Bác sĩ tiên phong đưa công nghệ in 3D vào can thiệp tim mạch

Tận dụng sức mạnh công nghệ tối ưu hiệu quả điều trị

Tháng 10, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, thực hiện thành công ca thay van động mạch chủ qua da (TAVI) với giải phẫu phức tạp, dưới sự hỗ trợ của công nghệ in 3D cá thể hóa. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, mô hình 3D được ứng dụng trong toàn bộ quy trình lập kế hoạch can thiệp TAVI.

Nhờ mô hình cá thể hóa, bác sĩ có thể thử nghiệm nhiều kích cỡ van, mô phỏng nguy cơ che lấp động mạch vành cũng như đánh giá tương tác giữa van sinh học và cấu trúc tim thật. Quá trình diễn tập giúp đội ngũ xác định chiến lược tối ưu, lựa chọn loại van phù hợp và lập kế hoạch xử trí khi xảy ra biến cố.

Chỉ sau 2 giờ, ca mổ kết thúc thành công. Sau 24 giờ can thiệp, bệnh nhân hồi phục nhanh chóng, tiếng thổi tim hoàn toàn biến mất, chỉ còn chênh áp nhẹ trên siêu âm và có thể tự đi lại. Sau 6 ngày, bệnh nhân đã được xuất viện.

Chỉ huy ca can thiệp tim mạch đặc biệt này là TS.BS Đoàn Đức Dũng - người tiên phong đưa công nghệ in 3D vào can thiệp tim mạch tại Việt Nam.

TS.BS Đoàn Đức Dũng, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Vinmec Times City (Ảnh: Vinmec).

Hành trình đến với lĩnh vực can thiệp tim mạch của TS. Dũng bắt đầu từ Đại học Y Hà Nội, dưới sự dẫn dắt của những bậc thầy như GS. Phạm Gia Khải, GS. Nguyễn Lân Việt, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu… Chính những vị này đã truyền cho anh niềm say mê với lĩnh vực đầy thử thách này.

Anh cho biết: “Tương lai tim mạch sẽ thuộc về các kỹ thuật can thiệp xâm lấn tối thiểu và điều trị cá thể hóa, được hỗ trợ bởi mô phỏng 3D, trí tuệ nhân tạo và công nghệ in sinh học. Tôi tin rằng không bao lâu nữa, chúng tôi sẽ có thể tái tạo những cấu trúc tinh vi của tim bằng công nghệ in 3D với độ chính xác từng milimet, mở ra cơ hội sống mới cho những ca bệnh tưởng chừng không thể cứu chữa”.

“Không từ bỏ cứu bệnh nhân dù chỉ còn cơ hội nhỏ nhất”

Sự nghiệp của bác sĩ Dũng ghi dấu với việc điều trị thành công nhiều ca bệnh phức tạp, đặc biệt là cứu sống bệnh nhân vỡ phình động mạch chủ ngực đa bệnh nền: ung thư - tai biến - liệt vận động - ca phẫu thuật từng thu hút sự chú ý trong giới y khoa cách đây 2 năm.

Khi đó, bệnh nhân N.V.L. (73 tuổi, Hà Nội) nhập viện Vinmec trong tình trạng nguy kịch do vỡ phình động mạch chủ ngực, máu tràn vào lồng ngực, gây sốc mất máu, tụt huyết áp nghiêm trọng và suy hô hấp cấp đòi hỏi cấp cứu tim mạch tối khẩn.

Thách thức chồng thách thức khi bệnh nhân mang nhiều bệnh nền phức tạp: ung thư bàng quang, nhiều lần tai biến và liệt vận động. Trước khi đến Vinmec, ông còn được chẩn đoán viêm phổi, nhiễm khuẩn tiết niệu, đã điều trị tại một cơ sở khác nhưng tình trạng không cải thiện, cơ hội sống mong manh.

Trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Vinmec lập tức kích hoạt hội chẩn liên chuyên khoa khẩn cấp để tìm phương án cứu sống tối ưu.

Sau khi đánh giá toàn diện, TS Dũng và ê-kíp quyết định can thiệp bằng kỹ thuật đặt stent graft - phương pháp đưa một đoạn mạch nhân tạo có khung kim loại (stent graft) vào lòng động mạch chủ qua đường mạch máu ở vùng đùi, không cần mổ mở. Khi được triển khai đúng vị trí, stent graft sẽ tạo thành một “đường ống” mới, giúp che phủ đoạn động mạch bị phình và rách, lập tức ngăn máu tràn ra ngoài, đồng thời giảm áp lực lên thành mạch.

Công việc thường ngày của TS.BS Đoàn Đức Dũng Dũng (Ảnh: Vinmec).

Nhờ đặc tính ít xâm lấn, kỹ thuật này rút ngắn thời gian thực hiện và hạn chế tối đa mất máu - yếu tố đặc biệt quan trọng với bệnh nhân vỡ phình động mạch chủ ngực, vốn có nguy cơ tử vong rất cao nếu không được xử trí kịp thời.

Ca can thiệp diễn ra trong phòng mổ Hybrid - nơi tích hợp cùng lúc hệ thống mổ và chụp mạch hiện đại bậc nhất, cho phép xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh. Sau 60 phút căng thẳng, ê-kíp đã thành công vá động mạch chủ, ngăn chặn chảy máu và cứu bệnh nhân thoát khỏi cửa tử. Tuy nhiên những khó khăn sau can thiệp vẫn còn chồng chất do viêm phổi kéo dài, tình trạng di chứng của tai biến mạch não nhiều lần trước đó khiến công tác chăm sóc hậu phẫu rất khó khăn.

Nhờ được chăm sóc toàn diện với phác đồ phục hồi tim mạch chuyên sâu, chế độ dinh dưỡng hợp lý, sau khoảng 1 tháng chăm sóc tích cực và phối hợp điều trị đa mô thức, bệnh nhân đã có thể tự đi lại, sinh hoạt bình thường. Từng đứng trước lằn ranh sinh tử, đến nay, ông N.V.L. vẫn khỏe mạnh, vui vẻ bên con cháu.

“Đây là một trong những ca bệnh khiến tôi không thể quên”, bác sĩ Dũng chia sẻ.

Với bề dày 15 năm kinh nghiệm, từ điều trị bệnh mạch vành, tim bẩm sinh, can thiệp tim cấu trúc, bệnh lý mạch ngoại biên cho đến các kỹ thuật cấy máy tạo nhịp, TS. Dũng được xem là một trong những chuyên gia can thiệp tim mạch sẵn sàng tiếp nhận những ca bệnh phức tạp.

“Chỉ cần còn một cơ hội dù là nhỏ nhất để cứu sống người bệnh, tôi sẽ không từ bỏ dù có khó khăn đến đâu”, anh nói.

Dưới sự dẫn dắt của TS.BS Đoàn Đức Dũng, Trung tâm Tim mạch Vinmec Times City, Trung tâm Xuất sắc được công nhận bởi Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (ACC), trở thành địa chỉ tin cậy, giúp mở ra cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân tim mạch, kể cả những ca tưởng như không còn hy vọng.