Đêm 25/1 và rạng sáng 26/1, Đoàn công tác do ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM và lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã đến hai chợ đầu mối Bình Điền (huyện Bình Chánh) và Hóc Môn (huyện Hóc Môn) để kiểm tra vấn đề cung ứng hàng hóa và đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) phục vụ người dân, thời điểm cận Tết Nguyên đán.

Các chợ đầu mối "đau đầu" vì buôn bán tự phát

Khi báo cáo với Đoàn công tác, đại diện Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền cho biết, sản lượng hàng hóa và mãi lực kinh doanh hiện nay vẫn chưa tăng so với quy mô của chợ Bình Điền.

Ngoài nguyên nhân chính từ việc kinh tế - xã hội giai đoạn hậu Covid-19 chưa thực sự hồi phục, còn do ảnh hưởng tiêu cực từ việc mua bán tự phát trái phép hàng hóa nông sản thực phẩm trên các khu vực xung quanh chợ. Đây là vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người kinh doanh trong chợ, gây bức xúc và dẫn đến khiếu kiện của thương nhân.

Chợ đầu mối Bình Điền những ngày cận Tết Nguyên đán (Ảnh: Hoàng Lê).

Ngoài ra, nguyên nhân khác dẫn đến việc chưa thể giải tỏa dứt điểm chợ tự phát còn do chợ hoạt động chồng lấn trên cả địa bàn quận 8 (phường 7) và huyện Bình Chánh (xã An Phú Tây). Mặc dù đã có sự phối hợp liên tịch của cả hai địa phương với chợ Bình Điền, nhưng hiệu quả đạt được chưa cao.

Do đó, Công ty chợ Bình Điền đề xuất Lãnh đạo các cấp xem xét, chỉ đạo thực hiện giải tỏa dứt điểm chợ tự phát trước cổng chợ, giúp nơi này hoạt động công bằng, ổn định và phát triển.

Phản hồi đề xuất trên, lãnh đạo UBND phường 7, quận 8 cho biết, địa phương đã phân công các lực lượng thường xuyên ra quân dọn dẹp, kiểm tra các hộ kinh doanh xung quanh chợ Bình Điền. UBND phường 7 cũng phối hợp với phía xã An Phú Tây, đề xuất lắp camera ở các tuyến đường, chụp hình hoặc tiến hành phạt nguội, làm mạnh tay hơn với các trường hợp vi phạm.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM kiểm tra Chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Hóc Môn rạng sáng 26/1 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Tương tự các ý kiến ở chợ Bình Điền, ông Lê Văn Tiển, Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Hóc Môn cũng cho biết, ở bên ngoài chợ có rất nhiều điểm kinh doanh thịt heo, rau củ quả tự phát.

Một số điểm kinh doanh không có giấy phép, sử dụng nước giếng ngầm chưa qua xử lý và thải trực tiếp ra cống rãnh gây ô nhiễm, buôn bán hàng hóa không có nguồn gốc rõ ràng, lấn chiếm lòng lề đường, vứt rác thải bừa bãi…

Do đó, ông Tiển đề nghị cơ quan chức năng xử lý dứt điểm tình trạng buôn bán tự phát ở lòng lề đường, vỉa hè, cũng như hành vi vi phạm vệ sinh môi trường.

"Thà chúng ta ăn ít lại nhưng an toàn…"

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở ATTP TPHCM chia sẻ, Sở có tổng cộng 10 đội. Riêng hai chợ đầu mối Bình Điền và Hóc Môn đã có 2 đội quản lý riêng, hoạt động 24/24. Các đội này phụ trách lấy mẫu kiểm nghiệm, kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất các sạp hàng về việc đảm bảo ATTP, xử lý nếu có sai phạm.

Bà Phạm Khánh Phong Lan khuyến cáo người dân có thể lựa chọn ăn ít lại một chút nhưng an toàn, mua những nơi hợp pháp và đủ chất lượng (Ảnh: Hoàng Lê).

Về vấn đề buôn bán tự phát, bà Phong Lan cho biết, ngoài việc đẩy mạnh kiểm soát trực tiếp trong thời gian tới, Sở ATTP TPHCM còn gián tiếp xử lý tình trạng này bằng cách đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc thực phẩm trên thị trường. Nếu người mua nói mua ở chợ Bình Điền phải cung cấp thông tin mua ở đâu, có hóa đơn chứng từ hay không.

Ngoài các động thái kiểm tra, giám sát từ cơ quan chức năng, bà Phong Lan cho rằng, người dân cũng phải lựa chọn thực phẩm có trách nhiệm, nhận thức được việc mua thực phẩm có nguồn gốc, biết bảo quản an toàn, chế biến đúng cách…

"Năm nay kinh tế rất khó khăn, nên sẽ có việc thắt lưng buộc bụng. Nhưng tôi khuyến cáo người dân, thà chúng ta ăn ít lại một chút nhưng an toàn, mua những nơi hợp pháp và đủ chất lượng.

Còn ngược lại, 1 đồng chúng ta tiết kiệm ngày hôm nay nhưng có thể trả giá bằng sức khỏe mấy chục năm sau. Như vậy hết sức đáng tiếc", bà Lan đưa ra lời khuyên khi mua sắm dịp Tết.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng cho biết, địa phương đã có các hành động để xử lý vấn đề buôn bán tự phát ở chợ đầu mối (Ảnh: Hoàng Lê).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng cho biết, về vấn đề buôn bán tự phát xung quanh chợ, TPHCM đã nhìn thấy và đã thành lập tổ công tác đặc biệt, có lãnh đạo các ban ngành liên quan tham gia, bao gồm cả công an để tìm cách xử lý.

Ông Dũng đề nghị các ngành chức năng phải nỗ lực nhiều hơn nữa, tăng cường thanh kiểm tra, phối hợp có hiệu quả. Song song với việc xử lý trực tiếp, còn cần phải đánh vào ý thức tiêu dùng của người dân trong việc sử dụng thực phẩm có nguồn gốc.

Trong thời điểm cận Tết, ông nhắc nhở ban quản lý các chợ đầu mối cần theo sát tình hình thị trường để có sự chuẩn bị, điều chỉnh cho phù hợp. "Lúc nào cũng phải đảm bảo có hàng, tránh tình trạng đầu cơ, ghim hàng, làm cho giá cả biến động", Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.