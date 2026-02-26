Đà Nẵng nhận chuyển giao bệnh viện từ Bộ Y tế và đổi tên

Ngày 25/2, UBND thành phố Đà Nẵng đã công bố quyết định tiếp nhận Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (tỉnh Quảng Nam cũ) từ Bộ Y tế và đổi tên thành Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng, trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng.

Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình kiện toàn hệ thống y tế của thành phố, phù hợp với định hướng phát triển Đà Nẵng thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Thành phố Đà Nẵng tiếp nhận Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam và đổi tên (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ vào năm 2007 và đi vào hoạt động từ năm 2008, đã trải qua gần hai thập kỷ xây dựng và phát triển. Bệnh viện đã khẳng định vị thế là cơ sở khám chữa bệnh đa khoa tuyến Trung ương tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Hiện tại, bệnh viện được xếp hạng I theo quyết định của Bộ Y tế, với quy mô 760 giường bệnh nội trú, bao gồm 34 khoa, phòng và hơn 770 cán bộ, viên chức, người lao động.

Việc thành lập Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng dựa trên quyết định ngày 1/1 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế về địa phương quản lý.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của tập thể bệnh viện trong suốt quá trình xây dựng và phát triển.

Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng để tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh viện ổn định tổ chức, phát huy hiệu quả các nguồn lực đã được đầu tư, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân thành phố Đà Nẵng và các tỉnh lân cận.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh rằng việc tiếp nhận, đổi tên bệnh viện là một dấu mốc quan trọng trong quá trình kiện toàn hệ thống y tế thành phố.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng kỳ vọng Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh hợp tác quốc tế, tập trung phát triển các chuyên khoa mũi nhọn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong khám chữa bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và sự hài lòng của người dân.