Chuyên gia hồi sức Vinmec: Đồng hành cùng người bệnh trong thời khắc tưởng không còn hy vọng

Từ bác sĩ nội trú đến người dẫn dắt chuyên ngành hồi sức của Vinmec, hành trình của ông là câu chuyện về sự bền bỉ, tri thức và niềm tin vào từng cơ hội sống nhỏ nhất dành cho người bệnh.

2002, bác sĩ Nguyễn Đăng Tuân chính thức gắn bó với chuyên ngành Hồi sức cấp cứu với vai trò bác sĩ nội trú, Trường Đại học Y Hà Nội.

2025, TS.BS Nguyễn Đăng Tuân là Chủ tịch Hội đồng chuyên ngành Hồi sức cấp cứu - Hệ thống Y tế Vinmec, Giám đốc Trung tâm Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Vinmec Smart City. Ông còn tham gia viết sách, nghiên cứu và đào tạo thế hệ kế cận.

Chặng đường từ những ngày đầu khoác áo nội trú đến vị trí dẫn dắt chuyên ngành hồi sức hôm nay là hành trình đầy thử thách, giàu trải nghiệm, được bác sĩ lần đầu chia sẻ.

Ngay từ những năm đầu làm việc, tôi đã nhận ra rằng hồi sức cấp cứu là nơi thể hiện rõ nhất ý nghĩa cốt lõi của nghề y: giành giật sự sống cho người bệnh trong những giờ phút mong manh nhất. Với tôi, đó không chỉ là chuyên ngành nhiều áp lực, mà còn là cam kết nghề nghiệp - chấp nhận trực diện với các tình huống nặng, phức tạp, thời gian quyết định tính bằng phút.

Tôi lựa chọn gắn bó với hồi sức vì tin rằng, nếu chúng tôi xây dựng được hệ thống hồi sức bài bản, đa chuyên khoa, vận hành tốt, thì mỗi quyết định đúng lúc, mỗi quy trình chuẩn hóa có thể giúp rất nhiều người bệnh vượt qua “lằn ranh” giữa sống và mất. Chính cảm giác mình và tập thể thực sự tạo ra sự khác biệt cho người bệnh đã giữ tôi lại với chuyên ngành này suốt gần hai thập kỷ qua.

Đó là người đàn ông 75 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp cấp do suy tim cấp, nguyên nhân được xác định là hở van hai lá cấp tính. Đây là một trong những tình huống tối cấp trong tim mạch, thời gian cấp cứu tính bằng từng phút. Người bệnh nhanh chóng được chẩn đoán và chỉ định hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể VA-ECMO - “cầu nối sự sống” tạm thời để duy trì tim phổi hoạt động và cho chúng tôi thời gian xử trí tiếp theo.

Ngay sau đó, người bệnh được hội chẩn đa chuyên khoa và đi đến quyết định phẫu thuật thay van hai lá sinh học và thay van động mạch chủ. Ca mổ phức tạp diễn ra thuận lợi, người bệnh dần hồi phục, cai được ECMO, rút ống nội khí quản và chúng tôi đã chuẩn bị kế hoạch chuyển người bệnh sang giai đoạn hồi phục tiếp theo.

Tuy nhiên, người bệnh đột ngột sốt lên, rơi vào sốc, các thăm dò cho thấy hở vòng van hai lá do sùi van, hở van hai lá cấp và hở van động mạch chủ trên nền viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. Thời điểm ấy, cả ê-kíp và gia đình đứng trước quyết định vô cùng khó khăn: có nên thực hiện phẫu thuật thay lại cả hai van một lần nữa trong bối cảnh nguy cơ thất bại cực kỳ cao hay không.

Ca mổ lần thứ hai may mắn thành công. Sau quá trình hồi sức rất dài và kiên trì, người bệnh đã ổn định, ra viện trong niềm vui của gia đình và cả tập thể bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên.

Đối với tôi, ca bệnh không chỉ là minh chứng cho hiệu quả của các kỹ thuật mà còn là biểu tượng của sức mạnh niềm tin và tinh thần làm việc theo đội đa chuyên khoa. Nó nhắc tôi nhớ rằng, phía sau mỗi con số thống kê là một con người, một gia đình và nhiệm vụ của chúng tôi là đồng hành cùng họ đến cùng, kể cả trong những thời khắc tưởng như không còn hy vọng.

Tham gia nghiên cứu, công bố quốc tế, biên soạn sách chuyên môn và hướng dẫn của Bộ Y tế giúp tôi có cơ hội hệ thống hóa kinh nghiệm, đối chiếu với bằng chứng khoa học và chia sẻ lại với đồng nghiệp trên phạm vi rộng hơn. Điều này cũng phù hợp 3 trụ cột chiến lược của Vinmec là “Điều trị, chăm sóc người bệnh - Đào tạo - Nghiên cứu”.

