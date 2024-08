Bệnh viện Đa khoa Phương Đông vào "Top 10 bệnh viện tốt nhất Việt Nam 2024"

Chương trình "The Best of Vietnam 2024" do Liên hiệp khoa học Doanh nhân Việt Nam và Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ xuất sắc, góp phần tạo động lực và vị thế cạnh tranh mạnh mẽ tại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Vượt qua những tiêu chí khắt khe và quy trình thẩm định nghiêm ngặt của ban tổ chức, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông đã được xướng tên trong hạng mục giải thưởng "Top 10 bệnh viện tốt nhất Việt Nam 2024", thể hiện cho cam kết bền vững mà bệnh viện đã thực hiện, nhằm mang đến những dịch vụ y tế chất lượng cao cho cộng đồng.

Bà Phùng Thị Nhung - Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông kiêm Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phương Đông nhận giải thưởng "Top 10 bệnh viện tốt nhất Việt Nam 2024".

Hành trình 5 năm vươn mình phát triển

Một trong những tiêu chí quan trọng nhất trong quá trình đánh giá giải thưởng là tốc độ tăng trưởng và phát triển bền vững. Chỉ trong vòng hơn 5 năm phát triển, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông đã nhanh chóng khẳng định vị thế của mình, trở thành điểm sáng y tế khu vực phía tây Hà Nội, đón tiếp hàng triệu lượt khách thăm khám mỗi năm.

Bệnh viện Đa khoa Phương Đông tại địa chỉ số 9, phố Viên, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Với sứ mệnh "Nâng niu từng sự sống", bệnh viện đã xây dựng hình ảnh thương hiệu y tế tin cậy trong mắt khách hàng. Các dịch vụ y tế của bệnh viện không chỉ đảm bảo chất lượng cao mà còn mang lại sự yên tâm cho bệnh nhân. Bệnh viện cũng đã đón nhận nhiều danh hiệu và giải thưởng, thể hiện cam kết bền vững trong việc cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao như: bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, bằng khen của Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân Việt Nam về những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân năm 2022, chứng nhận "Bệnh viện xanh - Green Hospital", chứng nhận "Bệnh viện tiêu biểu vì sức khỏe cộng đồng 2020",…

Đội ngũ chuyên gia cùng dịch vụ từ tâm vươn tầm

Bệnh viện Đa khoa Phương Đông quy tụ hơn 450 giáo sư, tiến sĩ và bác sĩ đầu ngành, sở hữu 32 trung tâm, chuyên khoa và hơn 12.000 danh mục kỹ thuật. Cùng với đó là việc không ngừng cải tiến quy trình chăm sóc khách hàng, với phương châm hoạt động dựa trên Tiêu chuẩn y đức - Thái độ tận tâm - Tư duy đổi mới đã trở thành dấu ấn riêng biệt của Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, mang đến những trải nghiệm thoải mái và an toàn với tỷ lệ hài lòng chung của người bệnh nội trú, ngoại trú cao (lần lượt là 95,78% và 100%).

Chu đáo và tận tâm trong thăm khám người bệnh.

Trang thiết bị hiện đại, áp dụng công nghệ hàng đầu thế giới

Việc đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở vật chất và áp dụng công nghệ tiên tiến là yếu tố then chốt giúp Bệnh viện Đa khoa Phương Đông vào danh sách top 10. Hệ thống phòng nghỉ hậu phẫu bao gồm phòng đơn, phòng đôi, phòng VIP và phòng tổng thống, mang đến sự thoải mái tối đa cho bệnh nhân.

Bệnh viện còn trang bị các thiết bị y tế hiện đại từ những thương hiệu hàng đầu như: máy siêu âm ứng dụng trí tuệ nhân tạo Voluson Signature 20, hệ thống X-quang Dura Diagnost, hệ thống chụp MRI Multiva 1.5T Philips, hệ thống nội soi tiêu hóa Fuji VP7000 tích hợp AI, hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tự động cao cấp nhất COBAS E801, phòng Lab đạt chuẩn ISO 6 CLASS 1000,…

Hệ thống xét nghiệm hiện đại, tiên tiến tại bệnh viện.

Đóng góp nổi bật trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Bên cạnh dịch vụ y tế chất lượng cao, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông còn chú trọng đến trách nhiệm xã hội. Các chương trình như "Giọt hồng Phương Đông" - ngày hội hiến máu tình nguyện thường niên, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, các hoạt động khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng cao đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của bệnh viện đối với cộng đồng.

Khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho nhân dân xã Thành Sơn, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Hướng đến hệ sinh thái y tế toàn diện

Trong tương lai, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông nói riêng và Tổ hợp Y tế Phương Đông nói chung tiếp tục đẩy mạnh các dự án phát triển mới trong khuôn viên xanh rộng 100.000m2, nổi bật là: Phức hợp Nghỉ dưỡng - Dưỡng lão Phương Đông Asahi, Trung tâm Công nghệ cao Phương Đông, Đại học Y Phương Đông, Khách sạn Phương Đông,… Đây là những bước đi chiến lược với định hướng phát triển trở thành tổ hợp y tế hàng đầu khu vực và vươn tầm quốc tế, đem đến các dịch vụ đẳng cấp toàn diện cho Khách hàng.

"Giải thưởng Top 10 bệnh viện tốt nhất Việt Nam 2024 không chỉ là sự công nhận xứng đáng mà còn là động lực để Bệnh viện Đa khoa Phương Đông tiếp tục phấn đấu, mang lại những giá trị tốt đẹp, góp phần nâng cao chất lượng y tế và sức khỏe cho người Việt", đại diện bệnh viện cho biết.