Diễn biến dịch 18/8: TPHCM dự báo số F0 có thể tăng nhẹ trong 7 ngày

Tính từ 18h ngày 17/8 đến 18h30 ngày 18/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 8.800 ca nhiễm mới, trong đó TPHCM có 3.731 trường hợp.

Số ca F0 có thể tăng nhẹ trong vòng 7 ngày

Ngày 18/8, Sở Y tế TPHCM đã thông tin, làm rõ về tình hình số ca mắc Covid-19 mới có dấu hiệu gia tăng trong những ngày qua trên địa bàn.

Ngành y dự báo số F0 có thể tăng nhẹ do công tác lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc được tăng cường (Ảnh minh họa).

Theo Sở Y tế, với việc thực hiện xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm nhằm phát hiện kịp thời bệnh nhân Covid-19 để điều trị, thu hẹp "vùng đỏ", "vùng cam", "vùng vàng" và mở rộng "vùng xanh", giai đoạn từ ngày 15/8 đến ngày 22/8 là khoảng thời gian giải phóng vùng sạch, đánh giá nguy cơ lây nhiễm.

Do đó, ngành y dự báo số F0 có thể tăng nhẹ do công tác lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc được tăng cường. Đây là lý do mà ngày 17/8, thành phố ghi nhận tới 1.435 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Bên cạnh quyết tâm bóc tách tất cả F0 ra khỏi cộng đồng dân cư, ngành y tế thành phố đã thiết lập 3 tầng tiếp nhận, điều trị.

Đi từng ngõ, gõ từng nhà ở Sài Gòn điều trị cho F0

Sáng 18/8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh quận Phú Nhuận cùng Hội Thầy thuốc trẻ TPHCM đã làm lễ ra quân chương trình Đồng hành cùng F0 khỏi bệnh. Theo kế hoạch, các nhân viên y tế sẽ tới tận nhà để chăm sóc, phát thuốc cho người dân mắc Covid-19 đang điều trị tại nhà.

Các nhân viên y tế tới gõ cửa từng nhà ở khu phong tỏa, các gia đình có F0 sẽ được nhân viên y tế trực tiếp vào phát thuốc, tư vấn và hỗ trợ điều trị.

Tiến sĩ, bác sĩ Phan Minh Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi Chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TPHCM cho biết, hiện Hội có 52 nhân viên y tế tham gia trong chương trình lần này, từ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên phối hợp với trung tâm y tế quận Phú Nhuận, chia thành nhiều nhóm, sau đó sẽ về tới tận nhà từng F0 đang cách ly tại nhà để thăm khám và hỗ trợ chữa trị cho bệnh nhân.

"Các nhóm nhân viên y tế sẽ về tận nhà F0, với nội dung tìm hiểu diễn biến bệnh tật, tình trạng bệnh nhân nhẹ hay nặng để chúng tôi có những hướng dẫn cụ thể cho bệnh nhân để họ và gia đình tự chăm sóc. Bên cạnh đó, điều quan trọng là nắm bắt diễn biến tâm lý của bệnh nhân F0, chúng tôi tiếp nhận kịp thời, nắm bắt và hỗ trợ tâm lý cho họ để họ chấp nhận dễ dàng hơn việc họ là F0 và cùng nhân viên y tế sớm vượt qua", bác sĩ Phan Minh Hoàng cho biết thêm.

Bà Nguyễn Huỳnh Hải Đăng - Chủ tịch UBND phường 7 (quận Phú Nhuận) cho biết, hiện nay toàn phường có 273 bệnh nhân F0, nhưng phần lớn đã được đưa đi điều trị ở các trung tâm điều trị Covid-19, các bệnh viện dã chiến. Hiện chỉ còn lại 88 F0 đang cách ly, điều trị tại nhà.

Trẻ em mắc Covid-19 được điều trị thế nào?

Ngày 18/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) thông tin, đến sáng cùng ngày, toàn thành phố có 2.090 trẻ em dưới 16 tuổi mắc Covid-19 đang được điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn. Phần lớn trẻ em không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.

Nhiều trẻ em theo ba mẹ vào điều trị ở các bệnh viện dã chiến (Ảnh: Hải Long).

Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc, đảm bảo an toàn người bệnh trong điều trị trẻ em dưới 16 tuổi mắc Covid-19, Sở Y tế TPHCM đã có công văn khẩn về việc tiếp nhận điều trị cho các trường hợp này.

Theo chỉ đạo từ Sở Y tế, trẻ em dưới 16 tuổi mắc Covid-19 nếu không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, nếu người bệnh đủ điều kiện cách ly tại nhà thì hướng dẫn cho người bệnh cách ly tại nhà theo quy định.

Trong trường hợp không đủ điều kiện cách ly tại nhà thì liên hệ chuyển người bệnh đến Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 4, số 19 (do Bệnh viện Nhi Đồng thành phố; Bệnh viện Nhi Đồng 2 phụ trách) và Bệnh viện dã chiến Củ Chi (do Bệnh viện Nhi Đồng 1 phụ trách).

