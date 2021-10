Công dân An Giang hồi hương, âm tính virus SARS-CoV-2 được về nhà cách ly

Dân trí Để giảm tải cho khu cách ly tập trung, đồng thời giúp người dân thoải mái hơn trong sinh hoạt, An Giang cho người dân về nhà cách ly khi có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang cho biết, tính từ ngày 1/10 đến chiều ngày 7/10, An Giang đón trên 43.000 công dân từ TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An về địa phương.

Tuy nhiên, dòng người hồi hương đã giảm mạnh, bình quân những ngày trước đó, mỗi ngày đón từ 10.000 - 12.000 người, nhưng trong ngày 7/10 chỉ đón khoảng 2.000 người dân. Tuy nhiên, trong số này, đã phát hiện 80 ca F0, nâng tổng số lên khoảng 300 F0.

Trong ngày 7/10, An Giang chỉ đón khoảng 2.000 người dân về quê, số người về An Giang giảm từ 8.000 - 10.000 người so với 2-3 ngày trước đó (Ảnh: Minh Anh).

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, một số huyện như Tịnh Biên, Tri Tôn, An Phú những ngày qua đón từ 5.000 - 8.000 người dân. Trong khi đó, các điểm cách ly tập trung chủ yếu là trường học, trung tâm văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng… điều kiện sinh hoạt, ăn ngủ, tắm giặt… khó khăn. Diện tích phòng nhỏ hẹp, người đông nên nguy cơ nhiễm chéo rất cao.

Do đó, An Giang quyết định, sau khi người dân về từ vùng dịch có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, kể cả trường hợp chưa được tiêm vaccine mũi nào cũng cho về quê cách ly tại nhà. Vì bà con về đến đây đã quá mỏi mệt; cần về nhà để thoải mái hơn và được gần người thân, nhất là các em nhỏ…

Khi về đến các điểm cách ly tạm thời ở 11 huyện, thành phố trên địa bàn An Giang, người dân được miễn phí xét nghiệm PCR. Và khi có kết quả âm tính, người dân được đưa về nhà cách ly (Ảnh: Thanh Hùng).

Tuy nhiên, khi người dân về nhà cách ly, người dân phải làm cam kết với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tại địa phương là phải ở nhà trong suốt thời gian cách ly; hạn chế tiếp xúc, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ y tế.

Bước tiếp theo, trước khi đưa người dân về nhà cách ly, xem nơi ở có đảm bảo những điều kiện cơ bản để cách ly tại nhà hay không, nhất là xem trong gia đình có người già, người có bệnh nền… Nếu có, phải đưa những trường hợp này đến nhà bà con tá túc, trước khi đưa người dân từ vùng dịch về cách ly tại nhà.

Cũng theo lời ông Bình, song song với các công tác trên, Tổ Covid-19 cộng đồng, Ban nhân dân ấp, tổ và nhiều lực lượng khác thường xuyên đến kiểm tra, nhắc nhở, tuyên truyền để người dân hiểu để thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, tránh lây nhiễm ra cộng đồng.

Khi đưa dân về nhà cách ly, ngoài việc người dân cam kết không ra khỏi nhà và thực hiện nhiều quy định cách ly tại nhà, An Giang cho kích hoạt các trạm y tế lưu động ở 100% xã, phường, thị trấn để hỗ trợ y tế cho người dân khi cần thiết (Ảnh: Tiến Tầm).

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chia sẻ: "Khi đưa dân về cách ly tại nhà, dân mừng, giảm tải các khu cách ly. Tuy nhiên, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh và cấp huyện, xã canh cánh nỗi lo bùng phát dịch trong cộng đồng, nếu người dân không tuân thủ ở yên trong nhà trong thời gian cách ly.

Chính vì vậy, tôi yêu cầu lãnh đạo các cấp, trong thời gian này tập trung kiểm soát, kiểm tra tốt việc đưa người dân về cách ly tại nhà, sau khi hoàn thành công tác đón, phân nhóm, xét nghiệm đưa về nhà cách ly. Vì hiện này đã có khoảng 300 trường hợp người dân về từ vùng dịch dương tính với SARS-CoV-2".

Ngoài lo các vấn đề đón dân an toàn, đảm bảo công tác phòng, chống dịch tại các điểm cách ly tập trung, tại nhà, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình (áo xanh) yêu cầu các ban ngành đoàn thể tập trung lo công tác an sinh cho người dân hồi hương, nhất là thời gian cách ly 14 ngày tại nhà, tại điểm cách ly (Ảnh: Nghiêm Túc).

Theo ông Bình, chính quyền cấp xã, phường, thị trấn, ngoài việc giám sát chặt việc người dân cách ly tại nhà, cần phát huy cao vai trò trách nhiệm Tổ Covid-19 cộng đồng cũng như "tai, mắt" của nhân dân, giám sát nhau trong 14 ngày để giữ được vùng xanh, giữ được sự an toàn cho xóm, ấp trước đại dịch Covid-19.

Đồng thời, trong thời gian này, Ban ngành đoàn thể từ tỉnh đến xã tập trung vận động các tổ chức, cá nhân, hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân hồi hương, nhất là các em nhỏ, phụ nữ mang thai, người già… để người dân an tâm ở yên trong nhà cách ly theo quy định.

Những thùng sữa và quà vừa được Công an An Giang vận động được trao tận tay các em bé đi cùng người thân từ các tỉnh, thành phố về địa phương (Ảnh: Nghiêm Túc).

Liên quan đến một số địa phương trên địa bàn huyện Tịnh Biên áp dụng Chỉ thị 16 trong công tác phòng, chống dịch khi đón dân hồi hương, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết, đến thời điểm hiện tại chỉ có một số địa phương trên địa bàn huyện Tịnh Biên thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch tại một số tổ, ấp thuộc 5 xã của Tịnh Biên.

Theo ông Bình, nguyên nhân là vì tại các địa phương này, vừa qua đón một lượng lớn người dân về từ vùng dịch. Do đó, lãnh đạo địa phương thấy việc áp dụng Chỉ thị 16 cho một số khu vực nguy cơ cao là cần thiết, nhằm tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Có thể nói, An Giang là tỉnh đầu tiên trên cả nước cho phép người dân về quê từ TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An được phép cách ly tại nhà khi có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với virus SARS-CoV-2.

Nguyễn Hành