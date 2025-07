Cục Bà mẹ và Trẻ em cùng Roche ký hợp tác phòng chống ung thư vú, cổ tử cung

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức (thứ 7 từ trái qua) và ông Aldo De Luca (thứ 6 từ phải qua), Phó Đại sứ toàn quyền, Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam tại sự kiện ký kết hợp tác (Ảnh: BTC).

Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 24.600 ca mới mắc và hơn 10.000 ca tử vong do ung thư vú. Việt Nam cũng ghi nhận hơn 4.600 ca mắc mới và hơn 2.500 ca tử vong do ung thư cổ tử cung. Gánh nặng bệnh tật này không chỉ dừng lại ở mỗi cá nhân mà còn tạo ra áp lực nặng nề từ kinh tế tới an sinh cho nhiều gia đình và toàn xã hội.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức bày tỏ lời cảm ơn đến Roche đã có nhiều hoạt động hợp tác cùng ngành y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân, trong đó có lĩnh vực ung thư vú và ung thư cổ tử cung.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trí Thức phát biểu tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Thứ trưởng cho biết Chính phủ đã ban hành Chiến lược về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ; Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác, trong đó phòng chống bệnh ung thư là một trong những nội dung thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia.

Bộ Y tế cũng đã ban hành kế hoạch chi tiết triển khai các chiến lược này, nhằm giảm thiểu số ca mắc các bệnh lý ung thư, đặc biệt ung thư vú, ung thư cổ tử cung.

"Vì thế, việc ký kết bản ghi nhớ Xây dựng Kế hoạch hành động Quốc gia về phòng chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung rất có ý nghĩa trong phòng chống, phát hiện sớm, sàng lọc nhằm giảm thiểu tối đa tỷ lệ mắc các bệnh ung thư này cũng như các hệ lụy của nó", Thứ trưởng nói.

ThS.BS Đinh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Ảnh: BTC).

ThS.BS Đinh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em, cho biết, lễ ký kết là bước khởi đầu quan trọng, đánh dấu sự hợp tác giữa các bên trong nỗ lực xây dựng, hoàn thiện kế hoạch.

“Chúng tôi tin tưởng rằng khi kế hoạch được ban hành, đó chính là nền tảng chuyên môn vững chắc và là kim chỉ nam cho các hoạt động phối hợp liên ngành, huy động nguồn lực, nâng cao năng lực hệ thống y tế, từ đó đảm bảo mọi phụ nữ trên toàn quốc được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe kịp thời, công bằng”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Hợp tác sẽ tập trung vào việc hỗ trợ xây dựng và phổ biến Kế hoạch Hành động Quốc gia về ung thư vú, ung thư cổ tử cung; xây dựng hướng dẫn chuyên môn về sàng lọc ung thư vú dựa trên bằng chứng khoa học, sau đó thí điểm tại một địa phương để đánh giá khả năng ứng dụng thực tế. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để nhân rộng đến các tỉnh, thành khác.

Ông Lennor Carrillo, Tổng giám đốc Roche Pharma Việt Nam (Ảnh: BTC).

"Là một công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe với cam kết mạnh mẽ trong việc cải thiện sức khỏe phụ nữ, Roche Pharma Việt Nam vinh dự được đồng hành cùng Việt Nam từ năm 2013 trong công tác cải thiện việc phát hiện sớm ung thư vú và tăng cường tiếp cận các liệu pháp điều trị tiên tiến cho người bệnh. Chúng tôi tự hào được tiếp tục đồng hành và nâng tầm quan hệ hợp tác này lên một tầm cao mới cùng Bộ Y tế thông qua chương trình xây dựng Kế hoạch Hành động Quốc gia về phòng chống ung thư vú một cách toàn diện", ông Lennor Carrillo, Tổng Giám đốc Roche Pharma Việt Nam chia sẻ.

Đối với ung thư cổ tử cung, Roche Diagnostics Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành Cục Bà mẹ và Trẻ em thúc đẩy các hoạt động về sàng lọc và chẩn đoán ung thư cổ tử cung dựa trên nền tảng bằng chứng khoa học. Đồng thời tiếp tục đồng hành triển khai Đề án Tư vấn và Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Ông Ricky He, Tổng giám đốc Roche Diagnostics Việt Nam (Ảnh: BTC).

Ông Ricky He, Tổng giám đốc Roche Diagnostics Việt Nam, khẳng định: "Roche cam kết đồng hành cùng ngành y tế thực hiện mục tiêu loại trừ ung thư cổ tử cung tại Việt Nam, một căn bệnh có thể phòng ngừa và điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm, thông qua việc đóng góp kiến thức chuyên môn từ toàn cầu và khu vực vào việc xây dựng Kế hoạch Hành động Quốc gia. Chúng tôi tin rằng khi khoa học kết hợp chặt chẽ với các chương trình hợp tác và đầu tư bền vững vào hệ thống y tế, có thể tạo ra những tác động thực tiễn trong công cuộc cải thiện chăm sóc sức khỏe phụ nữ Việt Nam”.

Chương trình hợp tác giữa Cục Bà mẹ và Trẻ em và Công ty Roche Việt Nam (Pharma & Diagnostics) thể hiện tầm nhìn chung: đảm bảo mọi phụ nữ Việt Nam có quyền tiếp cận dịch vụ sàng lọc, chẩn đoán và điều trị ung thư vú và ung thư cổ tử cung một cách kịp thời, hiệu quả và chất lượng.

Thông qua hợp tác này, hai bên đang từng bước thiết lập nền tảng cho một kế hoạch hành động quốc gia mang tính toàn diện, dựa trên bằng chứng khoa học, hướng đến tác động dài hạn, bền vững, góp phần cải thiện sức khỏe cộng đồng và an sinh xã hội.