừng chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa, trung hòa các gốc tự do gây tổn thương tế bào, từ đó ngăn ngừa căng thẳng oxy hóa dẫn đến bệnh tật.

Thứ hai, ginger shot có thể giảm đau cơ và khớp. Đặc tính chống viêm của gừng giúp chặn các con đường gây viêm, giảm đau nhức sau tập luyện. Các nghiên cứu cho thấy tiêu thụ 2gr gừng tươi hoặc đã xử lý nhiệt hàng ngày có thể giảm viêm cơ bắp, trong khi 4gr giúp phục hồi nhanh hơn sau bài tập cường độ cao.

Thứ ba, ginger shot giúp giảm khó chịu tiêu hóa. Các thành phần trong gừng làm dịu cơ quan tiêu hóa, kích thích co bóp dạ dày, thúc đẩy bài tiết dạ dày và nhu động ruột.

Một nghiên cứu trên 51 người bị khó tiêu chức năng cho thấy bổ sung 540mg gừng 2 lần/ngày trong 4 tuần cải thiện đáng kể các triệu chứng như đầy bụng, đau bụng và ợ nóng. Ngoài ra, gừng có thể giảm triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản bằng cách ngăn chặn axit dạ dày trào ngược.

Thứ tư, ginger shot hỗ trợ trao đổi chất. Một nghiên cứu trên 21 người cho thấy uống gừng với bữa sáng tăng cường sinh nhiệt do chế độ ăn, giúp đốt cháy nhiều calo hơn, giúp kiểm soát cân nặng.

Thứ năm, ginger shot cải thiện lưu thông máu. Hợp chất 6-gingerol trong gừng thúc đẩy giãn mạch máu và điều chỉnh nồng độ natri, từ đó cải thiện dòng chảy máu và sức khỏe tim mạch.

Thứ sáu, ginger shot hỗ trợ kiểm soát đường huyết, giúp ổn định năng lượng và ngăn ngừa biến chứng tiểu đường, bệnh tim. Bổ sung 1-3 gram gừng/ngày trong vài tuần cải thiện đường huyết ở người bệnh tiểu đường.

Thứ bảy, ginger shot cải thiện mức cholesterol Một nghiên cứu trên phụ nữ béo phì có khối u vú cho thấy bổ sung gừng hàng ngày kết hợp tập thể dục dưới nước giảm các cholesterol xấu.

Cuối cùng, ginger shot có thể giảm nguy cơ một số ung thư. Hợp chất 6-Gingerol trong gừng hỗ trợ loại bỏ tế bào hỏng, cắt đứt nguồn máu nuôi khối u và ngăn chặn sự phát triển, lan rộng của tế bào ung thư.

Về dinh dưỡng, một shot gừng tương tự có hàm lượng hợp chất ngang 11 gram gừng tươi, cung cấp khoảng 8,8 calo, ít chất béo, natri, tinh bột và protein.

Ginger shot chứa nhiều hợp chất chống viêm, ít calo, ít chất béo. (Ảnh: Shutterstock).

Nên ăn bao nhiêu gừng mỗi ngày?

Theo bác sĩ Ngân, gừng vừa là món ăn, vừa là vị thuốc quen thuộc đối với bữa cơm người Việt. Theo y học cổ truyền, gừng tươi còn được gọi là sinh khương, có vị cay, tính ấm, quy kinh Phế, Tỳ, Vị. Công dụng của sinh khương giúp giải cảm mạo phong hàn, cầm nôn ói, giảm ho, giải độc (cua, tôm, cá,...).

Gừng khô được gọi là can khương, vị cay tính rất nóng, quy kinh Tâm, Phế, Tỳ, Vị. Công dụng chính là giảm đau bụng do lạnh, cầm tiêu chảy, giảm ho do lạnh.

Việc sử dụng gừng trong chế biến các món ăn, cũng như gia giảm trong các bài thuốc thang, vốn rất phổ biến và gần gũi. Ta dễ nhận thấy lượng gừng nếu cho vào quá nhiều trong món ăn, sẽ khiến tăng cảm giác nóng vùng bụng sau ăn, hoặc một số người sẽ có triệu chứng nóng rát hậu môn khi đi tiêu sau đó.

Có nghiên cứu cho thấy liều lượng thấp (677 μg/khẩu phần) gingerol - chiết xuất gừng - được tiêu thụ trong đồ uống đã kích thích hiệu ứng tăng nhiệt ở bề mặt da của các chi (tay chân).

Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện nay đa phần sử dụng chiết xuất gừng với hàm lượng rất ít, thực tế khi sử dụng nước ép gừng tươi để pha chế “ shot”, hàm lượng có thể cao hơn nhiều.

Vì nồng độ gừng ở mỗi shot sẽ không tương đồng, thức uống này có thể gây kích thích hệ tiêu hóa ở những người đang có vấn đề về trào ngược dạ dày thực quản, viêm loét dạ dày, hay bệnh lý đường tiêu hóa.

Mọi người cũng cần lưu ý tác dụng phụ của gừng đối với người đang sử dụng các thuốc điều trị như thuốc chống đông máu, các nhóm thuốc hạ huyết áp, các thuốc chuyển hóa qua gan... Nhiều nghiên cứu cho thấy tương tác bất lợi giữa gừng và các nhóm thuốc này.

Người dùng nên theo dõi phản ứng của cơ thể. Nếu xuất hiện các triệu chứng như tăng nóng rát sau xương ức, đầy hơi, chán ăn, nóng rát hậu môn hay nổi mẩn dị ứng trên da… sau khi sử dụng ginger shot cần được tham vấn bởi bác sĩ chuyên khoa để điều chỉnh.

Theo Healthline, mỗi ngày, mọi người nên bổ sung khoảng 4g gừng. Nếu dùng với liều cao hơn. Sử dụng trên mức này có thể gây ra một số vấn đề sức khoẻ như ảnh hưởng đến hệ tiêu hoá (gây tiêu chảy, ợ chua, trào ngược dạ dày); ảnh hưởng tiêu cực đến tim và mạch máu (gây ra huyết áp thấp hoặc rối loạn nhịp tim); tăng tiết axit mật có thể dẫn đến sỏi mật.