Gen Z giảm 30kg với một sợi dây và 3 bữa ăn/ngày

3 từ đầy ám ảnh in hằn trên trang nhật ký

Trong cuốn nhật ký thời học sinh của mình, ở góc dưới cùng mỗi trang giấy, Lê Thị Mỹ Tâm, 20 tuổi, sống tại Thanh Hóa, đều viết hằn lên 3 từ: "Tự ti", "Mệt mỏi", "Nặng nề".

Từ năm 12 tuổi, Tâm đã ý thức được mình mang một cơ thể mũm mĩm hơn người khác.

"Tôi rất tự ti về ngoại hình vì lúc đó tôi rất mập, bị chế giễu rất nhiều. Ai gặp cũng bảo: Sao mày béo thế?; Giảm cân đi mập lắm rồi!; Mày mập vậy mày không thấy xấu hổ à?...", cô gái nhớ lại.

Sợ và né tránh là những biện pháp duy nhất Tâm có thể làm để trải qua quãng thời gian không mấy vui vẻ đó.

3 bữa chính, 7 bữa phụ và tủ đồ 5XL

Đều đặn mỗi ngày Tâm đều uống 2 ly trà sữa, mỗi tuần đi ăn hàng quán 4-5 lần.

"Lý do khiến cho tôi tăng cân không kiểm soát đó là ăn quá nhiều", Tâm nói. Cô cho biết, thời còn học sinh, số lượng bữa ăn trong ngày nhiều hôm không thể đếm được trên 10 đầu ngón tay.

"Một ngày tôi có thể ăn 6-7 bữa mà lại toàn ăn những món nhiều calo", cô nàng thừa nhận.

Đều đặn mỗi ngày, Tâm uống 2 ly trà sữa và đủ các món đồ vặt, mỗi tuần đi ăn hàng quán 4-5 lần. "Thời kỳ tôi béo nhất cũng là lúc cơn thèm ăn lên đến đỉnh điểm. Chính tôi cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy. Đồ ăn với tôi như là tất cả cuộc sống", Tâm mô tả.

Không tìm được lí do cho những cơn thèm ăn, Tâm từng tự đổ lỗi cho việc nhà mình bán tạp hóa nên mới dễ ăn vặt.

Nếu không được ăn sẽ cảm thấy khó chịu đến mức không ngủ được, trong phòng lúc nào cũng có vỏ bánh kẹo và chai nước ngọt là bức tranh cuộc sống của cô gái chưa tròn 20 tuổi nhưng đã gần cán mốc 100kg.

Khi sở hữu vóc dáng chỉ vừa những bộ đồ kích cỡ 5XL, Tâm cũng từng nhen nhóm suy nghĩ giảm cân. Tuy nhiên những ý nghĩ này chưa bao giờ chuyển thành hành động.

"Với kích cỡ cơ thể như tôi, tìm áo quần rất khó. Tôi chỉ có thể đặt mua qua mạng thì mới có những cỡ lớn như vậy.

Đã có một quãng thời gian dài tôi là trung tâm của sự bàn tán, soi mói. Nhiều lúc tôi khóc, khóc rất nhiều vì bị trêu chọc bằng những lời nói khó nghe", kể về áp lực trong quá khứ, cô gái không kìm được sự xúc động.

Tâm cho biết, mình từng sợ đi học và chỉ thích nằm ở nhà. Giữa 4 bức tường, ít nhất, cô nữ sinh cảm thấy mình được bảo vệ, không có những lời cười đùa khiếm nhã.

Nằm cũng là "liều thuốc" giúp cô chống đỡ lại thân hình 97kg nặng nề. "Trên cơ thể toàn là mỡ, làm gì cũng thấy mệt. Đến ngồi cũng vô cùng khó khăn" là cảm nhận của chính cô nàng gen Z về hình ảnh bản thân trong quá khứ.

Vì béo nên muốn nằm nhiều, nằm nhiều lại càng béo ra. Vòng luẩn quẩn không lối thoát này khiến Tâm đâm ra chán ghét bản thân và tự trách.

Càng cố giảm cân lại càng... mập

Từ năm 12 tuổi, Tâm đã nhận thức được bản thân sở hữu thân hình quá khổ. Tuy nhiên, liên tục trong 5 năm, cô nàng vẫn bế tắc trong việc giảm cân.

