Con rắn cắn cụ bà 92 tuổi tại Hà Tĩnh là loài gì, có độc không?

Cụ bà 92 tuổi đánh chết con rắn cắn vào tay mình

Như Dân trí đưa tin, khoảng 13h ngày 4/4, cụ Phan Thị Tuyết (SN 1934, trú xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) được xe cấp cứu đưa đến Trung tâm Y tế Tiên Điền trong tình trạng tỉnh táo, đau nhẹ vùng cổ tay trái do rắn cắn, không có biểu hiện rối loạn tri giác hay thần kinh.

Cụ bà Phan Thị Tuyết được người nhà băng tay sau khi bị rắn cắn (Ảnh: Văn Trung).

Các bác sĩ Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc đã xử lý vết thương, truyền dịch giảm đau, theo dõi dấu hiệu nhiễm độc. Cụ Tuyết sau đó được các bác sĩ tiếp tục theo dõi và điều trị các bệnh lý tuổi già.

Trước khi nhập viện khoảng nửa tiếng, cụ Tuyết bị một con rắn cắn vào tay. Dù vậy, cụ bà vẫn rất bình tĩnh, dùng dép đánh chết con rắn và nhờ người thân gọi cấp cứu để đưa đến trung tâm y tế.

"Cụ tuổi cao nhưng còn minh mẫn, sức khỏe tốt. Cụ nói với chúng tôi rằng bom đạn còn không sợ, sợ gì con rắn. Chúng tôi rất bất ngờ", anh Nguyễn Văn Trung, thành viên đội cấp cứu Nghi Xuân, chia sẻ.

Con rắn cắn cụ Tuyết là loài gì, có độc không?

Trước khi đưa cụ Tuyết đến trung tâm y tế, đội cấp cứu đã chụp ảnh xác con rắn để cung cấp thông tin cho các bác sĩ, từ đó có phương pháp điều trị phù hợp.

Dựa vào hình ảnh con rắn được chia sẻ trên mạng xã hội, thạc sĩ Nguyễn Văn Tân - hiện công tác tại Đại học Duy Tân (Đà Nẵng), đồng thời là chuyên gia về lưỡng cư và bò sát - xác định đây là một cá thể rắn mùng Murphy. Đây là loài rắn vô hại với con người.

Xác con rắn đã cắn cụ Tuyết (Ảnh: Văn Trung).

Rắn mùng Murphy, còn có tên gọi là rắn bồng chì, rắn mùng xanh, rắn mẫn, rắn bùn Murphy… tên khoa học Hypsiscopus murphyi, là một loài thuộc chi rắn bồng (Hypsiscopus), họ rắn nước. Tên của loài rắn này được đặt nhằm tôn vinh nhà sinh vật học người Mỹ John C. Murphy, chuyên gia nghiên cứu và phân loại các loài rắn trên thế giới.

Rắn bồng chì có thân màu xám chì hoặc nâu xám, bụng màu trắng hoặc vàng nhạt phân biệt rõ với lưng. Rắn có đầu nhỏ, hơi dẹt, không phân biệt rõ với cổ. Mắt rắn nhỏ, nằm ở trên đỉnh đầu, đồng tử hình tròn. Rắn có thân hình tròn, ngắn, thường đạt độ dài tối đa 70cm.

Môi trường yêu thích của loài rắn này là các vùng nước ngọt tĩnh hoặc chảy chậm như ruộng lúa, đầm lầy, kênh rạch, ao hồ…

Rắn bồng chì có màu sắc lưng và bụng phân biệt rõ với nhau (Ảnh: Natthaphat Chotjuckdikul).

Đây là loài rắn hoạt động chủ yếu vào ban đêm hoặc vào lúc hoàng hôn, nhưng đôi khi cũng kiếm ăn vào ban ngày. Thức ăn của loài rắn này là cá, ếch nhái, các loài động vật giáp xác…

Tại Việt Nam, loài rắn này có phạm vi phân bố rộng, trải dài từ khu vực Hà Tĩnh đến các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam.

Theo thạc sĩ Nguyễn Văn Tân, rắn bồng chì là loài thuộc họ rắn nước, sở hữu nọc độc nhưng chỉ đủ mạnh để săn những con mồi cỡ nhỏ, không đủ mạnh để gây nguy hiểm cho con người.

Ngoài ra, rắn bồng chì là loài có nanh độc sau, nghĩa là răng nanh để tiêm nọc độc của loài rắn này nằm sâu ở phía trong hàm trên, gần cổ họng, thay vì nằm ngay phía ngoài hàm giống phần lớn các loài rắn độc khác như rắn hổ mang hay rắn lục...

Rắn bồng chì có tính tình hiền lành và không gây nguy hiểm cho con người (Ảnh: Marcus Lucassen).

Do vị trí răng nanh nằm sâu phía trong, bồng chì và các loài rắn độc nanh sau nói chung thường phải cắn sâu vào con mồi hoặc kẻ thù để đưa răng nanh vào vị trí thích hợp mới có thể tiêm nọc độc. Điều này khiến cho việc tiêm nọc của các loài rắn độc nanh sau ít hiệu quả hơn so với các loài rắn độc nanh trước.

Theo thạc sĩ Tân, vết cắn của rắn bồng chì không gây nguy hiểm cho con người và chỉ cần vệ sinh vết cắn sạch sẽ, để tránh nhiễm trùng.

Cần làm gì khi rắn bò vào nhà?

Việc nhận diện các loài rắn là điều không đơn giản, nhất là với những người không có chuyên môn và kiến thức về rắn. Do vậy, để tránh tai nạn bị rắn cắn, mọi người nên tìm cách tránh xa rắn nếu bắt gặp chúng ngoài tự nhiên, không tìm cách bắt giữ hoặc khiến rắn trở nên kích động.

Người dân cần giữ bình tĩnh khi phát hiện rắn bò vào nhà, cố gắng không làm mất dấu vết con vật trong nhà của mình (Ảnh minh họa: AFB).

Trong trường hợp rắn bò vào nhà, bạn cần phải hết sức bình tĩnh, giữ khoảng cách an toàn với rắn, sử dụng điện thoại để gọi cho những người có chuyên môn về rắn hoặc lực lượng cứu hộ địa phương để nhờ giúp đỡ.

Trong khi chờ lực lượng cứu hộ hoặc nhóm giải cứu rắn đến hiện trường, bạn cần phải luôn để mắt đến rắn, tránh để con vật chạy khỏi tầm mắt và lẩn trốn vào những góc khuất trong nhà.

Nếu không thể liên lạc với lực lượng cứu hộ hoặc các chuyên gia bò sát, bạn có thể sử dụng sào, cán chổi dài… để lùa hoặc móc rắn cho vào thùng, đậy nắp chặt để tránh con vật trốn thoát.

Trường hợp không thể bắt giữ hoặc di dời rắn đi nơi khác, bạn có thể chọn giải pháp cuối cùng là tìm cách tiêu diệt con vật để đảm bảo an toàn cho tính mạng của bản thân và gia đình.

Nếu không may bị rắn cắn, cần trấn an nạn nhân bình tĩnh, tránh vận động nhiều khiến tim đập nhanh, đặt vị trí vết cắn thấp hơn tim để tránh nọc độc lan truyền nhanh hơn, sau đó đưa nạn nhân đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. Những biện pháp như rạch vết thương, hút chất độc, đắp lá thuốc… có thể khiến tình trạng nạn nhân càng thêm nghiêm trọng.