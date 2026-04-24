GS Phan Trọng Lân: Người dân đối mặt không ít thông tin sức khỏe sai lệch

Không thể chờ mắc bệnh mới can thiệp

Tại họp báo công bố dự án "Vì một Việt Nam khỏe mạnh", do báo Tuổi Trẻ phối hợp với Bộ Y tế và các đơn vị tổ chức, diễn ra ngày 24/4, các chuyên gia cho biết thống kê cho thấy đến năm 2030, cả nước dự kiến sẽ có khoảng 18 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm 17,5% dân số.

Đáng chú ý, Việt Nam được dự báo chỉ mất 17-26 năm để chuyển từ giai đoạn già hóa dân số sang "dân số già".

Thực tế này không chỉ đặt ra những yêu cầu mới đối với chính sách an sinh, y tế mà còn mở ra dư địa phát triển cho "kinh tế bạc" là tổng thể các hoạt động kinh tế liên quan đến nhu cầu đặc thù của nhóm dân số trên 50 tuổi.

Trong đó, chăm sóc sức khỏe được xem là trụ cột đầu tiên và quan trọng nhất. Ngoài ra, nhu cầu của người cao tuổi còn mở rộng sang các khía cạnh về phục hồi chức năng, chăm sóc dài hạn, chăm sóc tinh thần, công nghệ hỗ trợ và các dịch vụ nâng cao chất lượng sống.

GS.TS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, mỗi nhóm đối tượng, từ trẻ nhỏ, học sinh, phụ nữ mang thai, người trưởng thành, người lao động đến người cao tuổi đều có nhu cầu sức khỏe riêng. Nhưng tất cả cần được đặt trong một cách tiếp cận thống nhất như một chuỗi liên tục, có kết nối.

Theo ông Lân, hiệu quả chăm sóc sức khỏe không chỉ nằm ở chỗ xử lý tốt khi bệnh xảy ra, mà quan trọng hơn là loại bỏ, ngăn ngừa được nguy cơ trước khi bệnh xuất hiện, giảm được bệnh tật trước khi phải điều trị, nâng cao chất lượng sống ở từng giai đoạn của cuộc đời.

"Chúng ta không thể chờ đến khi người dân mắc bệnh mới can thiệp, mà phải bắt đầu từ việc giữ cho người dân khỏe mạnh ngay từ khi còn khỏe", ông Lân nói.

GS.TS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (Ảnh: BTC).

Cũng theo Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, hiện nay, người dân tiếp cận thông tin rất nhanh và rộng, nhưng cũng phải đối mặt với không ít thông tin sai lệch, thiếu kiểm chứng trong lĩnh vực sức khỏe. Thông tin sai có thể dẫn đến nhận thức sai, lựa chọn sai và hành vi sai, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.

Dự án nêu trên được kỳ vọng góp phần lan tỏa tri thức đúng, khuyến khích hành vi lành mạnh và từng bước hình thành văn hóa chăm sóc sức khỏe chủ động trong xã hội, thực hiện tốt Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.

Đưa "y tế số" đến tận nơi người dân sinh sống

Cũng trong ngày 24/4, Công an TPHCM cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lễ khánh thành "Trạm Công dân số" tại khu vực phường Gò Vấp. Đây là trạm thứ 5 được triển khai chỉ trong quý I.

Các Trạm Công dân số được đặt ngay trong lòng khu dân cư. Tại đây, người dân có thể thực hiện trọn vẹn 6 nhóm tính năng cốt lõi, bao gồm: hành chính công, an ninh an toàn, y tế số, tiện ích dân sinh, tra cứu và đóng phạt nguội, tài chính - ngân hàng.

Người dân theo dõi các chỉ số sức khỏe tại Trạm Công dân số (Ảnh: BTC).

Trong đó, y tế số là một hợp phần quan trọng, góp phần đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần người dân theo hướng thiết thực và dễ tiếp cận. Tại trạm, người dân có thể thực hiện kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản bằng thiết bị thông minh, đồng thời tiếp cận dịch vụ tư vấn, mua thuốc và các tiện ích y tế ngay tại nơi sinh sống.

Việc ứng dụng định danh và xác thực điện tử trong các dịch vụ y tế - đặc biệt là mua thuốc - giúp đảm bảo nguyên tắc "đúng người - đúng toa", đồng thời nâng cao tính an toàn, minh bạch và bảo mật thông tin cho người dân.

Việc phối hợp triển khai giữa cơ quan quản lý và các đơn vị đồng hành cho thấy hướng đi rõ nét trong xây dựng hệ sinh thái số toàn diện, góp phần đưa các dịch vụ y tế và an sinh đến gần người dân một cách đồng bộ, bền vững.