Điều dưỡng kể khoảnh khắc nạn nhân chạy vào trung tâm y tế vẫn bị đuổi đánh

Liên quan vụ nam thanh niên bị người đàn ông đuổi đánh trên đường ở phường Tân Định (TPHCM), xảy ra mới đây gây xôn xao dư luận, ngày 6/9, anh T., điều dưỡng công tác tại Trung tâm Y tế khu vực Sài Gòn (Trung tâm Y tế quận 1 cũ) - người trực tiếp có mặt ở hiện trường - đã chia sẻ với phóng viên Dân trí những gì anh chứng kiến được.

Theo đó, vào chiều 4/9, anh T. đang trong ca làm việc ở Trung tâm Y tế khu vực Sài Gòn (trụ sở tại đường Đặng Tất) thì nghe thấy tiếng la hét nên chạy ra ngoài theo dõi và chứng kiến nam thanh niên bị một người đàn ông đánh liên tiếp vào mặt, sau khi xảy ra va chạm giao thông.

Người đàn ông tấn công nam thanh niên sau va chạm giao thông (Ảnh chụp từ clip).

Thấy người đàn ông hung hãn, anh T. lớn tiếng đề nghị nam thanh niên chạy vào trung tâm y tế để lánh nạn. Sau đó, nam thanh niên đã làm theo, nhưng vẫn bị người đàn ông hành hung mình trước đó truy đuổi vào tận cơ sở y tế.

“Tôi thấy người đàn ông tấn công nam thanh niên đã say xỉn, nên cùng bảo vệ ra sức can ngăn. Nhưng ông này vẫn tiếp tục chửi bới và cầm cả chiếc ghế dùng để ngồi đo huyết áp cho bệnh nhân tại trung tâm y tế, có ý định ném vào người nạn nhân.

May mắn là chúng tôi can ngăn kịp thời nên việc này không xảy ra. Vì thấy không thể làm gì thêm, người đàn ông trên chửi thêm một lúc rồi mới chịu rời đi”, nam điều dưỡng kể.

Người đàn ông vào trung tâm y tế truy đuổi nam thanh niên, được điều dưỡng và bảo vệ can ngăn (Ảnh cắt từ clip).

Nạn nhân bị tấn công được các nhân viên tại trung tâm y tế ghi nhận có xây xát ở vùng miệng và được hướng dẫn vào nhà vệ sinh súc miệng, rửa vết thương. Sau đó, vụ việc được trình báo cơ quan chức năng.

Theo anh T., thỉnh thoảng nơi anh làm việc vẫn có trường hợp bệnh nhân mất bình tĩnh gây rối, nhưng đây là lần đầu tiên anh trực tiếp can ngăn một vụ lao vào trung tâm y tế đánh người.

Trước đó vào ngày 5/9, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nam thanh niên bị người đàn ông hành hung trên đường ở phường Tân Định.

Hình ảnh lan truyền cho thấy, một người đàn ông lớn tiếng chửi bới rồi lao vào tấn công nam thanh niên đang ngồi trên xe máy. Khi nam thanh niên xuống xe đi bộ vào lề đường, ông này đuổi theo và liên tục đánh vào đầu anh.

Thậm chí, khi nạn nhân đã chạy vào trung tâm y tế bên đường cầu cứu, người đàn ông vẫn tiếp tục đuổi đánh, nhưng bị nhân viên y tế và bảo vệ can ngăn.

Cùng ngày 5/9, trên mạng xã hội lan truyền clip khác ghi lại cảnh một người đàn ông có trang phục giống đối tượng hành hung nam thanh niên nói trên, điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, liên tục húc vào đuôi ô tô đang di chuyển trên đường Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận.

Công an phường Tân Định đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.