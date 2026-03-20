Cô gái cầu cứu bác sĩ vì vòng một bất ngờ "xẹp" một bên

Thủ phạm khiến ngực lệch bất thường

Chị P.T.M.A. (32 tuổi, quê Bắc Ninh, hiện sinh sống tại Hà Nội) vừa được phát hiện tình trạng vỡ túi ngực sau nhiều năm thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ.

Trước đó, năm 2021, do nền ngực lép, chị A. quyết định nâng ngực bằng túi độn. Trước khi phẫu thuật, chị từng tiêm filler vùng ngực nhưng không đạt hiệu quả và đã phải tiêm tan.

Đầu năm 2026, chị A. nhận thấy vòng một có dấu hiệu bất thường. Hai bên ngực mất cân đối, bên phải lớn hơn bên trái. Khi sờ nắn, ngực trái mềm hơn rõ rệt. Tuy nhiên, chị không có cảm giác đau hay biểu hiện bất thường nào khác nên ban đầu không quá lo lắng.

Chỉ đến khi cảm thấy sự thay đổi ngày càng rõ, chị mới đến thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai (Hà Nội). Tại đây, ThS.BS Nguyễn Minh Nghĩa, Phó trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, trực tiếp kiểm tra.

Sau khi thực hiện các phương pháp chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ xác định túi ngực bên trái có dấu hiệu bất thường và chỉ định phẫu thuật. Trong quá trình can thiệp, ê-kíp phát hiện túi độn đã bị vỡ, chất bên trong tràn ra khoang ngực.

Các bác sĩ đã tiến hành tháo bỏ túi vỡ, làm sạch khoang ngực và đặt túi mới cho bệnh nhân. Sau phẫu thuật, chị A. được theo dõi ngắn ngày và tình trạng ổn định.

Vỡ túi thầm lặng không hiếm gặp

Theo BS Nghĩa, vỡ túi ngực là tình trạng lớp vỏ túi bị rách hoặc nứt, khiến chất bên trong thoát ra ngoài. Điều đáng chú ý là nhiều trường hợp không có triệu chứng rõ ràng.

Một số bệnh nhân có thể nhận thấy các dấu hiệu như ngực thay đổi hình dạng, cứng hơn, đau nhẹ hoặc khó chịu vùng ngực. Tuy nhiên, không ít trường hợp hoàn toàn không có biểu hiện, chỉ được phát hiện khi kiểm tra.

Đặc biệt, với túi nước muối, dấu hiệu thường dễ nhận biết do ngực xẹp nhanh. Trong khi đó, với túi silicone gel, nhất là loại gel kết dính, silicone có thể vẫn nằm trong bao xơ, khiến hình dạng ngực gần như không thay đổi.

“Đây là lý do nhiều trường hợp được gọi là vỡ túi thầm lặng”, BS Nghĩa cho biết.

Các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ vỡ túi ở các túi độn thế hệ mới tương đối thấp trong những năm đầu. Tuy nhiên, nguy cơ này có xu hướng tăng dần theo thời gian.

Sau khoảng 10 năm, nguy cơ này có thể dao động từ 8% đến 10%, tùy thuộc vào loại túi và điều kiện theo dõi.

Nguyên nhân gây vỡ túi ngực khá đa dạng, bao gồm yếu tố kỹ thuật trong quá trình phẫu thuật, thiết kế khoang đặt túi chưa phù hợp, biến chứng sau mổ như nhiễm trùng, co thắt bao xơ, hoặc các tác động cơ học kéo dài lên vùng ngực.

Chuyên gia khuyến cáo, người đã nâng ngực cần duy trì thăm khám định kỳ để phát hiện sớm các bất thường, ngay cả khi không có triệu chứng.

Việc theo dõi nên kết hợp khám lâm sàng và các phương pháp chẩn đoán hình ảnh như siêu âm hoặc cộng hưởng từ (MRI).

“Thông thường, bệnh nhân nên kiểm tra sau khoảng 5-6 năm kể từ khi đặt túi và tiếp tục theo dõi định kỳ mỗi 2-3 năm. Điều này đặc biệt quan trọng với các trường hợp không có biểu hiện rõ ràng”, BS Nghĩa nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn cơ sở y tế uy tín, bác sĩ có chuyên môn và tuân thủ hướng dẫn chăm sóc sau phẫu thuật cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế biến chứng và duy trì kết quả thẩm mỹ lâu dài.