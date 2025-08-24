Y tế sẵn sàng cho buổi hợp luyện lần 2

“Khối blouse trắng” vào vị trí sẵn sàng cho buổi hợp luyện lần 2 (Video: Đoàn Thủy - Thương Huyền).

Sẵn sàng cho tổng hợp luyện lần 2

Chiều nay, 24/8 sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện lần thứ 2 sự kiện A80. Để đảm bảo an toàn cho sự kiện quan trọng, các lực lượng y tế trên địa bàn Thủ đô đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng vào vị trí ứng trực.

Từ sáng sớm, các nhân viên y tế tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội đã sẵn sàng các công tác điều phối cấp cứu trong ngày tổng hợp luyện lần 2.

Từ sáng sớm, các nhân viên y tế tại Phòng Điều phối cấp cứu, Trung tâm Cấp cứu 115 đã sẵn sàng tâm thế cho sự kiện quan trọng (Ảnh: Đoàn Thủy).

Để đảm bảo cho sự kiện, Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội sẽ tăng số lượng đầu dây hotline từ 4 máy lên 12 máy và tăng số lượng cán bộ trực phòng điều phối, để kịp thời điều phối xe cứu thương gần nhất đến với bệnh nhân nếu có sự cố xảy ra.

Đồng thời, lực lượng 115 vẫn đảm bảo công tác cấp cứu cho người dân trên địa bàn Thủ đô hàng ngày.

Lực lượng 115 sẵn sàng di chuyển khi có điều động (Ảnh: Đoàn Thủy).

BSCKII Trần Anh Thắng - Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội cho biết: “Để sẵn sàng công tác cấp cứu, trung tâm đã chủ động xây dựng nhiều kịch bản cấp cứu ứng với các tình huống cụ thể; đồng thời có những phương án phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn Hà Nội nhằm tăng cường khả năng đáp ứng khi cần thiết”.

Tự hào khi được làm nhiệm vụ trong cả 3 sự kiện lớn

Theo kế hoạch, Bệnh viện Quân y 103 triển khai lực lượng y bác sĩ tại khu vực khán đài B, C. Bố trí bao gồm phòng cấp cứu di động và nhà bạt 2 lớp có điều hòa, lều cấp cứu cùng 2 tổ y tế (mỗi tổ 5 người) và 4 xe cứu thương thường trực.

Thượng tá, BS Đỗ Quốc Thịnh - Đội trưởng lực lượng y tế của Bệnh viện Quân y 103 tại nhiệm vụ A80 cho biết: “Các tổ quân y đã được quán triệt tinh thần không để bất kỳ tình huống nào bị động”.

Các y bác sĩ Bệnh viện Quân y 103 tham gia vào sự kiện A80 (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

BS Thịnh nhấn mạnh, việc chuẩn bị kỹ lưỡng cả về nhân lực, phương tiện và trang thiết bị là yếu tố then chốt, nhằm bảo đảm xử trí kịp thời, hiệu quả ngay tại hiện trường trong mọi tình huống khẩn cấp.

Thiếu tá, ĐD Vũ Hoàng Vĩnh - Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quân y 103, là thành viên duy nhất trong đoàn tham gia bảo đảm y tế cho cả ba sự kiện lớn: A70 Chiến thắng Điện Biên Phủ, A50 Giải phóng miền Nam và A80 Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, ĐD Vĩnh cho biết: "Điều khiến tôi tự hào đó là được trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trong những thời khắc lịch sử, nơi hàng vạn người cùng hướng về Tổ quốc.

Công việc cấp cứu đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối, nhưng chính trách nhiệm và niềm tin mà đồng đội và nhân dân gửi gắm đã tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ”.

Sẵn sàng trước mọi tình huống

Theo Thượng tá Nguyễn Thị Hồng – Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện 19-8, công tác y tế tại Đại lễ được bố trí chặt chẽ ở nhiều vị trí trọng điểm, nhằm ứng phó với những nguy cơ tiềm ẩn như quá tải đám đông, nắng nóng hay các sự cố chấn thương trong quá trình di chuyển.

