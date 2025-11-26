“Điều trị bệnh lý tim mạch là hành trình bền bỉ, không phải cuộc đua ngắn hạn”

Đó là chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Văn Phong, Trung tâm Tim mạch, Vinmec Smart City.

Với bác sĩ Nguyễn Văn Phong, lựa chọn chuyên ngành nội tim mạch là chọn gắn bó cả đời với thách thức (Ảnh: BVCC).

Năm 2005, khoảnh khắc ghi tên chuyên ngành nội tim mạch vào hồ sơ đăng ký dự thi bác sĩ nội trú tại Đại học Y Hà Nội, chàng sinh viên y khoa Nguyễn Văn Phong đã quyết định dành trọn đời mình cho những nhịp đập trái tim con người. Hai mươi năm sau, bác sĩ nội trú Nguyễn Văn Phong năm nào nay đã trở thành một trong những nhân tố tài năng của Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Vinmec Smart City (Hà Nội).

Chọn nội tim mạch là chọn gắn bó cả đời với thách thức

Ngay từ những năm đầu giảng đường, chàng sinh viên y khoa đã bị cuốn hút bởi cấu trúc và nhịp vận hành của trái tim - cơ quan nhỏ bé nhưng là trung tâm của sự sống. Với anh, tim mạch là lĩnh vực không có chỗ cho sai sót, đòi hỏi kiến thức sâu, phản xạ nhanh và khả năng chịu áp lực lớn trong những tình huống phải đối diện với sinh tử. Do đó, với anh, lựa chọn chuyên ngành Nội tim mạch là chọn gắn bó cả đời với thách thức.

“Tim mạch là ngành học vừa thách thức vừa cuốn hút. Mỗi bệnh nhân là một câu chuyện riêng, không chỉ cần điều trị mà còn cần đồng hành lâu dài. Tôi chọn tim mạch vì muốn giúp bệnh nhân không chỉ sống lâu, mà sống khỏe mạnh và chất lượng hơn”, bác sĩ Phong chia sẻ.

Từ quyết định ấy, chàng sinh viên Đại học Y Hà Nội bước vào hành trình nội trú đầy gian nan nhưng vô cùng cảm hứng. Bốn năm nội trú (2005-2009) đã rèn cho anh sự kỷ luật, nền tảng khoa học vững chắc và tinh thần chịu trách nhiệm trong từng ca bệnh.

Dấu ấn lớn trong hành trình học tập của anh là khoảng thời gian học nội trú tại Bệnh viện Georges Pompidou (Paris, Pháp) - trung tâm tim mạch lớn ở châu Âu. Tại đây, anh được tiếp cận với những kỹ thuật chẩn đoán và can thiệp tiên tiến, đặc biệt là siêu âm tim người lớn, lĩnh vực anh theo đuổi chuyên sâu sau này.

“Ở Pháp, tôi học được không chỉ kỹ thuật mà còn là tư duy hệ thống và tính nhân văn trong y học. Mọi quy trình đều được chuẩn hóa chặt chẽ, mỗi quyết định điều trị đều dựa trên bằng chứng và bác sĩ luôn đặt chất lượng sống của người bệnh lên hàng đầu. Trải nghiệm đó giúp tôi hiểu rằng y học không chỉ là chữa bệnh mà là giúp con người tiếp tục sống một cuộc đời có ý nghĩa”, anh kể lại.

Sau khi trở về Việt Nam, bác sĩ Phong tiếp tục học tập nâng cao tại nhiều trung tâm lớn trong chuyên ngành tim mạch, thực hành chuyên sâu về siêu âm tim và can thiệp tim mạch. Những năm tháng ấy là hành trình tích lũy kinh nghiệm và kiến thức để anh có thể vững vàng trước mọi tình huống lâm sàng phức tạp.

Theo bác sĩ Phong, điều trị thành công không dừng lại ở việc giải quyết tổn thương tim mạch mà là giúp bệnh nhân thay đổi thói quen, nhận thức và chủ động bảo vệ trái tim (Ảnh: BVCC).

“Thử thách lớn nhất là làm sao để bệnh nhân tin tưởng”

Nói về lý do quyết định gia nhập Vinmec, bác sĩ Phong cho biết: “Đây là môi trường hội tụ cả ba yếu tố chất lượng chuyên môn, cơ sở vật chất hiện đại và triết lý lấy người bệnh làm trung tâm. Chúng tôi được tạo điều kiện để thực hành y học dựa trên bằng chứng, ứng dụng công nghệ hiện đại trong chẩn đoán và điều trị, đồng thời phối hợp đa chuyên khoa để đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh”.

“Trong lĩnh vực nội tim mạch, khoảng cách giữa Việt Nam và các nước phát triển như Singapore hay Nhật Bản đang ngày càng được thu hẹp. Điều đó khiến tôi tự hào vì thấy công sức của nhiều thế hệ bác sĩ đang tạo nên sự thay đổi mạnh mẽ”, anh nói.

Ở vai trò bác sĩ nội tim mạch can thiệp, anh đặc biệt chú trọng đến giai đoạn trước và sau khi điều trị. Bác sĩ Phong cho rằng điều trị thành công không dừng lại ở việc giải quyết tổn thương tim mạch mà là giúp bệnh nhân thay đổi thói quen, nhận thức và chủ động bảo vệ trái tim của chính mình.

“Có những bệnh nhân đã từng phải cấp cứu vì nhồi máu cơ tim, sau điều trị họ thay đổi hoàn toàn lối sống: bỏ thuốc lá, tập thể dục đều đặn, ăn uống lành mạnh hơn. Nhìn thấy bệnh nhân quay lại tái khám với gương mặt khỏe mạnh, đó là niềm vui lớn nhất của người làm nghề y”, anh chia sẻ.

Sau hơn 16 năm gắn bó với ngành nội tim mạch, bác sĩ Phong cho biết: “Thử thách lớn nhất đối với tôi không phải là ca bệnh phức tạp mà là làm sao để bệnh nhân tin tưởng và đồng hành lâu dài. Bởi điều trị bệnh lý tim mạch là hành trình bền bỉ, không phải cuộc đua ngắn hạn.

Khoảnh khắc nghe tiếng tim bệnh nhân trở lại đều đặn sau can thiệp đó là thanh âm đẹp nhất trong hành trình làm nghề của tôi. Mỗi nhịp đập khỏe mạnh là nguồn động lực, nhắc tôi nhớ rằng mình đang đi đúng con đường đã chọn”.