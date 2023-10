Bác sĩ Nguyễn Ngọc Tường Vy, phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) cho biết, vừa qua, đơn vị đã tiến hành phẫu thuật ghép thận tự thân cho một bệnh nhi, dưới sự hỗ trợ từ Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bệnh nhi là bé H.T.T. (7 tuổi). Khai thác bệnh sử, từ tháng 12/2022, bé trai bắt đầu xuất hiện những cơn đau đầu, nên được gia đình đưa đi khám và phát hiện tăng huyết áp (chỉ số huyết áp cao nhất ghi nhận là 170/80 mmHg).

Tiến hành xạ hình thận, các bác sĩ phát hiện chức năng thận của bệnh nhi còn 37%.

Cháu bé được thực hiện nong động mạch thận lần 1 nhưng thất bại, được điều trị nội khoa. Cách đây 5 tháng, bệnh nhi được giới thiệu đến khám tại khoa Tim mạch, Bệnh viện Nhi đồng 1.

Tại đây khi kiểm tra, bé trai được phát hiện tình trạng hẹp khít động mạch thận bên phải trên siêu âm. Đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng cao huyết áp kéo dài cần phải can thiệp kịp thời, nếu không có thể dẫn đến hư hoàn toàn thận phải.

Bệnh nhân tiếp tục được tiến hành chụp mạch máu thận, với hy vọng có thể can thiệp nong mạch máu nếu thuận lợi. Tuy nhiên vẫn như trước đó, việc can thiệp diễn ra khó khăn, do tình trạng hẹp khít động mạch thận.

Lúc này, các bác sĩ chuyên khoa Tim mạch và Ngoại thận - Tiết niệu của Bệnh viện Nhi đồng 1 đã hội chẩn cùng Phó giáo sư Thái Minh Sâm, chuyên gia ghép thận của Bệnh viện Chợ Rẫy, đi đến quyết định ghép thận tự thân để bảo tồn thận phải cho bệnh nhi.

Các bác sĩ 2 bệnh viện ở TPHCM phối hợp ghép thận tự thân cho bệnh nhi (Ảnh: BV).

Theo đó, thận sẽ được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhi, để phẫu thuật viên xử lý các bất thường mạch máu, sau đó ghép lại cho chính bé trai. Đây là giải pháp hiệu quả khi thận bị hẹp động mạch hoặc tổn thương mạch máu, tai nạn chấn thương.

Cuộc mổ có sự phối hợp của ekip 2 bệnh viện kéo dài 4 giờ và đã thực hiện thành công. Hậu phẫu, thận sau khi ghép được cấp máu đầy đủ. Bệnh nhi được chăm sóc tích cực tại khoa Hồi sức Ngoại và khoa Ngoại Thận - Tiết niệu, huyết áp ổn định.

10 ngày sau, bé được xuất viện trong sự vui mừng của gia đình và bác sĩ, khi huyết áp trở về bình thường.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thanh Hùng, Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, ca ghép thận tự thân thực hiện thành công nêu trên cho thấy bước tiến mới của bệnh viện trong việc phát triển đơn vị ghép thận.

Các bác sĩ khuyến cáo, hầu hết các trường hợp hẹp động mạch thận là do xơ vữa động mạch, ngoài ra còn có nguyên nhân do loạn sản cơ. Để phòng ngừa hẹp động mạch thận, người dân cần duy trì cân nặng khỏe mạnh, tăng cường tập thể dục, hạn chế bia rượu, thuốc lá...