Công tác đào tạo sau đại học, giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu sinh, bác sĩ nội trú giúp tôi luôn giữ cho mình thói quen cập nhật kiến thức liên tục, đồng thời xây dựng được thế hệ kế cận có nền tảng tư duy vững vàng. Về phía bệnh viện, môi trường đề cao nghiên cứu và đào tạo sẽ tạo ra văn hóa học thuật bền vững, là nền tảng để nâng tầm chất lượng điều trị trong dài hạn.

Đối với tôi, giá trị lớn nhất của công trình không nằm ở danh hiệu, mà ở việc các kết quả nghiên cứu đã được đưa vào thực hành. Đây cũng là động lực để tôi tiếp tục theo đuổi con đường kết nối giữa lâm sàng - nghiên cứu - đào tạo, bởi chỉ khi nghiên cứu được “trả lời” bằng hiệu quả điều trị thực tế thì những nỗ lực khoa học mới thực sự trọn vẹn.

Do đó, chiến lược của chúng tôi là song song: lựa chọn, đầu tư các công nghệ phù hợp, đồng thời xây dựng đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, dược lâm sàng, vật lý trị liệu… có năng lực, có trách nhiệm và cùng chia sẻ văn hóa an toàn người bệnh. Chỉ khi đó, chuyên ngành hồi sức cấp cứu mới có thể phát triển bền vững và tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Định hướng của chúng tôi là xây dựng mô hình hồi sức cấp cứu theo chuẩn quốc tế nhưng thích ứng với điều kiện Việt Nam. Điều này bao gồm: chuẩn hóa quy trình chuyên môn dựa trên các khuyến cáo lớn của Mỹ, châu Âu và các nghiên cứu đa trung tâm tại chính các khoa hồi sức Việt Nam; phát triển đội ngũ bác sĩ cấp cứu - hồi sức tích cực chuyên trách, làm việc trong mô hình đa chuyên ngành và ứng dụng mạnh mẽ các giải pháp công nghệ, số hóa, tele-ICU để tối ưu hóa theo dõi, ra quyết định.

Chúng tôi đặt trọng tâm vào kết quả đo lường được: tỷ lệ sống, chất lượng sống sau hồi sức, mức độ an toàn người bệnh, trải nghiệm của bệnh nhân và gia đình. Khi những chỉ số này cải thiện bền vững, đó sẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Vinmec tiệm cận và chinh phục các chuẩn mực quốc tế.

Trung tâm Cấp cứu tại Vinmec Smart City được xây dựng với mục tiêu trở thành điểm đến tin cậy đầu tiên của người dân trong mọi tình huống cấp cứu nội - ngoại khoa, cho mọi đối tượng người lớn và trẻ em, đóng vai trò “cửa ngõ” kết nối hệ thống hồi sức cấp cứu và các chuyên khoa sâu trong bệnh viện. Định hướng của chúng tôi là phát triển mô hình cấp cứu hiện đại, phân loại nguy cơ nhanh, xử trí theo phác đồ chuẩn hóa, rút ngắn tối đa “thời gian vàng” cho người bệnh.

Tại Vinmec, chúng tôi tiếp cận vấn đề này bằng cách chủ động xây dựng chiến lược nhân lực dài hạn, thay vì chỉ “giải quyết từng vị trí” trong ngắn hạn.

Điều đó thể hiện qua việc phối hợp chặt chẽ với các cơ sở đào tạo, trong đó có Đại học VinUni, tổ chức các chương trình đào tạo sau đại học, nội trú, fellowship (chương trình học bổng nghiên cứu), các khóa đào tạo liên tục (CME), xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng cho bác sĩ và điều dưỡng hồi sức. Mục tiêu là hình thành đội ngũ kế cận vững chuyên môn, ổn định về định hướng nghề nghiệp, để chất lượng hồi sức cấp cứu trong hệ thống luôn được duy trì và nâng cao theo thời gian.

Bên cạnh kiến thức và kỹ năng, tôi mong muốn các bác sĩ trẻ giữ được tinh thần nhân văn và sự bền bỉ với nghề. Hồi sức cấp cứu là lĩnh vực đòi hỏi làm việc trong áp lực lớn, phải đối diện thường xuyên với mất mát, nên nếu thiếu đi lòng cảm thông với người bệnh và gia đình, cũng như thiếu khả năng quản lý cảm xúc cá nhân, rất dễ dẫn tới kiệt sức.

Đó là những yếu tố giúp họ không chỉ trụ vững với chuyên ngành này, mà còn phát triển xa hơn trong tương lai.

