Du lịch dịp lễ ở rừng núi: Bí quyết thoải mái vui chơi vẫn đảm bảo sức khỏe

Nhiều người đi du lịch "chữa lành" dịp nghỉ lễ dài

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 là thời điểm lý tưởng để người dân thực hiện những chuyến du lịch về với thiên nhiên, đặc biệt là tại các khu vực rừng núi, cao nguyên hay vùng sâu, vùng xa.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Phương, Giám đốc điều hành khu du lịch nằm trên đồi Con Gái (tỉnh Lào Cai) cho biết, hơn 150 phòng khách sạn của nơi này đã được du khách đặt hết dịp lễ. Trong đó, có nhiều người đến từ TPHCM và khu vực phía Nam.

Để đảm bảo khám phá trọn vẹn "nóc nhà Đông Dương" Fansipan và các cảnh quan hùng vĩ của Tây Bắc nhưng vẫn giữ sức khỏe tốt khi trở lại với công việc, du khách có xu hướng lựa chọn "healing" (du lịch chữa lành - kết hợp chăm sóc thể chất và tinh thần).

Người dân khám phá đèo Ô Quy Hồ, một trong "tứ đại đỉnh đèo" vùng Tây Bắc khi đi du lịch ở Lào Cai (Ảnh: Hoàng Lê).

Thạc sĩ y tế công cộng Bùi Hùng Mạnh, Hội Dinh dưỡng Thực phẩm TPHCM chia sẻ, khi đi du lịch gia đình hoặc nhóm bạn ở vùng rừng núi, nhu cầu mỗi người sẽ không giống nhau.

Người trẻ thích trải nghiệm khám phá, có thể bung hết sức leo núi hoặc chụp ảnh cả ngày không nghỉ ngơi. Nhưng người lớn tuổi, có bệnh nền hoặc sức khỏe không tốt thường muốn làm sao vừa vui chơi nhưng cũng phục hồi năng lượng một cách khoa học, nhanh chóng sau những ngày nghỉ.

Với du lịch "healing", du khách sẽ được xây dựng các chế độ ăn từ đặc sản bản địa chuẩn khoa học và cá thể hoá theo nhu cầu giảm cân, phục hồi, tình trạng bệnh lý cũng như các yếu tố dị ứng; sử dụng các liệu pháp truyền thống như tắm lá thuốc thảo dược Dao đỏ để lưu thông khí huyết và cải thiện sức khỏe.

Du khách trải nghiệm thiền Yoga hồi phục sức khỏe vào sáng sớm khi đi du lịch (Ảnh: HT).

Mô hình này cũng giúp theo dõi lượng năng lượng nạp vào cơ thể (calo) và tiêu hao thông qua chế độ ăn và vận động (gym, yoga, trekking) của từng người... Tất cả đều được kiểm soát khoa học nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm ẩm thực và du lịch.

Đây cũng là một trong những cách làm được kỳ vọng góp phần giúp phát triển du lịch y tế trong tương lai.

Phòng chống bệnh sốt rét khi đi du lịch vùng rừng núi

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) khuyến cáo, vùng rừng núi là những nơi có nguy cơ lưu hành sốt rét - một bệnh truyền nhiễm lây qua vết đốt của muỗi mang ký sinh trùng. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm.

Dù vậy, sốt rét hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu mỗi cá nhân không chủ quan và tích cực thực hiện các biện pháp bảo vệ xuyên suốt trước, trong và sau chuyến đi.

Theo hướng dẫn của HCDC, trước khi khởi hành, việc tìm hiểu kỹ về mức độ nguy cơ tại điểm đến là bước chuẩn bị thiết yếu. Khi đi vào vùng sốt rét lưu hành, sử dụng thuốc dự phòng theo đúng hướng dẫn của cán bộ y tế là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm.

Việc chủ động phòng tránh muỗi đốt suốt hành trình là yếu tố then chốt để cắt đứt đường lây truyền bệnh. Muỗi Anopheles truyền bệnh sốt rét thường hoạt động mạnh nhất từ 18h hôm trước đến 6h hôm sau. Do đó, các biện pháp bảo vệ cá nhân cần được duy trì liên tục.

Cụ thể, bạn cần bôi kem xua muỗi, mặc quần áo dài tay, và luôn ngủ trong màn (tốt nhất là màn tẩm hóa chất). Ngoài ra, việc lựa chọn nơi lưu trú sạch sẽ, kín đáo và chủ động xử lý quần áo, lều trại bằng hóa chất diệt côn trùng theo khuyến cáo sẽ giúp tăng cường lớp bảo vệ.

Đi du lịch tại các vùng núi cao như Tây Bắc, người dân cần chuẩn bị đủ sức khỏe và chủ động phòng chống dịch bệnh (Ảnh: Hoàng Lê).

Sau khi kết thúc chuyến đi, sự chủ quan vẫn là một mối nguy tiềm ẩn. Ký sinh trùng sốt rét có thời gian ủ bệnh, khiến các triệu chứng điển hình như sốt, ớn lạnh, đau đầu và mệt mỏi có thể khởi phát muộn sau khi bạn đã trở về nhà.

Ngay khi nhận thấy các dấu hiệu nghi ngờ này, người dân cần đến cơ sở y tế sớm nhất và bắt buộc phải thông báo chi tiết về lịch sử di chuyển tại các khu vực có sốt rét lưu hành. Điều này giúp bác sĩ chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời, ngăn chặn bệnh diễn tiến nặng.

"Một chuyến đi ý nghĩa không chỉ dừng lại ở những trải nghiệm khám phá mà còn thể hiện ở sự chủ động bảo vệ sức khỏe của du khách, để góp phần giữ vững thành quả loại trừ sốt rét tại địa phương", HCDC cho biết.