Cuộc gọi lúc nửa đêm và hành trình 300km "trả nợ ân tình" của người phụ nữ

Sẵn sàng cho những chuyến đi không hẹn trước

Câu chuyện về chị Châu Hải My (28 tuổi) - thành viên của Câu lạc bộ hiến máu Tây Nguyên - vượt hơn 300km hiến máu hiếm BRh-, để giành giật sự sống cho một người xa lạ đang nguy kịch, đã khiến cộng đồng xúc động. Hành trình thiện nguyện của người phụ nữ trẻ bắt đầu từ khi chị phẫu thuật sinh con đầu lòng.

Năm 2019, khi sinh con tại một bệnh viện ở Đắk Lắk, chị My được bác sĩ thông báo mình thuộc nhóm máu hiếm BRh-. Điều này đồng nghĩa với việc quá trình phẫu thuật phải có sẵn các đơn vị máu hiếm để cấp cứu khẩn cấp cho sản phụ khi cần.

Chị My vượt hơn 300km hiến máu hiếm cứu người kịp thời (Ảnh: Uy Nguyễn).

Chị kể, do máu hiếm nên rất khó tìm. May mắn chị đã liên hệ được với Câu lạc bộ hiến máu khu vực Tây Nguyên. Sau đó, 2 thành viên của câu lạc bộ có cùng nhóm máu với chị đã đến bệnh viện sẵn sàng hỗ trợ. Năm 2024, chị My sinh mổ con thứ 2 và tiếp tục được các tình nguyện viên của câu lạc bộ chờ để hiến máu khi bác sĩ yêu cầu.

“May mắn quá trình sinh nở của tôi suôn sẻ, không cần máu để truyền. Tuy vậy, tôi rất xúc động trước việc các tình nguyện viên ngồi chờ tôi suốt 6 tiếng trước phòng mổ để sẵn sàng "cho" máu. Tôi đã đăng ký tham gia câu lạc bộ với mong muốn mình cũng có thể giúp được người khác”, chị My chia sẻ.

Kể từ đó, chị My là thành viên của Câu lạc bộ hiến máu khu vực Tây Nguyên và sẵn sàng cho những chuyến đi không hẹn trước.

Cuộc gọi nửa đêm và hành trình xuyên tỉnh

22h ngày 2/4, đại diện Câu lạc bộ hiến máu khu vực Tây Nguyên điện thoại cho chị My báo về một bệnh nhân ở tỉnh Gia Lai đang nguy kịch, cần gấp máu hiếm BRh-. Không chút do dự, chị bàn với chồng về việc sáng hôm sau sẽ gửi con sớm để lên đường. Không có người thân ở gần, vợ chồng quyết định gửi con. Người chồng cũng đóng cửa hàng, đi cùng vợ để đảm bảo an toàn trên hành trình dài.

Được cho máu kịp thời, bệnh nhân qua cơn nguy kịch (Ảnh: Minh Hoàng).

5h ngày 3/4, chị My bế con trai 2 tuổi đến trường và được cô hiệu trưởng cảm thông, nhận lời trông nom cho chị an tâm trong chuyến đi đặc biệt này.

Vợ chồng chị My đón taxi dịch vụ từ phường Bắc Gia Nghĩa (Lâm Đồng) đến Bệnh viện Quân y 15 (Gia Lai). Trên đường đi, khi xe ngang qua Đắk Lắk, chị tranh thủ gửi thêm con gái 6 tuổi cho người thân rồi tiếp tục hành trình.

Vượt hơn 300km, khoảng 14h cùng ngày, vợ chồng chị có mặt tại bệnh viện ở Gia Lai và nhanh chóng vào phòng làm thủ tục. Khi xét nghiệm, bác sĩ thông báo “chưa đủ điều kiện để hiến”, chị My muốn bật khóc. "Tôi nghĩ mình đã đi một chặng đường rất xa, rất nóng lòng để hiến máu và người bệnh đang chờ tôi từng phút, nếu không hiến được tôi sẽ day dứt vô cùng", chị kể.

Không riêng chị My, người thân bệnh nhân cũng thấp thỏm, lo âu, mong máu "đạt chuẩn" để kịp truyền cấp cứu.

Người nhà bệnh nhân xúc động trước tình cảm lớn lao của chị My (Ảnh: Uy Nguyễn).

Sau nhiều lần kiểm tra, đến 17h cùng ngày, sau nhiều lần kiểm tra, bác sĩ báo đã có thể hiến máu. Chị nhanh chóng bước vào khu vực lấy máu và hoàn thành nghĩa cử mà mình đã vượt hàng trăm cây số để thực hiện. Hiến máu xong, không nghỉ ngơi, vợ chồng chị My vội vàng quay về vì nóng ruột khi cả hai con nhỏ đang chờ. Hành trình xuyên đêm, đến 2h hôm sau, vợ chồng mới tới nhà.

Không kịp về trong ngày, chị phải nhắn gửi con lại qua đêm. "Dù mệt vì quãng đường xa và rất thương con nhỏ nhưng lòng tôi vẫn vui lắm. Niềm hạnh phúc xen lẫn tự hào khi bản thân có thể giúp được một người”, chị hân hoan chia sẻ.

Xúc động trước tấm lòng của "người xa lạ"

Anh Trần Mạnh Hùng (34 tuổi) - con trai bệnh nhân - cho biết bố anh bị xuất huyết bàng quang, viêm phổi nặng, tình trạng nguy kịch. Khi bác sĩ thông báo cần máu hiếm, gia đình rất lo lắng vì không thể tìm được nguồn máu phù hợp.

Nhờ liên hệ với Câu lạc bộ hiến máu khu vực Tây Nguyên, gia đình anh nhận được sự hỗ trợ. Sau một lần hiến máu của một tình nguyện viên trước đó, tình trạng bệnh của bố anh Hùng vẫn chưa thuyên giảm, cần thêm một đơn vị máu nữa. Và rồi, chị My đã xuất hiện.

Vợ chồng chị My (ở giữa) thời điểm chia tay người nhà bệnh nhân để về nhà (Ảnh: Uy Nguyễn).

“Khi gặp được vợ chồng em My, chúng tôi vỡ oà vui mừng khi em ấy rất nhiệt tình, hỗ trợ hết mình để giúp bố tôi vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất”, anh Hùng tâm sự.

Cũng theo anh Hùng, đến nay sức khỏe của bố anh đã ổn định hơn nhiều và có thể xuất viện vào cuối tuần này. Anh kể thêm, vợ chồng chị My còn từ chối khi anh mời ăn cơm tối và trả tiền thuê taxi để đi hiến máu. Chỉ khi anh năn nỉ nhiều lần, chị mới đồng ý để anh Hùng được thanh toán tiền thuê xe.

“Vợ chồng My đã mang đến phép màu cho gia đình tôi, chúng tôi mãi biết ơn. Lúc chia tay chúng tôi rất bịn rịn, tôi nhất định sẽ thu xếp để qua thăm gia đình em ấy”, anh Hùng xúc động nói.

Sau chuyến đi, khi được hỏi nếu có trường hợp cần máu hiếm như tình huống tương tự, chị My chỉ trả lời ngắn gọn: "Mình luôn sẵn sàng!".