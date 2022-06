Dùng viên se khít để giữ chồng, người phụ nữ tá hỏa khi chỗ ấy "nở hoa"

Vùng kín "nở hoa" sau khi đặt viên se khít

Sau nhiều lần sinh nở cũng như sự thay đổi của tuổi tác, chỗ ấy của chị N.H.L. (43 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) không còn hồng hào và kín khít như trước.

Vì tự ti và sợ chồng không ưng ý, chị lên mạng tìm hiểu về các viên đặt giúp se khít vùng kín. Ban đầu, dù đã đọc đủ những lời quảng cáo "có cánh" nhưng chị L. vẫn còn chút nghi ngại và chưa dám mua.

Có nhiều loại viên se khít vùng kín được bày bán trên chợ mạng.

Tuy nhiên, sau một lần họp lớp, chị được bạn mình (cũng là người đang bán viên đặt se khít) tư vấn như "rót mật vào tai" nên quyết định xuống tiền.

"Người ta bảo sau khi đặt 15 phút, chỗ ấy sẽ se khít như hồi con gái. Họ còn khẳng định chính bản thân đã dùng và được chồng khen, cả ngày cứ quấn lấy vợ. Thế là tôi cũng tin mua", chị L. chia sẻ.

Tuy nhiên, sau khi tự mình sử dụng 3 viên đặt, se khít đâu không thấy chị L. lại tá hỏa khi mình bị mẩn ngứa quanh âm đạo, khí hư ra nhiều và có mùi hôi. Lúc này, chị liên lạc với người bán nhưng không thấy hồi âm nên phải tức tốc đi khám.

Trực tiếp thăm khám cho chị L., ThS.BS Phan Chí Thành - Chánh Văn phòng Trung tâm Đào tạo, Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Phụ sản Trung ương xác định: Bệnh nhân có tình trạng viêm nấm âm đạo cùng với viêm kích ứng toàn bộ âm hộ khá nặng.

Chuyên gia cảnh báo hậu quả lâu dài

Theo BS Thành, chị L. không phải là trường hợp cá biệt. Trên thực tế, chuyên gia này đã tiếp nhận điều trị cho nhiều chị em tự "rước bệnh vào người" khi sử dụng các viên đặt phụ khoa trôi nổi trên thị trường.

Theo thông tin từ bệnh nhân, các loại thuốc này giá thành không hề rẻ, từ vài trăm nghìn cho đến cả triệu đồng cho một liệu trình đặt âm đạo. Chúng thường được người bán giới thiệu là hàng Châu âu, Nhật Bản… để đánh vào lòng tin của khách hàng.

"Các viên đặt dạng này có thành phần không được kiểm chứng, thường được giới thiệu là thảo mộc từ thiên nhiên. Tuy nhiên không hề có các nghiên cứu khoa học chứng minh tác dụng lâm sàng của chúng. Do đó, các thuốc trôi nổi này không được các hiệp hội sản phụ khoa uy tín khuyến cáo sử dụng", BS Thành phân tích.

Ngoài việc không có tác dụng như quảng cáo, rất nhiều viên đặt đã cho thấy khả năng gây loạn khuẩn âm đạo, tăng nguy cơ viêm nấm âm đạo. Bên cạnh đó, chị em cần lưu ý rằng, âm đạo là cơ quan cực kỳ nhạy cảm, rất dễ bị dị ứng với các loại thuốc đặt, gây nên tình trạng viêm kích ứng mạn tính âm hộ và âm đạo. Rất nhiều chị em, ngay cả khi đã dừng thuốc, thì tình trạng viêm mạn tính gây sần ngứa âm hộ vẫn kéo dài.

"Chị em tuyệt đối không tin theo những lời quảng cáo trên mạng để sử dụng các loại viên đặt âm đạo se khít trôi nổi này. Tất cả các thuốc đặt vào âm đạo, cần phải tham vấn ý kiến bác sĩ phụ khoa trước khi sử dụng. Khi đã sử dụng các viên đặt mà có một số các triệu chứng như: khô rát, dị ứng, ngứa, khí hư ra nhiều và hôi… thì nên đến gặp ngay bác sĩ phụ khoa để thăm khám", BS Thành nhấn mạnh.

Để đảm bảo âm đạo co thắt tốt trong khi quan hệ tình dục, theo chuyên gia này, cần cả hệ thống cơ sàn chậu khỏe mạnh chứ không chỉ là bề mặt âm đạo đơn thuần. Do đó các viên đặt đơn thuần vào âm đạo không hề đảm bảo được hiệu quả "se khít" đó. Hệ thống cơ sàn chậu và âm đạo cũng như bất cứ hệ thống cơ bắp nào khác trên cơ thể, để đảm bảo săn chắc và khỏe mạnh, đều cần tập luyện và hoạt động vùng cơ đó thường xuyên. Do đó bản thân việc sinh hoạt tình dục cũng là một bài tập "sexercise" (hoạt động thể dục để cải thiện hiệu suất và chức năng tình dục) cho toàn bộ cơ sàn chậu và âm đạo.