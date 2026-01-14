Bộ Y tế chuyển giao bệnh viện cho UBND thành phố Đà Nẵng quản lý

Ngày 14/1, Bộ Y tế phối hợp UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị chuyển giao nguyên trạng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (xã Núi Thành), từ trực thuộc Bộ Y tế về UBND thành phố Đà Nẵng quản lý.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đã ký biên bản chuyển giao, chính thức bàn giao trách nhiệm quản lý bệnh viện cho địa phương theo quy định.

Thành phố Đà Nẵng chính thức tiếp nhận quản lý Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (Ảnh: A Huân).

Bà Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, việc chuyển giao Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam là chủ trương phù hợp nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo điều kiện để bệnh viện phát triển trong chiến lược xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam sẽ giữ vai trò quan trọng, là một thành tố không thể tách rời trong mạng lưới y tế chuyên sâu của thành phố Đà Nẵng.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (Ảnh: A Huân).

Thành phố kỳ vọng bệnh viện sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh sẵn có, tập trung phát triển các chuyên khoa mũi nhọn, tăng cường hợp tác chuyên môn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành và khám, chữa bệnh.

Chính quyền thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế; tạo điều kiện thuận lợi để bệnh viện phát triển bền vững, nâng cao chất lượng chuyên môn, dịch vụ y tế.