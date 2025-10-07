Bệnh viện ở TPHCM lập kỳ tích cứu sống cụ ông 95 tuổi tắc mạch máu não

Ngày 7/10, Bệnh viện Nhân dân 115 cho hay đơn vị này vừa thành công giành lại sự sống cho một cụ ông 95 tuổi bị đột quỵ.

Trước đó, cụ ông N.V.L. được đưa vào khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân 115 trong tình trạng đột ngột yếu liệt hoàn toàn nửa người bên phải, nói khó, mặt méo. Tại thời điểm nhập viện, cụ ông đã khởi phát các triệu chứng đột quỵ hơn 11 tiếng, vượt xa "giờ vàng" cấp cứu thông thường.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đánh giá nhanh thang điểm đột quỵ quốc tế NIHSS của cụ lên đến 18 điểm. Chỉ số này cho thấy tình trạng tổn thương não rất nặng. Ngay lập tức, ê-kíp cấp cứu phải kích hoạt báo động đỏ, người bệnh được đẩy vào phòng chụp CT scan.

Kết quả cho thấy bệnh nhân đang ở trạng thái tối cấp: tắc các mạch máu chính nuôi dưỡng toàn bộ bán cầu não của người bệnh, nguy cơ biến chứng và tử vong rất cao.

Hình ảnh mạch máu bị tắc (mũi tên đỏ) và sau khi được tái thông hoàn toàn (mũi tên xanh) (Ảnh: BV).

Theo PGS.TS Nguyễn Huy Thắng, Trưởng khoa Bệnh lý mạch máu não, người bệnh đã vượt quá "giờ vàng" điều trị thuốc tiêu sợi huyết. Với chẩn đoán tắc mạch lớn như vậy, phương pháp tối ưu và duy nhất là phải can thiệp mạch não lấy huyết khối.

“Dẫu biết thực hiện kỹ thuật này trên một bệnh nhân 95 tuổi với nhiều bệnh nền và hệ thống mạch máu đã lão hóa là vô cùng rủi ro, nhưng nếu không hành động, người bệnh chắc chắn sẽ đối mặt với di chứng tàn phế nặng nề. Chúng tôi quyết định phải nỗ lực tới cùng để giành lại sự sống cho người bệnh”, bác sĩ Thắng chia sẻ.

Người bệnh được chuyển khẩn cấp vào phòng can thiệp. Tại đây, ê-kíp đã lấy thành công cục huyết khối trong mạch máu não thông qua ống thông siêu nhỏ được luồn khéo léo từ động mạch đùi.

Cụ ông 95 tuổi hồi phục sau can thiệp (Ảnh: BV).

Sau 55 phút căng thẳng, dòng máu lên não của người bệnh đã được tái thông hoàn toàn, đạt mức độ phục hồi tưới máu tối đa.

Chỉ một ngày sau can thiệp, phép màu đã xảy ra. Từ tình trạng liệt hoàn toàn, cụ L. đã hồi phục ngoạn mục sức cơ nửa người phải lên mức 4/5, gần như bình thường. Cụ hoàn toàn tỉnh táo, giao tiếp tốt và bắt đầu tự ăn uống.

Thành công của ca bệnh này là minh chứng sống động cho năng lực chuyên môn và tinh thần "tất cả vì người bệnh" của đội ngũ y tế bệnh viện. Đây cũng là hành trình không ngừng nỗ lực vượt qua giới hạn của tuổi tác và thời gian, để giành lại cơ hội sống quý giá cho những người bệnh đột quỵ.