"Tôi luôn đặt ra vô vàn lý do như tại cơ địa, do xương to nên khó giảm cân. Điều ấy đã khiến tôi không thể đếm được số lần thất bại của mình", Tâm kể.

Có lần Tâm đặt mục tiêu 2 ngày phải giảm được 1kg. Cô tưởng tượng ra viễn cảnh hàng ngày bản thân sẽ dậy sớm chạy bộ rồi về nhà ăn ít nhất có thể.

Ăn kiêng cực đoan được một tháng, đi học quá đói nên cô quyết định bỏ cuộc. Cũng khá hài lòng khi giảm được 3kg sau đợt giảm cân này, nhưng rồi cân nặng của Tâm lại tăng vọt chỉ vì cô trở lại mức ăn bình thường.

"Khi lên cấp 3, trên mạng lại rộ lên thuốc giảm cân. Tôi vì nóng ruột muốn giảm cân nên mua về dùng thử. Ban đầu, tôi giảm được 5kg nhưng sau khi ngưng thuốc tôi tăng từ 80kg lên 90kg", Tâm kể về một chiến dịch giảm cân thất bại khác.

Những lần giảm cân thất bại như thế dần đưa cân nặng của cô gái trẻ lên con số 97kg.

Giai đoạn đen tối nhất, Tâm từng có ý định sẽ không giảm cân và chung sống với thân hình quá khổ suốt đời.

Thế nhưng, khi độ tuổi 18 đẹp nhất của người con gái gõ cửa, Tâm cảm thấy mình cần thực sự nghiêm túc lấy lại vóc dáng. Đương nhiên, cũng như những lần trước, công cuộc giảm cân của nữ sinh này lại đầy rẫy những thách thức.

"Trong thời gian tôi nghiêm túc giảm cân cũng chính là lúc ôn thi tốt nghiệp. Tôi rất mệt, ăn thì quá ít, tập thì quá nhiều, lịch học thì cả ngày cả đêm" Tâm hồi tưởng lại quãng thời gian khó khăn.

Sau 2 tháng áp dụng chế độ giảm cân khắc nghiệt , Tâm giảm được 10kg. Tuy nhiên, cô lại đối mặt với hàng loạt vấn đề sức khỏe và tinh thần.

Chững cân, rụng tóc, stress là những tác dụng phụ đáng sợ của việc giảm cân cực đoan mà Mỹ Tâm gặp phải. Cô cho biết: "Mỗi lần chải tóc là một lần tôi rơi nước mắt".

Hai chữ "bỏ cuộc" luôn hiển hiện trong tâm trí cô nàng thời điểm đó.

Hành trình giảm cân là một người bạn

Không phải cơn thèm ăn, mà theo Tâm thiếu kiến thức mới chính là "kẻ thù" khiến những bước đầu tiên trên hành trình giảm cân của cô trở nên vô cùng khó khăn.

"Tôi như tờ giấy trắng. Lúc ấy thông tin trên mạng tuy rất nhiều nhưng đều rất chung chung, rất khó hiểu.

Điều duy nhất tôi biết là thâm hụt calo sẽ giảm cân, nhưng tôi không biết thâm hụt như thế nào cho đúng và dẫn đến hậu quả bị mất sức, rụng tóc", Mỹ Tâm cho hay.

Bước ngoặt xảy ra vào năm 2021, Tâm quyết định bắt đầu một chiến dịch giảm cân khác biệt hoàn toàn với những lần trước đó.

"Lần giảm cân này không bắt đầu bằng chuỗi ngày nhịn ăn, những bài tập thể lực nặng mà lại chính bằng việc trau dồi kiến thức về cơ thể", Tâm kể.

Khi nắm rõ cốt lõi của việc giảm cân, cô gái cảm thấy thoải mái, vui vẻ hơn và xem hành trình này như một người bạn, thay vì là một thử thách khắc nghiệt.

Trong quá trình giảm 30kg, Tâm áp dụng phương pháp thâm hụt calo vì biết dinh dưỡng chiếm đến 70% quá trình giảm cân.

Ngoài ra, cô còn đảm bảo ăn đầy đủ các nhóm chất từ đạm, tinh bột đến chất béo tốt. "Muốn khỏe, muốn đẹp thì mình phải ăn đầy đủ chất và cân bằng", Tâm giải thích.

