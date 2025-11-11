Vinmec cứu sống người đàn ông bị vỡ tạng, cận kề cửa tử

Dù không người thân đi cùng, không đủ chi phí điều trị nhưng anh đã được đội ngũ y bác sĩ cứu chữa, mang lại cơ hội sống tưởng chừng đã vụt tắt.

Ca mổ cấp cứu giữa lằn ranh sinh tử

Rời bản xuống Hà Nội đi làm với hy vọng trang trải thêm cuộc sống, anh Triệu Xuân Tòng (41 tuổi), người dân tộc Dao, quê ở Cao Bằng, không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Khi được người dân gọi cấp cứu và đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quốc tế (BVĐKQT) Vinmec Smart City, anh Tòng trong tình trạng mạch nhanh, huyết áp tụt, da xanh, niêm mạc nhợt nhạt. Các bác sĩ xác định anh bị sốc mất máu do chấn thương bụng kín, vỡ tạng. Nếu không mổ cấp cứu ngay, bệnh nhân có thể tử vong.

“Ngay khi xác định tổn thương, dù bệnh nhân không có người thân đi cùng nhưng với lương tâm và trách nhiệm của người thầy thuốc, chúng tôi quyết định phải mổ cấp cứu ngay lập tức”, PGS.TS.BS Trần Mạnh Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, BVĐKQT Vinmec Smart City, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật chia sẻ.

Chỉ trong vài phút, phòng mổ khẩn cấp sẵn sàng, ê-kíp Ngoại - Gây mê hồi sức nhanh chóng vào vị trí. Khi mở ổ bụng bệnh nhân, máu tràn ngập, ê-kíp phải hút liên tục hơn 3 lít máu, song song đó khẩn trương tìm kiếm nguồn chảy. Nhờ kinh nghiệm của đội ngũ bác sĩ, nguyên nhân khiến bệnh nhân chảy máu trầm trọng nhanh chóng được tìm ra, là do vỡ hỗng tràng và mạc treo ruột.

Bằng việc cắt bỏ đoạn ruột tổn thương, nối lại lưu thông tiêu hóa, máu đã được cầm. Mọi nỗ lực dồn lại trong từng giây phút, khi cả ê-kíp cùng chạy đua với thời gian, giữ sự sống cho người bệnh.

“Đây là ca phẫu thuật đòi hỏi sự khẩn trương và quyết liệt. Mọi thành viên trong phòng mổ đều phải dồn toàn bộ trí lực, sự tập trung và kinh nghiệm. Có thời điểm, huyết áp bệnh nhân chỉ còn 50/30 mmHg, chúng tôi phải vừa cầm máu và bơm máu trực tiếp vào hệ tuần hoàn không một phút được dừng tay”, bác sĩ Hùng cho biết.

Bệnh nhân bình phục sau ca mổ sinh tử, với tình trạng cấp cứu nguy kịch (Ảnh: BVCC).

Sau hơn 1 giờ 30 phút phẫu thuật, ca mổ thành công, bệnh nhân được chuyển sang điều trị hồi sức tích cực. Suốt những ngày sau đó, bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt, theo dõi huyết động, kiểm soát hô hấp, rối loạn đông máu và cân bằng nước điện giải.

Nhờ sự chăm sóc tận tình của đội ngũ bác sĩ Vinmec, 3 ngày sau, anh Tòng đã tỉnh táo, huyết động ổn định, chức năng tiêu hóa phục hồi tốt và ăn uống trở lại. Ngày thứ 6 sau mổ, anh đủ điều kiện chuyển tuyến về địa phương tiếp tục điều trị.

Cứu người trước, chi phí tính sau

Anh Tòng là lao động phổ thông, hoàn cảnh khó khăn. Khi được cứu sống, số tiền điều trị đã vượt hơn 100 triệu đồng, trong khi gia đình chỉ xoay xở được khoảng 8 triệu đồng.

Thấu hiểu hoàn cảnh của người bệnh, không để bệnh nhân phải đơn độc trước gánh nặng chi phí, ê-kíp bác sĩ đã chủ động chia sẻ, xin hỗ trợ cho bệnh nhân từ các quỹ thiện nguyện trong Hệ thống Y tế Vinmec.

Thoát khỏi cửa tử trong gang tấc nhờ sự tận tâm và lòng nhân ái của các y bác sĩ Vinmec, trước ngày rời bệnh viện, người đàn ông dân tộc Dao nghẹn ngào, nắm chặt tay bác sĩ, nói: “Cảm ơn ê-kíp bác sĩ Vinmec đã cứu sống tôi, cho tôi thêm một cơ hội được trở về với gia đình”.

PGS.TS.BS Trần Mạnh Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, BVĐKQT Vinmec Smart City gắn liền tên tuổi với những ca phẫu thuật “cân não” (Ảnh: BVCC).

Ca bệnh cũng khẳng định tinh thần tận hiến của đội ngũ y bác sĩ Vinmec - những tấm lòng không ngại khó khăn, tâm huyết và trí lực để giành giật sự sống cho người bệnh.

“Chúng tôi luôn quan niệm, đã là người bệnh đến với Vinmec, dù có khó khăn thế nào cũng phải bằng mọi cách cứu sống”, bác sĩ Hùng chia sẻ sau ca mổ của bệnh nhân Tòng.

Những ca mổ cấp cứu phức tạp như trường hợp anh Tòng còn cho thấy năng lực xử trí của Vinmec Smart City trong những tình huống khẩn cấp. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa, hệ thống xét nghiệm - chẩn đoán hình ảnh - phòng mổ hiện đại cùng đội ngũ bác sĩ được đào tạo bài bản giúp bệnh viện trở thành một trong những trung tâm Ngoại - Hồi sức cấp cứu hàng đầu khu vực phía Tây Hà Nội.

Để được tư vấn, thăm khám với PGS.TS.BS Trần Mạnh Hùng, liên hệ đặt lịch thông qua website Vinmec tại đây hoặc tải ứng dụng MyVinmec.