Lực lượng tham gia đảm bảo y tế của Bệnh viện 19-8 tại các sự kiện A80 (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Bệnh viện 19-8 đảm nhận nhiệm vụ ứng trực tại khán đài A1 và A3, mỗi khán đài đều bố trí một tổ y tế túc trực để xử lý ngay các tình huống phát sinh.

Phía sau khán đài C1–C5 được bố trí thêm một lều cấp cứu, một tổ y tế gồm 5 người và một xe cứu thương thường trực, bảo đảm tiếp nhận, sơ cứu ban đầu và chuyển tuyến khi cần.

“Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhân lực, phương tiện và trang thiết bị, luôn trong tư thế sẵn sàng cấp cứu, để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hàng chục nghìn đại biểu và quần chúng tham dự Đại lễ”, Thượng tá Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh.

Lều cấp cứu của Bệnh viện 19-8 phía sau khán đài C1 - C5 (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Ngày 24/8, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cũng bố trí tổ cấp cứu ngoại viện để sẵn sàng đảm bảo công tác y tế cho buổi hợp luyện lần 2. Khi có lệnh điều động, tổ cấp cứu sẽ ngay lập tức xuất phát.

Bên cạnh đó trong các sự kiện diễn ra ngày 27/8, 30/8, 2/9, bệnh viện cũng bố trí các tổ y tế phục vụ tại vị trí khu vực khán đài Quảng trường Ba Đình. Các tổ có nhiệm vụ đảm bảo công tác cấp cứu và điều trị cho các trường hợp bị ốm, chấn thương, tai nạn…

TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch số 1105 bao trùm tất cả những lĩnh vực liên quan tới y tế như bảo đảm công tác an toàn thực phẩm, phòng chống dịch, các tình huống có thể xảy ra, kể cả những vấn đề liên quan tới thảm họa.

Bộ huy động hàng nghìn nhân viên y tế tham gia hàng trăm đội y tế ứng trực ở khắp các khu vực, từ những khu vực trung tâm đến nơi các đoàn diễu hành đi qua. Bên cạnh đó, Bộ cũng triển khai các đoàn kiểm tra về môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch từ trước khi diễn ra đại lễ...

Theo đó, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND TP Hà Nội, chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm công tác thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm.

Cụ thể, tổ chức bố trí các tổ y tế thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh, chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho đại biểu, khách mời, nhân viên phục vụ. Đồng thời, phát hiện kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm.

Một số bệnh viện bố trí sẵn sàng 5-10 giường bệnh trong trường hợp có tình huống bất thường xảy ra.

Những lưu ý đảm bảo an toàn

Các chuyên gia khuyến cáo người dân tham gia cổ vũ tại các buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, Lễ diễu binh diễu hành chào mừng Quốc khánh 2/9 cần lưu ý:

- Cần chuẩn bị một tâm thế thoải mái, sức khỏe tốt. Cần xem xét kỹ yếu tố sức khỏe của bản thân trước khi tham gia vào đám đông. Người có bệnh nền hoặc người cao tuổi cần cân nhắc khi tham gia; mang sẵn các loại thuốc đặc trị theo người.

- Tìm hiểu sơ đồ vị trí các tổ công tác y tế trên bản đồ ứng dụng A80.

- Khi cảm thấy các triệu chứng bất thường: ngột ngạt, khó thở, chóng mặt, buồn nôn, khó chịu hãy nói với người bên cạnh và ngồi nghỉ tại chỗ; tìm sự hỗ trợ từ nhân viên y tế

- Chuẩn bị đầy đủ nước và đồ ăn nhẹ.

- Chuẩn bị quần áo, mũ để chống nắng; nên mặc trang phục mát mẻ, thoải mái, dễ vận động, tránh đi giày dép cao gót.

- Không chen lấn, xô đẩy, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng. Bạn nên mang theo điện thoại di động, sạc đầy pin điện thoại và giữ liên lạc với người thân, bạn bè qua điện thoại phòng trường hợp bị kẹt trong đám đông.

- Cần bình tĩnh kiểm soát sự sợ hãi, xem xét tình hình nếu có sự cố diễn ra. Hãy giúp đỡ người già, trẻ em trong các tình huống khẩn cấp.