Đau tức bụng trái, bệnh nhân phát hiện khối u thận "khổng lồ"

Ngày 15/8, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội thông tin về trường hợp bệnh nhân có khối u thận lớn, xâm lấn phá hủy toàn bộ cấu trúc nhu mô thận, xâm lấn đài - bể thận.

Trước khi phát hiện khối u, bệnh nhân nữ (68 tuổi) có tiền sử khỏe mạnh, chưa từng phát hiện bệnh lý gì.

Kết quả thăm khám tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội cho thấy bệnh nhân có khối u ở thận trái kích thước khoảng 15x20cm, phá hủy hoàn toàn cấu trúc nhu mô thận, xâm lấn đài - bể thận. Đáng chú ý, khối u đã gây huyết khối trong tĩnh mạch thận, lan tới tĩnh mạch chủ dưới, làm tăng nguy cơ tắc mạch hoặc thuyên tắc mạch phổi đe dọa tính mạng.

Hình ảnh chụp CT khối u ở thận xâm lấn tĩnh mạch chủ dưới (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

BSCKII Võ Quốc Hoàn - Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp cho biết, ca mổ khối u cho bệnh nhân có rất nhiều thách thức.

"Kích thước khối u của bệnh nhân rất lớn, chiếm trọn ổ thận, gây hẹp trường mổ, hạn chế thao tác bóc tách. Chưa kể khối u xâm lấn hệ tĩnh mạch lớn, nguy cơ mất máu ồ ạt trong ca phẫu thuật. Quá trình gây mê, hồi sức cũng có nguy cơ cao, do ảnh hưởng tuần hoàn tĩnh mạch chủ dưới, đòi hỏi kiểm soát huyết động nghiêm ngặt", BS Hoàn thông tin.

Các bác sĩ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho ca phẫu thuật. Ê-kíp mổ đã tiến hành cắt thận trái kèm khối u toàn bộ, đồng thời mở tĩnh mạch chủ dưới lấy huyết khối, bảo tồn tối đa cấu trúc mạch máu và chức năng thận phải.

Hậu phẫu, bệnh nhân hồi phục tốt, chức năng thận phải ổn định, ăn uống – vận động nhẹ nhàng sau 1 tuần. Người bệnh được chỉ định điều trị bổ trợ bằng thuốc miễn dịch nhằm giảm nguy cơ tái phát và cải thiện tiên lượng sống còn.

Bác sĩ khuyến cáo, ung thư biểu mô tế bào thận (Renal Cell Carcinoma – RCC) có thể diễn tiến âm thầm, chỉ phát hiện khi khối u lớn hoặc có biến chứng.

Vì vậy, khi có các triệu chứng như đau hông lưng, đái máu, bụng to bất thường cần được thăm khám chuyên khoa sớm. Chẩn đoán và can thiệp kịp thời giúp tăng khả năng phẫu thuật triệt căn, giảm biến chứng và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.