Họ là những người âm thầm lắng nghe, tư vấn và phát hiện sớm những nguy cơ sức khỏe ngay từ phía sau quầy thuốc.

Trong suy nghĩ của đại đa số, dược sĩ thường gắn với hình ảnh quen thuộc: người đứng sau quầy thuốc, bán thuốc theo đơn.

Thế nhưng, phía sau công việc tưởng như giản đơn ấy là một thế giới nghề nghiệp, đòi hỏi nhiều kinh nghiệm, tri thức y học cũng như sự cẩn trọng trong từng lời khuyên, sau tất cả là một tấm lòng tận tụy với sức khỏe cộng đồng.

Dược sĩ nhà thuốc là điểm chạm y tế đầu tiên của nhiều người dân (Ảnh: Pharmacity).

Dược sĩ cộng đồng là những chuyên gia y tế gần gũi và dễ tiếp cận nhất với người dân. Họ không chỉ cấp phát thuốc theo đơn của bác sĩ, mà trong phạm vi pháp luật cho phép, còn hướng dẫn người bệnh sử dụng thuốc không kê đơn, giúp xử trí đúng cách ngay từ những dấu hiệu đầu tiên.

Mỗi lời khuyên đúng lúc của họ có thể giúp người bệnh tránh được biến chứng nguy hiểm, thậm chí cứu một sinh mạng.

Đó là lý do báo Dân trí phối hợp cùng Hệ thống Nhà thuốc Pharmacity tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Dược sĩ nhà thuốc - Người gác cổng sức khỏe cộng đồng”, với sự tham gia của Dược sĩ Nguyễn Văn Tiến Đức - Giám đốc Dược, hệ thống Nhà thuốc Pharmacity.

Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Dược sĩ nhà thuốc - Người gác cổng sức khỏe cộng đồng” diễn ra 14h30 ngày 29/10 (Đồ hoạ: Dân trí).

Tại buổi tọa đàm, Dược sĩ Nguyễn Văn Tiến Đức sẽ chia sẻ góc nhìn chân thực về công việc hàng ngày của dược sĩ cộng đồng, công việc không chỉ mang tính chuyên môn mà còn đòi hỏi sự tinh tế, khả năng lắng nghe và thấu hiểu người bệnh.

Mỗi ngày, dược sĩ tiếp xúc với hàng trăm khách hàng, mỗi người một câu chuyện, một căn bệnh và một tâm trạng khác nhau. Họ không chỉ cung cấp thuốc, mà còn là người định hướng, người “phiên dịch” lại những thuật ngữ y học phức tạp thành lời khuyên dễ hiểu, giúp người bệnh an tâm điều trị.

Dược sĩ Đức cũng sẽ kể lại những tình huống đáng nhớ, khi một lời hỏi thăm đúng lúc đã giúp phát hiện người bệnh tăng huyết áp nguy hiểm, hay khi dược sĩ kiên quyết từ chối bán thuốc không phù hợp để bảo vệ an toàn cho khách hàng.

Không dừng lại ở tư vấn, hệ thống Pharmacity đã và đang triển khai mô hình đo huyết áp, đường huyết và mỡ máu miễn phí tại hàng nghìn nhà thuốc trên toàn quốc. Chương trình giúp người dân theo dõi sức khỏe thường xuyên hơn, đồng thời phát hiện sớm các bệnh mạn tính phổ biến như tăng huyết áp, tiểu đường hay rối loạn mỡ máu.

Theo Dược sĩ Tiến Đức, đây là bước đi chiến lược giúp nhà thuốc trở thành “điểm chạm y tế đầu tiên” trong hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu, giúp người dân được lắng nghe, tư vấn và hướng dẫn ngay khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường của cơ thể.

Tọa đàm “Dược sĩ nhà thuốc – Người gác cổng sức khỏe cộng đồng” nằm trong chuỗi hợp tác giữa Báo Dân trí và Pharmacity, hướng đến mục tiêu lan tỏa kiến thức y tế đúng đắn, khuyến khích người dân thay đổi thói quen tự ý dùng thuốc và tăng cường tương tác với dược sĩ trong quá trình chăm sóc sức khỏe.

Chương trình sẽ được phát trực tuyến trên Báo điện tử Dân trí, fanpage Dân trí và hệ thống truyền thông của Pharmacity. Thông qua buổi tọa đàm, khán giả sẽ hiểu rõ hơn vì sao một lời khuyên đúng lúc của dược sĩ có thể cứu một mạng người, và vì sao, phía sau mỗi viên thuốc, là cả một trái tim tận tâm vì sức khỏe cộng đồng.