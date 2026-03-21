Điều đặc biệt khiến nam bác sĩ nhớ mãi về thời gian du học ở Cuba

Lớn lên trong gia đình có truyền thống là bác sĩ, ngay từ nhỏ, Hoàng Thái Sơn (SN 1996) đã sớm nuôi dưỡng ước mơ theo đuổi nghề y.

Để hiện thực hóa giấc mơ của mình, tháng 10/2014, chàng trai trẻ chọn La Habana, Cuba làm điểm đến cho hành trình du học chuyên ngành nha khoa.

“Cú sốc” ngay sau khi đặt chân xuống sân bay

Ngay sau khi đặt chân xuống Cuba, địa điểm đầu tiên Sơn ghé không phải ngôi trường mình sẽ học hay các điểm tham quan nổi tiếng mà là khu cách ly, theo dõi sức khỏe dành cho người nước ngoài.

“Thời điểm ấy dịch Ebola đang bùng phát. Lúc đó tôi là người Việt duy nhất ở khu cách ly, lại không biết tiếng nên không tránh được cô đơn và căng thẳng”, Sơn kể.

Suốt tháng đầu tiên ở khu cách ly, Sơn gặp không ít khó khăn khi chưa kịp làm quen với nhịp sống ở đất nước cách quê hương tới 12 múi giờ.

“Những đêm đầu tiên, tôi trằn trọc nhìn lên trần nhà mãi không ngủ được. Cảm giác nhớ nhà và thay đổi thói quen sinh hoạt đột ngột khiến cơ thể tôi có chút ‘chống đối’”, Sơn nói.

Tuy nhiên, anh dần mở lòng và bắt đầu thích nghi với cuộc sống du học của mình. Hoàn thành thời gian cách ly, anh bắt đầu làm quen, kết nối với những người bạn mới, chuẩn bị cho thời gian dài gắn bó với đất nước này.

Những năm học đáng nhớ ở quốc đảo giữa Đại Tây Dương

Năm đầu tiên ở Cuba, Sơn học chương trình dự bị tiếng Tây Ban Nha - ngôn ngữ hoàn toàn mới với chàng trai trẻ.

“Việc nan giải nhất trong thời gian đầu ở đây của tôi là học ngoại ngữ. Học tiếng Tây Ban Nha vốn đã khó, nay tôi còn phải học thêm các từ ngữ, thuật ngữ chuyên ngành y”, anh cười và nói, “Thú thật, tôi hầu như không hiểu gì trên lớp cả”.

Xác định khó vẫn phải học, ngoài thời gian trên lớp, Sơn về tìm mọi cách để chinh phục ngôn ngữ này. Anh tự học, nhờ bạn bè kèm cặp để vượt qua các kỳ kiểm tra ngôn ngữ.

“Không có từ điển từ tiếng Tây Ban Nha sang tiếng Việt, tôi phải dịch sang tiếng Anh rồi mới chuyển ngữ sang tiếng Việt, nhiều khi dịch cũng không chính xác. Nhưng tôi chỉ nghĩ phải cố gắng hơn thôi”, Sơn nói.

Sang năm thứ 2, Sơn được học đúng chuyên ngành răng hàm mặt, được tiếp xúc với phòng khám và bệnh viện. Anh cùng các bạn học bắt đầu học làm bệnh án, thực hành trên răng giả và hỗ trợ các bác sĩ tại các bệnh viện. Thời gian này, anh đã quen với nhịp sống, đất nước và con người ở Cuba.

Sơn tự nhận mình không phải là một sinh viên giỏi. Nhưng chính trong thời gian này, anh có nhiều kỷ niệm đáng nhớ với bạn bè và ngôi trường mình theo học.

Như nhiều sinh viên khác, anh cũng căng thẳng, “nín thở” trong những buổi thông báo kết quả thi, kiểm tra thường xuyên.

“Trong buổi đọc điểm một môn thi rất khó, tôi thấy nhiều bạn bị điểm thấp hoặc phải học lại nên cũng không kỳ vọng quá nhiều. Thế nhưng khi đến lượt mình, mọi người hò reo, vỗ tay và khen ngợi dù tôi chỉ vừa đủ điểm qua. Tôi đã rất bất ngờ và đến giờ vẫn nhớ như in kỷ niệm ấy”, Sơn kể lại.

Điều đặc biệt khi học tại một trong những đất nước có nền y học nổi tiếng nhất thế giới

Người dân ở Cuba được hưởng nền y tế miễn phí, vậy nên họ thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Sơn kể, điều này đã tạo điều kiện để sinh viên học y tại đây có nhiều cơ hội vừa học vừa thực hành.

“Khi học ở Cuba, sinh viên y phải trực tiếp đi nghiên cứu, lấy số liệu từ người dân để điều tra dịch tễ”, Sơn kể chuyện. Mỗi lần đi thu thập số liệu thường mất nguyên một ngày, Sơn cùng các bạn đi hết các dãy phố để khảo sát.

Thời gian dịch sốt xuất huyết diễn ra phức tạp, anh phải đến từng nhà dân gõ cửa, khảo sát xem có ai gặp các triệu chứng ốm, sốt không để báo cáo cho bệnh viện và các bác sĩ; vào tận nhà người dân, kiểm tra các vật chứa nước và nhắc nhở họ đậy kín, tránh để muỗi có điều kiện sinh sôi.

“Việc trực tiếp đi ghi nhận và tiếp xúc với bệnh nhân như vậy khiến chúng tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc với các ca bệnh hơn, từ đó có thêm kinh nghiệm cho mình trong tương lai”, Sơn nói.

Sau nhiều năm du học ở Cuba, từ chàng trai khép kín, hướng nội, Sơn dần mở lòng, thường xuyên gặp gỡ, tham gia các hoạt động thể thao, giao lưu do đại sứ quán tổ chức cùng bạn bè. Cũng trong thời gian ấy, anh quen và hẹn hò với cô gái sau này trở thành vợ của mình.

“Có nhiều người bạn đồng hương đã giúp tôi bớt nỗi nhớ nhà, có thêm động lực để hoàn thành chương trình học và sớm quay về Việt Nam”, anh nói.

Khi nhớ về hình ảnh đất nước, con người Cuba, Sơn vẫn nhớ về những người dân hiền hòa, yêu quý người Việt Nam. “Ôi, người anh em Việt Nam” là câu Sơn vẫn hay nghe được khi người dân nơi đây gặp những người Việt.

Sơn cùng người yêu trở về Việt Nam vào cuối năm 2021. Hiện tại, Sơn và vợ đều công tác tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương.

“Tôi luôn trân trọng khoảng thời gian quý báu được học tập ở Cuba và mong sẽ sớm có ngày quay trở lại đây”, Sơn mỉm cười nói.