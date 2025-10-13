3 việc buổi sáng giúp gan khỏe, ruột sạch

Mỗi sáng, chỉ cần một cốc nước ấm, một bữa sáng đủ chất và tách cà phê hoặc trà sau khi ăn, bạn đã kích hoạt hệ thống đào thải và tiêu hóa của cơ thể theo đúng cách mà khoa học khuyến nghị.

Những hành động nhỏ ấy, khi được duy trì đều đặn, giúp gan thải độc tốt hơn, đường ruột khỏe mạnh và cơ thể tràn đầy năng lượng cho cả ngày dài.

1. Uống nước ấm

Nước giúp “rửa trôi” các độc tố tích tụ trong ruột, đồng thời hỗ trợ gan trong việc lọc và đào thải chất thải ra khỏi cơ thể (Ảnh: Getty).

Theo India Times, cơ thể mất đi một lượng nước đáng kể sau giấc ngủ. Việc uống một cốc nước ấm ngay khi thức dậy giúp bù nước, kích hoạt quá trình trao đổi chất và thúc đẩy các cơ quan, đặc biệt là gan và ruột, hoạt động hiệu quả hơn.

Nước còn giúp “rửa trôi” các độc tố tích tụ trong ruột, đồng thời hỗ trợ gan trong việc lọc và đào thải chất thải ra khỏi cơ thể. Khi gan được cung cấp đủ nước, quá trình chuyển hóa diễn ra trơn tru, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ và rối loạn chức năng gan.

Để tăng hiệu quả, bạn có thể thêm vài giọt chanh hoặc một thìa mật ong vào nước ấm vừa kích thích vị giác, vừa tăng cường khả năng miễn dịch tự nhiên.

Nghiên cứu công bố trên Frontiers in Nutrition cho thấy, việc thiếu nước làm thay đổi hệ vi sinh đường ruột, làm giảm tế bào miễn dịch trong niêm mạc tiêu hóa và khiến khả năng hấp thu dinh dưỡng suy giảm.

Một nghiên cứu khác trên BMC Public Health ghi nhận người duy trì lượng nước hấp thu đầy đủ có nguy cơ táo bón thấp hơn 35% so với nhóm uống ít nước.

2. Uống cà phê sau khi ăn sáng

Cơ chế bảo vệ gan của cà phê được giải thích là nhờ caffeine và acid chlorogenic (Ảnh: Getty).

Không chỉ giúp tỉnh táo, cà phê còn được xem là một trong những loại đồ uống có lợi nhất cho gan nếu dùng đúng cách.

Theo tổng quan Coffee and Liver Disease đăng trên Hepatology, người uống cà phê thường xuyên có mức men gan AST, ALT và GGT thấp hơn so với người không uống.

Một nghiên cứu theo dõi hơn 490.000 người tại Anh trong hơn 10 năm cho thấy những người uống cà phê, kể cả cà phê hòa tan hoặc không caffeine, có nguy cơ mắc bệnh gan mạn thấp hơn 21% và nguy cơ tử vong do bệnh gan giảm gần 50%.

Trường Y Đại học Michigan cũng ghi nhận những người uống hơn ba tách cà phê mỗi ngày có độ đàn hồi gan tốt hơn, thể hiện gan khỏe mạnh và ít tổn thương hơn.

Cơ chế bảo vệ gan của cà phê được giải thích là nhờ caffeine và acid chlorogenic, hai hợp chất chống oxy hóa mạnh giúp ức chế quá trình xơ hóa gan và giảm tích tụ mỡ.

Tuy nhiên, lợi ích này chỉ phát huy khi uống cà phê sau bữa sáng, tránh khi dạ dày còn trống rỗng vì có thể gây tăng tiết acid và kích ứng. Bên cạnh đó, không lạm dụng cà phê cũng như hạn chế cho các loại kem, đường, sữa vào cà phê.

3. Chất xơ và trà thảo mộc

Chế độ ăn sáng giàu chất xơ rất tốt cho sức khỏe (Ảnh: Getty).

Bên cạnh nước và cà phê, chế độ ăn giàu chất xơ và thói quen uống trà thảo mộc buổi sáng cũng giúp bảo vệ gan, ruột một cách tự nhiên.

Theo tạp chí Nutrients, chất xơ hòa tan và không hòa tan đóng vai trò duy trì hệ vi sinh đường ruột cân bằng, đồng thời hỗ trợ đào thải độc tố.

Khi được lên men trong ruột, chất xơ tạo ra các axit béo chuỗi ngắn như butyrate và propionate. Những hợp chất giúp củng cố hàng rào niêm mạc ruột, giảm viêm và cải thiện chuyển hóa lipid trong gan.

Nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Kyoto còn cho thấy bổ sung chất xơ kết hợp đủ nước giúp tăng hiệu quả bài tiết gấp đôi, đồng thời giảm nhu cầu sử dụng thuốc nhuận tràng ở người táo bón mạn tính.

Song song đó, các loại trà xanh, atiso hay gừng được chứng minh có lợi cho hệ tiêu hóa. Trà xanh chứa EGCG. Đây là hợp chất polyphenol có tác dụng chống viêm gan, atiso kích thích tiết mật và tiêu hóa chất béo, còn gừng chứa gingerol và shogaol giúp giảm viêm, làm ấm cơ thể.

Một tách trà thảo mộc ấm mỗi sáng không chỉ giúp cơ thể thư giãn mà còn hỗ trợ gan hoạt động hiệu quả hơn.