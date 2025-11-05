Cuộc mổ giải thoát người phụ nữ khỏi cơn đau nửa đầu xuyên 2 thập kỷ

Đó là trường hợp của bà N.T.T.D. (TPHCM), đã phải chịu đựng cơn đau nửa đầu (migraine) trong 20 năm qua. Dù người bệnh từng đi khám tại nhiều bệnh viện lớn ở TPHCM, tình trạng bệnh vẫn không thuyên giảm.

Cơn đau kéo dài, không dứt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ, sinh hoạt hàng ngày và tinh thần bà D.

Tại Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM), từ các kết quả kiểm tra và cận lâm sàng chuyên sâu, các bác sĩ đã tìm thấy nguyên nhân gây ra những cơn đau đầu mạn tính của bà D. là từ tình trạng chèn ép thần kinh.

Sau khi xác định được nguyên nhân, người bệnh được phẫu thuật giải phóng chèn ép thần kinh (Ảnh minh họa: Unsplash).

Theo BSCKII Nguyễn Cao Viễn, Trưởng đơn vị Vi phẫu tạo hình, Phó trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, người bệnh D. là một trong rất nhiều trường hợp bị đau nửa đầu lâu năm được bệnh viện tiếp nhận thời gian gần đây.

"Sau khi thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng để xác định chính xác thể loại gây đau đầu, chúng tôi quyết định can thiệp bằng phẫu thuật. Đa phần các trường hợp này đều có tình trạng chèn ép thần kinh", bác sĩ Viễn chia sẻ.

Sau mổ, sức khỏe bà D. đã có những chuyển biến rõ rệt. Những cơn đau đầu giảm đi đáng kể, giấc ngủ sâu và ngon hơn đã trở lại.

Quan trọng nhất, cuộc phẫu thuật đã giải thoát bệnh nhân khỏi cơn đau dai dẳng, giúp bà D. thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực, tìm lại được niềm vui trong cuộc sống. Bà không còn phải lo lắng và ám ảnh về những cơn đau có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Chia sẻ thêm, bác sĩ Nguyễn Cao Viễn cũng lưu ý, phương pháp phẫu thuật này chỉ mang lại hiệu quả cho những trường hợp đau nửa đầu có nguyên nhân là chèn ép các dây thần kinh cụ thể hoặc các bệnh lý chèn ép đã được xác định.

"Đối với những trường hợp đau đầu migraine không tìm ra nguyên nhân chèn ép, phẫu thuật vẫn chưa phải là một lựa chọn điều trị phù hợp", bác sĩ nhấn mạnh.

Sự thành công của kỹ thuật này không chỉ khẳng định trình độ chuyên môn cao của bệnh viện mà còn mở ra một hướng đi mới trong việc điều trị căn bệnh khó chịu này, mang lại cơ hội sống khỏe mạnh và chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người bệnh.

Đau nửa đầu (migraine) là một dạng đau đầu nguyên phát, xảy ra ở bên trái hoặc bên phải đầu. Cơn đau xuất hiện thành từng đợt kéo dài từ 4 đến 72 giờ, với các triệu chứng kiểu mạch đập, buồn nôn, nhạy cảm với âm thanh, ánh sáng hoặc mùi hương, nặng hơn khi gắng sức.

Bệnh đau nửa đầu phổ biến ở trẻ đang bước vào tuổi dậy thì và thanh niên. Chứng đau nửa đầu có thể di truyền. Nếu cha hoặc mẹ bị đau nửa đầu, con cái có khả năng đau nửa đầu là 50%. Tỷ lệ này tăng lên 75% nếu cả cha và mẹ bị đau nửa đầu.