Tâm dần xây dựng thói quen đưa ra những lựa chọn thông minh hơn cho thực đơn hàng ngày của mình. Tâm ưu tiên những thực phẩm tốt cho sức khỏe, hạn chế tiêu thụ đồ ăn vặt và nước ngọt.

"Tôi vẫn ăn một ngày 3 bữa, vẫn cho phép bản thân thi thoảng ăn những món mình thích", Tâm chia sẻ, nêu quan điểm rằng chỉ khi không hà khắc, ép buộc thì bản thân mới kiên trì được.

Chế độ ăn khoa học và nỗ lực tập luyện giúp Tâm dần đạt được mục tiêu về cân nặng.

Hiểu được việc tập luyện chiếm 30% kết quả của quá trình giảm cân, đồng thời giúp mình khỏe đẹp, săn chắc hơn, Tâm lên kế hoạch vận động đều đặn.

Để có thể tiếp thêm động lực cho bản thân, Mỹ Tâm đã tạo một thử thách nhảy dây trong 30 ngày trên Tiktok. Thử thách của cô nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng.

Cô không còn cảm thấy cô đơn trên hành trình lấy lại thân hình lí tưởng, bởi có rất nhiều bạn trẻ cũng đang đồng hành cùng cô.

Ngày đầu thực hiện thử thách, Tâm bắt đầu với con số 500 cái. Sau đó, cô nàng tăng dần độ khó bằng cách nhảy nhiều hơn 50 lượt mỗi ngày.

Đến nay, mỗi ngày cô đều nhảy dây 4000-5000 cái, sáng dậy sớm chạy bộ, tối đi học về cũng tiếp tục tập luyện.

Cô luôn bắt đầu bằng việc khởi động làm nóng các cơ, sau khi nhảy xong sẽ kết thúc bằng việc giãn cơ. "Giãn cơ sau khi tập sẽ giúp chúng ta không bị đau nhức", Mỹ Tâm giải thích.

Đi kèm với mỗi video thử thách nhảy dây, Tâm còn đan xen lồng ghép các kiến thức về giảm cân mà bản thân đúc kết được chia sẻ đến với mọi người.

Hoàn thành chuỗi thử thách 30 ngày, cô gái đã giảm thành công 2,5kg. Tâm cũng nhận được vô vàn lời cảm ơn vì đã truyền cảm hứng đến những người đang nỗ lực giảm cân.

Về sau, Mỹ Tâm kết hợp giữa tập kháng lực và Cardio để tăng hiệu quả. Tập kháng lực giúp Tâm tăng cơ và đốt mỡ nhanh hơn. Cardio giúp cô rèn luyện sức khỏe tim mạch, cải thiện tâm trạng và chất lượng giấc ngủ cũng như có thể đốt được nhiều calo.

Giảm cân là quyết định đúng đắn nhất của tuổi trẻ

Với quyết tâm cao độ và sự kiên trì, Mỹ Tâm đã hoàn thành "điều ước" tuổi 18, đó là giảm cân thành công.

"Tôi gom góp những lời trêu chọc, những lời động viên, những lý do và tạo thành một động lực lớn để mình cố gắng. Tôi đã không làm cho mọi người thất vọng khi giảm thành công 30kg", Tâm hài lòng nhìn lại con đường mình đã đi qua.

Giảm thành công 30kg, trở nên xinh đẹp hơn, Tâm nhận được sự quan tâm, lời khen và sự công nhận từ mọi người.

Mỹ Tâm hiện tại đã tự tin làm những điều mình thích, mặc những bộ quần áo mà trước đây không thể chưng diện.

Trái ngọt hơn cả có lẽ là tinh thần của cô nàng gen Z trở nên tự tin, vui vẻ. Thay vì lúc nào cũng chỉ nằm trong phòng ủ rũ, cô cởi mở đón nhận mọi thứ, biết yêu thương và trân trọng cơ thể của mình.

"Để có được Mỹ Tâm như bây giờ, tôi đã cố gắng, đánh đổi cả mồ hôi và nước mắt. Tôi là một phiên bản mới, tuy không hoàn hảo nhưng là một phiên bản tốt hơn trước rất nhiều", cô gái dành lời cảm ơn chính bản thân sau một hành trình dài nỗ lực.

Ảnh: Nhân vật cung cấp