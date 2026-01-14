Đắp lá cây trị mụn nhọt, người phụ nữ bị hoại tử vùng lưng

Ngày 14/1, Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình, tỉnh Quảng Trị, thông tin các bác sĩ tiếp nhận, chữa trị một bệnh nhân bị hoại tử vùng lưng do điều trị mụn nhọt theo phương pháp đắp lá cây.

Bệnh nhân là bà N.T.M. (69 tuổi, trú tại xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị) nhập viện trong tình trạng sốt cao, mệt mỏi, đau nhức dữ dội vùng lưng.

Người phụ nữ xuất hiện vết hoại tử ở vùng lưng sau khi đắp lá cây trị mụn nhọt (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện bệnh nhân nhiễm trùng nặng, có vết hoại tử diện tích 4x4cm trên lưng, nguy cơ gây nhiễm trùng máu, ảnh hưởng chức năng gan, thận, não.

Cách đây không lâu, bà M. bị mụn nhọt ở lưng nên dùng các loại lá cây như dâm bụt, sống đời, xấu hổ, kèm với tỏi và muối hạt đâm nhuyễn để đắp lên lưng.

Đắp lá được 2 ngày, vùng lưng bà M. xuất hiện tình trạng sưng nề lan rộng, da lở loét, chảy nhiều dịch và đau dữ dội nên phải vào bệnh viện thăm khám.

Tại bệnh viện, bệnh nhân M. được dùng kháng sinh chống nhiễm trùng và phẫu thuật tháo mủ. Sau thời gian theo dõi và chăm sóc tích cực, vết thương trên lưng bà M. phục hồi.

Bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình khuyến cáo người dân không nên sử dụng các phương pháp truyền miệng, chưa được khoa học chứng minh để trị bệnh. Các phương pháp, thuốc không phù hợp có thể khiến tình trạng bệnh nặng hơn, thậm chí nguy hiểm tính mạng.