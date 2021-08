TPHCM: Số ca F0 có thể tăng nhẹ trong vòng 7 ngày

Dân trí Sở Y tế TPHCM cho biết, trong ngày 17/8, toàn địa bàn có 1.435 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng do đây là khoảng thời gian ngành y tăng cường lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, giải phóng vùng sạch.

Ngày 18/8, Sở Y tế TPHCM đã thông tin, làm rõ về tình hình số ca mắc Covid-19 mới có dấu hiệu gia tăng trong những ngày qua trên địa bàn.

Theo Sở Y tế, với việc thực hiện xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm nhằm phát hiện kịp thời bệnh nhân Covid-19 để điều trị, thu hẹp "vùng đỏ", "vùng cam", "vùng vàng" và mở rộng "vùng xanh", giai đoạn từ ngày 15/8 đến ngày 22/8 là khoảng thời gian giải phóng vùng sạch, đánh giá nguy cơ lây nhiễm.

Do đó, ngành y dự báo số F0 có thể tăng nhẹ do công tác lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc được tăng cường. Đây là lý do mà ngày 17/8, thành phố ghi nhận tới 1.435 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Ngành y dự báo số F0 có thể tăng nhẹ do công tác lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc được tăng cường (Ảnh minh họa).

Bên cạnh quyết tâm bóc tách tất cả F0 ra khỏi cộng đồng dân cư, ngành y tế thành phố đã thiết lập 3 tầng tiếp nhận, điều trị.

Trong đó, tầng một triển khai gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho F0 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, nhằm tạo điều kiện tốt nhất để người bệnh phục hồi sức khỏe, đồng thời giảm áp lực cho các bệnh viện điều trị thuộc tầng 2.

Các bệnh viện thuộc tầng 2 tiếp tục được đầu tư, tăng cường nguồn oxy và trang thiết bị phù hợp, nhất là các thuốc điều trị đặc hiệu theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Các Trung tâm hồi sức Quốc gia đã đi vào hoạt động, góp phần đáp ứng nhu cầu hồi sức tích cực cho các trường hợp nguy kịch trong giai đoạn dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.

Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, số ca nhiễm trung bình theo ngày của thành phố cao nhất trong tuần lễ từ 23/7 đến 29/7. Quãng thời gian này, thành phố có số bệnh nhân mắc Covid-19 mỗi ngày khoảng hơn 4.900 trường hợp.

Trong tuần lễ từ 13/8 đến 17/8, số ca mắc Covid-19 mới chưa có sự biến động rõ rệt.

Trong 2 ngày 14/8 và 15/8, số bệnh nhân có xu hướng tăng nhẹ và giảm trở lại vào 2 ngày tiếp theo.

Trong ngày 17/8, toàn địa bàn có 2.568 bệnh nhân mắc Covid-19 được phát hiện trong cộng đồng hoặc sàng lọc tại bệnh viện, con số này chiếm tới 72% tổng bệnh nhân ghi nhận trong ngày.

Trong đó, các Quận 3, Bình Thạnh, Tân Bình, Bình Tân, Gò Vấp và huyện Hóc Môn là những địa phương có số ca mắc trong cộng đồng cao nhất.

Cụ thể, quận Bình Thạnh có 310 ca, quận Tân Bình có 259 ca, Quận 3 có 220 ca, huyện Hóc Môn có 194 ca, quận Bình Tân có 174 ca, quận Gò Vấp có 165 ca.

Quang Huy