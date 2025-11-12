Đề xuất cấm đầu tư, kinh doanh thuốc lá thế hệ mới trong Luật Đầu tư

Theo đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Trương Trọng Nghĩa - Đoàn ĐBQH TPHCM, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng là sản phẩm có hại. Quốc hội cũng đã có Nghị quyết về việc cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Vì thế, ông Nghĩa cho rằng trong dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) phải cấm kinh doanh các sản phẩm này. Theo ông Dũng, có ý kiến đề xuất cho phép kinh doanh nhưng chỉ để xuất khẩu là cũng không phù hợp.

Đại biểu Dũng lý giải: "Nếu chúng ta đã xác định sản phẩm này có hại cho sức khỏe, cho xã hội, thì tại sao lại cho phép sản xuất để xuất khẩu? Chẳng lẽ chúng ta lại mang cái "hại" của mình đi xuất khẩu cho nước khác? Việc nước khác có cấm hay không là chuyện của họ, nhưng đã là điều có hại thì không thể hợp thức hóa chỉ với lý do để xuất khẩu".

Theo ông Dũng, Bộ Y tế và Bộ Công Thương đều thống nhất quan điểm cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, Quốc hội cũng đã có Nghị quyết nêu rõ chủ trương này, nhưng sao trong dự thảo Luật Đầu tư lại chưa đưa vào nội dung này.

ĐBQH Lê Văn Khảm - Đoàn ĐBQH TPHCM cũng dẫn chứng việc Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 173/2024/QH15, thống nhất chủ trương cấm hoàn toàn việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, từ đó băn khoăn, khi quy định này chưa được đưa vào dự án Luật Đầu tư (sửa đổi).

Đại biểu Quốc hội Lê Văn Khảm (Ảnh: PV).

ĐBQH Dương Ngọc Hải - Đoàn TPHCM nhấn mạnh: "Theo Nghị quyết số 173/2024/QH15, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đã bị cấm. Tuy nhiên, dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) chưa cập nhật nội dung này, trong khi đây là ngành nghề cấm kinh doanh, nên cần phải bổ sung, đưa vào Luật mới.