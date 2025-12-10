Cứu bệnh nhân phình động mạch chủ bụng, nguy cơ tử vong cao

Trước khi đến khám tại Bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City, ông L.V.D (69 tuổi, Hà Nội) có tiền sử tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, phình động mạch chủ bụng, hẹp động mạch vành. Đồng thời, bệnh nhân còn có tiền sử hút thuốc lá lâu năm - yếu tố nguy cơ đẩy nhanh quá trình thoái hoá và giãn thành động mạch chủ. Tại viện, kết quả chụp MSCT động mạch chủ bụng cho thấy bệnh nhân có túi phình động mạch chủ bụng đường kính 57mm với chiều dài đoạn phình lên tới 93mm.

TS.BS Đoàn Đức Dũng, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City, cho biết: “Bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền phức tạp. Đồng thời, khối phình động mạch chủ bụng kéo dài đến ngã ba động mạch chậu hai bên, với đường tiếp cận đi lên tổn thương phình hẹp 50% do xơ vữa và có mảng vôi hoá lớn. Nếu không can thiệp kịp thời, phình động mạch chủ bụng có thể tăng kích thước, dẫn đến vỡ mạch chủ bụng, gây chảy máu ổ bụng, nguy cơ tử vong nhanh chóng do mất máu cấp”.

Để xây dựng phương án điều trị tối ưu, các bác sĩ đã dựng phim giải phẫu 3D chi tiết, đánh giá toàn diện tình trạng mạch máu và các bệnh nền. Hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ thống nhất lựa chọn đặt stent graft động mạch chủ bụng và động mạch chậu 2 bên. Thay vì mổ mở để xử lý đoạn mạch bị phình, bác sĩ đưa một mạch nhân tạo có khung kim loại (stent-graft) vào bên trong lòng mạch để lót và gia cố đoạn mạch bị phình, kịp thời ngăn nguy cơ vỡ.

Dưới sự chỉ huy của TS.BS Đoàn Đức Dũng, ê-kíp khéo léo đưa hệ thống ống dẫn qua vị trí hẹp từ đường động mạch đùi, vượt qua đoạn tổn thương vôi hóa nặng và tiếp cận chính xác vùng phình. Sau khi kiểm tra định vị bằng chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) - kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện đại cho phép bác sĩ thấy rõ lòng mạch máu, các stent-graft được đặt đúng vị trí, phủ kín toàn bộ tổn thương động mạch chủ phình, tái lập dòng chảy động mạch bình thường và đảm bảo an toàn huyết động cho bệnh nhân.

“Quá trình can thiệp kéo dài 2 giờ, đòi hỏi độ chính xác cao, bởi chỉ cần lệch vài milimet cũng có thể gây rò rỉ, di lệch stent hoặc tắc mạch, dẫn đến thiếu máu chi”, bác sĩ Dũng cho biết.

Sau can thiệp, bệnh nhân được chuyển về phòng hồi sức theo dõi sát trong 24 giờ. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy stent-graft hoạt động tốt, vị trí phình không còn dòng chảy vào, huyết động ổn định và không ghi nhận biến chứng. Chỉ sau vài ngày, bệnh nhân tỉnh táo, vận động nhẹ nhàng, được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Bệnh nhân cùng đội ngũ bác sĩ Vinmec sau 5 ngày can thiệp.

Lần đầu tiên phải nhập viện điều trị, ông D. cảm thấy lo lắng. Sau khi được can thiệp thành công tại Vinmec, bệnh nhân cho biết: “Tôi được bác sĩ giải thích kỹ lưỡng về tình trạng bệnh, phương án điều trị nên hoàn toàn yên tâm. Điều khiến tôi thực sự bất ngờ là không cảm thấy đau đớn, khó chịu trong suốt quá trình can thiệp cũng như khi về phòng hồi sức”.

Trường hợp của ông D. một lần nữa cho thấy vai trò quan trọng của việc phát hiện sớm và can thiệp kịp thời các bệnh lý mạch máu nguy hiểm. Với kết quả điều trị ổn định và tinh thần thoải mái sau xuất viện, bệnh nhân có thể trở lại sinh hoạt bình thường chỉ sau vài ngày.