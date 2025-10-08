Cô gái trở về từ Malaysia vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau tiêm

Ngày 8/10, khoa Điều trị theo yêu cầu - Y học thể thao, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết đơn vị vừa xử trí thành công một trường hợp áp xe vú nặng do tiêm chất làm đầy (filler) không rõ nguồn gốc tại cơ sở thẩm mỹ kém uy tín.

Người bệnh là một cô gái mới 20 tuổi, làm việc tại Malaysia. Trước nhập viện 2 tháng, vì mong muốn cải thiện vóc dáng, cô gái đã tìm đến một cơ sở thẩm mỹ để tiêm chất làm đầy vào cả hai bên vú.

Sau thủ thuật vài ngày, cô phát hiện vú phải bắt đầu sưng, nóng, đỏ, đau và rỉ dịch xanh bất thường.

Dịch mủ được hút ra từ mô vú trong ca phẫu thuật (Ảnh: BV).

Trước nhập viện 1 tuần, khi tình trạng ngày càng nghiêm trọng, người bệnh đến Bệnh viện Nhân dân 115 kiểm tra. Khi thăm khám, các bác sĩ ghi nhận vú phải của bệnh nhân sưng to gấp rưỡi vú trái, nóng, đỏ, ấn xuống có cảm giác phập phù. Ngay tại vị trí tiêm ghi nhận có đường rò rỉ dịch mủ xanh. Kết quả siêu âm xác nhận hình ảnh ổ áp xe vùng vú phải.

Theo BSCK2 Khương Quốc Khoa, khoa Điều trị theo yêu cầu - Y học thể thao, Bệnh viện Nhân dân 115, trường hợp này nếu không xử trí kịp thời có thể gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Thậm chí, biến chứng có thể lan rộng, gây ảnh hưởng đến tính mạng. Ngay lập tức, cô gái được đẩy vào phòng mổ cấp cứu.

"Trong mổ, chúng tôi hút ra khoảng 100ml dịch mủ đục, loãng, lẫn chất filler nhầy, mùi hôi. Ê-kíp đã tiến hành rạch rộng và làm sạch ổ áp xe, dẫn lưu để kiểm soát tình trạng nhiễm trùng", bác sĩ Khoa chia sẻ.

Sau hơn 10 ngày điều trị kháng sinh, chăm sóc vết thương và theo dõi sát, bệnh nhân hồi phục ổn định, được xuất viện. Vùng vú phẫu thuật vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ, không để lại biến dạng đáng kể.

Tình trạng áp xe vú của bệnh nhân trước điều trị (bên trái) và sau điều trị (bên phải) (Ảnh: BV).

Từ trường hợp này, bác sĩ Khoa cảnh báo, việc làm đẹp bằng tiêm chất làm đầy tại các cơ sở không uy tín có thể dẫn tới nhiễm trùng, mất thẩm mỹ, sẹo xấu, thậm chí gây nguy hiểm đến sức khỏe nếu tình trạng kéo dài hoặc không được xử trí đúng cách.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân chỉ thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ tại cơ sở được cấp phép, có bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ - tạo hình, tuyệt đối không tiêm chất làm đầy không rõ nguồn gốc. Khi có triệu chứng bất thường sau tiêm, nạn nhân cần đến bệnh viện ngay để được xử trí kịp thời.