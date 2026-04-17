Chiến dịch khám sức khỏe, nâng cao chất lượng dân số toàn diện ở TPHCM

Ngày 17/4, trên nhiều địa bàn TPHCM diễn ra những "chiến dịch y tế" đặc biệt. Tại Công viên phường Bình Phú, Lễ ra quân khám sức khỏe toàn dân được tổ chức, với sự tham dự, chứng kiến của lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM và đông đảo y bác sĩ.

Đây không chỉ là hoạt động chuyên môn mà là một dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của ngành y tế trong việc chuyển mạnh từ điều trị sang chủ động chăm sóc và quản lý sức khỏe người dân.

PSG.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, có tổng cộng 104 bệnh viện cùng lúc cử đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên trực tiếp phục vụ người dân ngay tại cộng đồng. Đây là hình ảnh rất đẹp, là sự sẻ chia, trách nhiệm xã hội và tình cảm của ngành y tế dành cho người dân thành phố.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, đơn vị này đồng loạt triển khai khám sức khỏe tại 3 phường Gia Định, Tân Sơn Nhì và Bình Quới trong ngày 17/4. Đây là hoạt động trọng tâm nhằm hưởng ứng Lễ ra quân khám sức khỏe toàn dân năm 2026 do Sở Y tế TPHCM phát động.

Chương trình được tổ chức dưới sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Tại mỗi điểm, có khoảng 200 người dân được chăm sóc sức khỏe miễn phí.

Người tham gia chương trình được khám lâm sàng, đo huyết áp, xét nghiệm đường huyết mao mạch và tầm soát các bệnh mạn tính không lây như tăng huyết áp, đái tháo đường. Một số điểm còn triển khai siêu âm tổng quát nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện sớm các bệnh lý.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, chương trình đặc biệt chú trọng tư vấn sức khỏe, hướng dẫn người dân theo dõi và quản lý bệnh lý lâu dài. Những trường hợp phát hiện bất thường được tư vấn hướng điều trị phù hợp hoặc chuyển tuyến khi cần thiết, góp phần bảo đảm tính liên tục trong chăm sóc y tế.

Ghi nhận tại các điểm khám, nhiều người dân bày tỏ sự hài lòng khi được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương. Bà N.T.H (ngụ phường Gia Định) chia sẻ: “Tôi lớn tuổi, đi lại khó khăn nên ít có điều kiện đến bệnh viện khám định kỳ. Hôm nay được các bác sĩ đến tận nơi thăm khám, tư vấn rất kỹ và còn được phát thuốc miễn phí, tôi thấy rất yên tâm”.

Theo Bệnh viện Nhân dân Gia Định, việc triển khai đồng bộ các nội dung khám sức khỏe, tư vấn và cấp phát thuốc giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện, đồng thời hỗ trợ phát hiện sớm và theo dõi một số bệnh lý thường gặp. Chương trình mang lại lợi ích thiết thực, nhất là với các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Tại 3 điểm Trạm Y tế phường Hòa Hưng, phường Bình Thạnh và xã Phú Hòa Đông, Bệnh viện Ung Bướu TPHCM đã tổ chức khám tầm soát ung thư miễn phí cho khoảng 600 người dân.

Từ sáng sớm đến trưa, hàng trăm trường hợp đã có mặt để được bác sĩ bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối khám và tư vấn, tầm soát các bệnh lý ung thư phổ biến như ung thư tuyến giáp, vú và phụ khoa - những bệnh có thể phát hiện sớm nếu được kiểm tra định kỳ.

Lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu TPHCM chia sẻ, chương trình được tổ chức lần này có ý nghĩa rất đặc biệt, khi không còn là câu chuyện “đi viện khi có bệnh”. Các y bác sĩ đã chủ động mang dịch vụ đến tận cộng đồng, đặc biệt là những người ít có điều kiện khám sức khỏe thường xuyên, nhóm đối tượng dễ bị bỏ sót và phát hiện bệnh muộn.

Trong bối cảnh ung thư ngày càng trẻ hóa, phía Bệnh viện Ung bướu TPHCM gửi lời nhắn nhủ đến người dân, rằng việc tầm soát sớm không chỉ giúp tăng hiệu quả điều trị mà còn giảm gánh nặng chi phí và giữ lại chất lượng sống.

Không dừng lại ở việc chăm sóc sức khỏe trực tiếp, ngày 17/4, tại phường Thủ Dầu Một, TPHCM đồng thời tổ chức Lễ phát động Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ nâng cao chất lượng dân số tại vùng mức sinh thấp.

TS.BS Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, thời gian qua công tác dân số của địa phương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Đến cuối năm 2025, quy mô dân số TPHCM là hơn 13,8 triệu người, tuổi thọ trung bình của người dân mức 76,7 tuổi, khá cao so với cả nước (74,7 tuổi).

Tuy nhiên, tổng tỷ suất sinh của TPHCM năm qua là 1,51 con/phụ nữ, rất thấp so với cả nước. Đây là số liệu mang tính cảnh báo cho việc xem xét và điều chỉnh lại các hoạt động thích ứng của ngành y tế, bên cạnh những vấn đề khác như già hóa dân số, nâng cao chất lượng dân số...

Chiến dịch nêu trên được triển khai là đợt cao điểm tuyên truyền, nhằm cung cấp thông tin, tư vấn nâng cao hiểu biết về những vấn đề dân số của Việt Nam và TPHCM đến với người dân, như việc nỗ lực giải quyết tình trạng mức sinh thấp, lợi ích của việc khám sức khỏe trước khi kết hôn, tham gia các dịch vụ nâng cao chất lượng dân số, tăng cường chăm sóc sức khỏe người cao tuổi...

Trước đó, TPHCM đã chi tiền thưởng cho gần 9.000 phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi (3-5 triệu đồng/trường hợp), với tổng kinh phí thực hiện là hơn 29,6 tỷ đồng. Ngoài ra, từ ngày 15/4 đến ngày 30/5, TPHCM sẽ đưa trực tiếp các dịch vụ khám sức khỏe tiền hôn nhân, tầm soát trước sinh đến 168 xã, phường, để người dân được tiếp cận các dịch vụ cần thiết ngay tại địa phương.

