Bé trai 6 tuổi nuốt ốc vít sắt vào ổ bụng

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa thông báo đã cấp cứu thành công một bệnh nhi 6 tuổi nuốt phải dị vật kim loại sắc nhọn. Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tai nạn do dị vật đường tiêu hóa ở trẻ nhỏ.

Cháu bé không may nuốt phải đinh vít sắt được cấp cứu tại bệnh viện (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Theo thông tin từ Bệnh viện, tối 17/3, một bệnh nhi 6 tuổi đã được gia đình đưa đến Khoa Cấp cứu trong tình trạng nuốt phải một chiếc ốc vít sắt. Mặc dù cháu bé không có biểu hiện nôn hay khó thở, gia đình vẫn quyết định đưa con đến bệnh viện để kiểm tra.

Tại bệnh viện, qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, không đau bụng, không nôn và không sốt. Tuy nhiên, kết quả chụp X-quang cho thấy rõ ràng một dị vật kim loại nằm ngang trong ổ bụng của cháu bé.

Các bác sĩ Khoa Cấp cứu nhận định, đây là loại dị vật có đầu nhọn, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tổn thương niêm mạc, thậm chí thủng đường tiêu hóa nếu không được xử trí kịp thời. Ngay lập tức, bệnh nhi được chỉ định nội soi thực quản - dạ dày để can thiệp lấy dị vật.

Quá trình nội soi đã xác định dị vật là một chiếc đinh vít sắt nằm trong dạ dày. Với sự khéo léo và kinh nghiệm, các bác sĩ đã tiến hành gắp dị vật thành công. Điều đáng mừng là niêm mạc thực quản và dạ dày của cháu bé không ghi nhận tổn thương nghiêm trọng. Sau ca cấp cứu, sức khỏe bệnh nhi đã ổn định và được cho xuất viện.

Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, dị vật đường tiêu hóa, đặc biệt là các vật sắc nhọn như đinh, kim, ốc vít, pin cúc áo… có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như trầy xước, chảy máu, thậm chí thủng ruột. Trẻ nhỏ, đặc biệt là trong độ tuổi hiếu động, thường có thói quen cho đồ vật vào miệng, do đó nguy cơ xảy ra tai nạn là rất cao.

Để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý: không để trẻ nhỏ chơi với các vật dụng nhỏ, sắc nhọn; luôn giám sát trẻ trong sinh hoạt hằng ngày, đặc biệt với trẻ dưới 5 tuổi.

Khi nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay lập tức, tuyệt đối không tự ý xử trí tại nhà để tránh gây ra những tổn thương nghiêm trọng hơn.