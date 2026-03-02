Đề xuất BHYT thanh toán 30 thuốc ung thư mới, chi phí cao

Vụ Bảo hiểm y tế cho biết đang phối hợp với các đơn vị hoàn thiện dự thảo Thông tư ban hành Danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ… thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).

Theo đó, danh mục thuốc đã được rà soát, cập nhật, bổ sung thuốc mới; sửa đổi một số điều kiện, tỷ lệ thanh toán và xem xét loại bỏ các thuốc không còn lưu hành, không đáp ứng tiêu chí an toàn, hiệu quả ra khỏi danh mục.

Bên cạnh đó, lần cập nhật, sửa đổi, bổ sung này còn tập trung mở rộng danh mục thuốc cho trạm y tế xã.

Dự kiến Thông tư sẽ bổ sung mới 84 thuốc trong danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm.

Các thuốc điều trị ung thư thường có chi phí điều trị cao (Ảnh minh họa: B.V).

Trong đó, bổ sung 30 thuốc điều trị ung thư (chiếm 35,7% số lượng thuốc bổ sung mới). Theo lãnh đạo Vụ BHYT, đây là nhóm thuốc có đề xuất bổ sung mới nhiều nhất, chủ yếu là các thuốc phát minh mới (thuốc điều trị đích, các loại kháng thể đơn dòng, thuốc điều trị miễn dịch…). Các thuốc này thường có chi phí điều trị cao.

Hiện nay, nhóm thuốc điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch có 81 thuốc thuộc phạm vi chi trả của quỹ BHYT.

Theo Vụ BHYT, trong những năm gần đây số lượng thuốc ung thư được phát minh trên thế giới và đăng ký lưu hành tại Việt Nam khá lớn so với các nhóm thuốc khác. Vì vậy, số lượng thuốc ung thư được xem xét cập nhật trong lần sửa đổi này cũng nhiều hơn so với nhóm thuốc khác.

Bên cạnh đó, Thông tư dự kiến cũng bổ sung 24 thuốc mới điều trị các bệnh lý mạn tính như tim mạch, tiểu đường, hô hấp, tâm thần, tiết niệu… (chiếm 29% số lượng thuốc bổ sung mới).

Trong 84 thuốc bổ sung mới có 18 thuốc điều trị bệnh hiếm (chiếm 21,4% số lượng thuốc bổ sung mới), trong đó có 14/18 thuốc điều trị ung thư.

Các bệnh hiếm, ung thư và các bệnh mạn tính là những bệnh có thời gian điều trị kéo dài, chi phí lớn.

Việc bổ sung các thuốc này góp phần bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT, giảm gánh nặng chi phí trực tiếp từ tiền túi của người bệnh và gia đình. Đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến, hiện đại, góp phần nâng cao năng lực cán bộ y tế và phát triển hệ thống y tế.

Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư dự kiến sửa đổi, bổ sung điều kiện, tỷ lệ thanh toán của 52 thuốc đã có trong danh mục. Trong đó, nhiều thuốc được mở rộng điều kiện và nâng tỷ lệ thanh toán, góp phần tăng khả năng tiếp cận và giảm gánh nặng về tài chính cho người bệnh.

Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ thành lập các hội đồng chuyên môn theo từng nhóm thuốc để xin ý kiến, quyết định cụ thể với việc bổ sung mới, quy định điều kiện tỷ lệ thanh toán của từng thuốc. Dự kiến Thông tư sẽ được ban hành và có hiệu lực trong năm nay.

Trong những năm qua, thuốc luôn là cấu phần quan trọng và chiếm tỷ lệ chi lớn trong tổng chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Việc bảo đảm quyền lợi về thuốc cho người tham gia BHYT luôn đóng vai trò quan trọng trong thực hiện hiệu quả chính sách BHYT và chính sách bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân.