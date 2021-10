Cú "chống đỡ" ngoạn mục trước bất ngờ dòng người hồi hương lớn chưa từng có

Dân trí Từ rạng sáng 1/10 đến nay tỉnh An Giang đã đón hơn 35.000 người dân về quê tránh dịch. Trước số lượng người hồi hương "khủng" như thế, chính quyền tỉnh này đã và đang làm gì để hỗ trợ dân?

Có thể nói, hơn 35.000 người dân từ TPHCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai… di chuyển về An Giang là nằm ngoài kế hoạch của địa phương và nhiều tỉnh thành miền Tây. Tuy nhiên, dù khó khăn, quá tải ở các điểm cách ly tập trung nhưng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang đã kịp thời chỉ đạo các Sở, ngành phối hợp với lãnh đạo 11 huyện, thành phố trên địa bàn An Giang làm việc "hết công sức", tổ chức đón dân chu đáo, trật tự, an toàn.

Khi TPHCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai... nới lỏng giãn cách, từ rạng sáng 1/10, hàng nghìn lao động ở các tỉnh này ùn ùn chạy xe mô tô về các tỉnh miền Tây (Ảnh: Minh Anh).

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang cho biết, đến trưa 5/10, An Giang đã tiếp nhận 35.127 người ngoài tỉnh trở về.

Tại TP Long Xuyên đã hỗ trợ bố trí các khu vực tiếp nhận ban đầu đảm bảo quy mô rộng rãi, giãn cách; phối hợp các ngành tỉnh hỗ trợ người dân về y tế; vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chăm lo đầy đủ, chu đáo về thức ăn, nước uống, nhu yếu phẩm. Đối với người lớn tuổi, trẻ em, người đau yếu còn được hỗ trợ cháo, súp, sữa…

Người dân về đến trạm T2, cửa ngõ và tỉnh An Giang (Ảnh: Minh Anh).

Sau khi bố trí tạm ở TP Long Xuyên, các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh An Giang đã nhanh chóng tổ chức đoàn tiếp nhận công dân, đưa về các khu tiếp nhận ban đầu của địa phương để phân loại, sàng lọc, xét nghiệm, đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch.

Trong tổng số 35.127 người ngoài tỉnh về An Giang (tính đến trưa 5/10), các địa phương đã cử lực lượng rước về được 33.361 người, chỉ còn 1.766 người đang chờ được tiếp tục đưa về quê.

Từ ngày 1/10-5/10, An Giang đã đón trên 35.000 người (Ảnh: Thanh Hùng).

Sau khi người dân được phân nhóm theo từng địa phương, công an hộ tống dẫn dân về quê (Ảnh: Thanh Hùng).

Sau sàng lọc, phân loại, các trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, được tạo điều kiện cho cách ly tại nhà để theo dõi sức khỏe (khi nhà ở đáp ứng được yêu cầu). Các địa phương tiếp tục hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm để người dân yên tâm cách ly phòng dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã chỉ đạo thành lập ban tổ chức tiếp nhận công dân An Giang từ các tỉnh, thành phố tự phát trở về An Giang. Đồng thời, yêu cầu các địa phương cách ly tại nhà, phải dán bảng cảnh báo, căng dây phía trước để người dân biết, giám sát; giao tổ dân phố, khóm, ấp theo dõi hàng ngày.

Khi về đến địa phương (huyện, thành phố của An Giang), người dân được đưa vào các trường học, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm (Ảnh: Thanh Hùng).

Cán bộ làm nhiệm vụ ở An Giang không kể ngày đêm, nỗ lực đưa dân về quê an toàn (Ảnh: Thanh Hùng).

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, các địa phương đều nỗ lực, cố gắng sắp xếp ổn thỏa cho bà con về quê. Các tổ "hậu phương" tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ của xã hội, chung tay chăm lo cho người dân tha hương trở về. Đồng thời, sát cánh cùng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện dẹp dọn, vệ sinh, bố trí chỗ ăn, nghỉ để đón bà con về tại các điểm cách ly.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho biết: "Ban đầu, An Giang cũng như một số tỉnh miền Tây có bất ngờ về việc hàng nghìn người dân hồi hương khi TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai… đã kiểm soát được dịch; độ bao phủ vaccine trong dân cũng tốt hơn các tỉnh miền Tây. Tuy nhiên, trước tình hình thực tế, thường trực nhanh chóng chỉ đạo các Sở, ngành, lãnh đạo các huyện tập trung tổ chức đón dân về chu đáo, an toàn.

Bước đầu, An Giang tập trung lo cho sức khỏe người dân, thực hiện các biện pháp phòng dịch, nhất là các trường hợp âm tính, F0 cách ly tại gia đình; miễn phí toàn bộ tiền ăn ở, tiền xét nghiệm cho người dân. Khi dân ổn định, các địa phương còn bàn tới những giải pháp công ăn việc làm cho hàng chục nghìn lao động về quê trong mấy ngày qua.

Song song với các công tác tiếp đón, an ninh trật tự, xét nghiệm... Nhiều tổ chức ở An Giang lo hậu cần, hỗ trợ cơm, nước uống, cháo... cho người dân hồi hương (Ảnh: Thanh Hùng).

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang và các hội, đoàn thể các cấp nỗ lực chăm lo, nấu cơm, nấu cháo, mì gói, bánh mì, cung cấp nước uống, thuốc men… để bà con yên tâm, cảm thấy ấm lòng khi được quê hương đùm bọc.

Những gia đình không đảm bảo cách ly y tế tại nhà, nhiều chủ nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn sẵn sàng dành chỗ để bà con cách ly miễn phí.

Quá đuối sức, nhiều cán bộ ngủ trên ghế (Ảnh: Thanh Hùng).

Lực lượng vũ trang cũng sẵn sàng chia sẻ chỗ ăn, nghỉ cho người dân. Các đơn vị thuộc Trung đoàn 892, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang - đã di chuyển gần 300 cán bộ, chiến sĩ, nhường doanh trại cho người dân huyện Tri Tôn và Tịnh Biên cách ly tập trung…

Những điểm cách ly tập trung chuẩn bị chỗ ngủ cho bà con qua đêm, trong khi chờ kết quả xét nghiệm. Lãnh đạo tỉnh An Giang đánh giá, tất cả công tác đón dân về An Giang trong mấy ngày qua, an toàn, chu đáo (Ảnh: Thanh Hùng).

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng cho biết, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang thống nhất hỗ trợ mỗi huyện, thị xã, thành phố 500 triệu đồng và mua 200 tấn gạo trích từ nguồn Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 và hạn hán tỉnh để hỗ trợ công tác đón công dân về địa phương.

Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tiếp tục kêu gọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. Đồng thời, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, "tương thân tương ái" cùng chung tay hỗ trợ và chăm lo tốt cho bà con xa quê trở về địa phương ổn định tâm lý, giúp họ sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Nguyễn Hành - N. Chuẩn