Hy hữu: Trẻ bị viêm nhiễm do đồ chơi kẹt ở vùng kín

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phát hiện và xử trí kịp thời tình trạng viêm nhiễm kéo dài cho một bệnh nhi sinh năm 2015.

Trước đó, gia đình phát hiện bé gái xuất hiện dịch vàng tại âm đạo kéo dài khoảng 5 tháng và đi khám chữa tại nhiều bệnh viện. Các cơ sở y tế trước đó đều chẩn đoán viêm âm hộ và cho thuốc điều trị, tuy nhiên, sau nhiều đợt dùng thuốc, tình trạng của bé không cải thiện.

Ngày 16/3, gia đình đưa bé đến khám tại Khoa Khám bệnh C1 - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. ThS.BSCKII Lê Thị Hiếu, Trưởng khoa Khám bệnh đã tiếp nhận bệnh nhân, thăm khám.

Qua thăm khám lâm sàng, bác sĩ nghi ngờ có dị vật trong âm đạo của trẻ - một nguyên nhân có thể gây viêm nhiễm kéo dài nhưng đôi khi khó phát hiện trên các phương tiện chẩn đoán thông thường.

Các bác sĩ và nhân viên y tế đã kiên trì trấn an, động viên cháu bé và gia đình, giúp bé ổn định tâm lý trước khi tiến hành thủ thuật.

Ngày 17/3, sau khi hội chẩn chuyên môn, bác sĩ Hiếu quyết định mời Khoa Gây mê Hồi sức để gây mê và tiến hành lấy dị vật nhằm đảm bảo an toàn cho bệnh nhi.

Trong quá trình thủ thuật, ê kíp đã gắp ra một dị vật là chiếc đèn pin đồ chơi dài hơn 5cm trong âm đạo hơn 5 tháng, nguyên nhân gây ra tình trạng viêm nhiễm của trẻ.

Sau khi lấy dị vật và xử trí vùng tổn thương, tình trạng của bệnh nhi ổn định và được cho ra viện ngay trong ngày.

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cho biết, ở trẻ nhỏ, dị vật âm đạo là nguyên nhân không hiếm gặp gây viêm nhiễm kéo dài, nhưng dễ bị bỏ sót nếu chỉ điều trị viêm thông thường.

Khi trẻ có các dấu hiệu: ra dịch âm đạo bất thường kéo dài, có màu lạ, mùi hôi khó chịu; bị ngứa, khó chịu vùng kín... cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám đầy đủ, tránh tự ý điều trị kéo dài.

Bên cạnh đó, gia đình nên hướng dẫn trẻ giữ vệ sinh vùng kín đúng cách, nhắc nhở trẻ không đưa đồ vật lạ vào cơ thể khi chơi đùa; đồng thời theo dõi các dấu hiệu bất thường và đưa trẻ đi khám sớm để tránh các biến chứng kéo dài.