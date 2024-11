Uống cà phê mỗi ngày có hại không?

Cà phê có tốt cho bạn không?

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, hầu hết mọi người có thể dung nạp tới 400 miligam cà phê mỗi ngày - tương đương với khoảng hai đến ba tách loại cà phê ngon mỗi ngày - mà không gặp bất kỳ tác dụng phụ nào.

Theo Prevention, cà phê có thể tốt cho chúng ta và thực sự giúp ngăn ngừa bệnh tật do có hàm lượng chất chống oxy hóa cao. Sự hiện diện cao của chất chống oxy hóa, cụ thể là polyphenol, trong cà phê gắn liền với nhiều lợi ích bao gồm giảm nguy cơ mắc các bệnh như ung thư và bệnh gan.

Nó cũng có hàm lượng axit hydrocinnamic cao bao gồm axit chlorogenic và axit ferulic, tất cả đều có đặc tính chống oxy hóa.

Uống cà phê mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe miễn là bạn uống ở mức độ vừa phải (Ảnh: Healthline).

Dưới đây là một số lợi ích của cà phê đã được khoa học chứng minh:

- Giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư

Theo đánh giá nghiên cứu của BMJ, có hơn 1.000 hợp chất trong cà phê, nhiều hợp chất trong số đó có khả năng chứa các hợp chất chống viêm và chống ung thư.

"Bản thân hạt cà phê có chứa chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa tổn thương do gốc tự do có khả năng dẫn đến ung thư", Susan Oh, Giám đốc Chương trình Nghiên cứu Dinh dưỡng tại Johns Hopkins giải thích.

- Giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer

Nghiên cứu chỉ ra rằng caffeine, được hấp thụ qua việc uống cà phê hoặc dùng thực phẩm bổ sung caffeine, có thể giúp cải thiện trí nhớ. Ngoài ra, còn có bằng chứng cho thấy những người uống caffeine, ở mức độ vừa phải, hàng ngày có nguy cơ mắc chứng mất trí thấp hơn.

- Cải thiện sức khỏe làn da

Một lợi ích tiềm năng khác của việc uống cà phê hàng ngày là bạn có thể trông đẹp hơn. Cà phê cũng có hàm lượng chất chống oxy hóa cao đã được chứng minh là giúp giảm viêm và cải thiện sức khỏe làn da nói chung.

- Giúp duy trì sức khỏe tim mạch

Cà phê cũng đã được chứng minh là có một số lợi ích. Ví dụ, một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc tiêu thụ cà phê ở mức độ vừa phải có thể làm giảm nguy cơ huyết áp cao, cholesterol cao và các bệnh tim khác.

- Giảm nguy cơ mắc bệnh Parkinson

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng cà phê không chỉ có thể mang lại lợi ích bảo vệ thần kinh trong quá trình phát triển bệnh Parkinson mà còn có thể giúp giảm các triệu chứng vận động.

- Có thể bảo vệ DNA

Một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2018 cho thấy việc tiêu thụ cà phê rang đậm có thể ngăn ngừa tổn thương DNA ở cả nam và nữ. Tiêu thụ cà phê ở mức độ vừa phải có liên quan đến việc ngăn ngừa đứt gãy chuỗi DNA, điều này có thể liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số bệnh nhất định, như ung thư.

- Có thể giúp bạn sống lâu hơn

Quan trọng nhất, nghiên cứu cho thấy những người uống cà phê có thể ít có khả năng tử vong vì mọi nguyên nhân. Đó là kết luận của một nghiên cứu năm 2022 được công bố trên Annals of Internal Medicine.

Uống cà phê mỗi ngày có hại không?

Uống cà phê mỗi ngày không hẳn là xấu, nhưng Tiến sĩ Chester Wu, một bác sĩ tâm thần và chuyên gia về giấc ngủ ở Texas (Mỹ), cho biết, cà phê có tác động đến sức khỏe của bạn tùy thuộc vào lượng bạn uống và thời điểm bạn uống.

Theo ông, việc tiêu thụ một lượng vừa phải hàng ngày (2-3 cốc/ngày) có liên quan đến một số lợi ích sức khỏe, chẳng hạn như chức năng nhận thức tốt hơn và giảm nguy cơ mắc một số bệnh nhất định.

Tiến sĩ - Lương y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Phát triển Y dược Cổ truyền Việt Nam, cho biết thêm, cà phê dường như là con dao hai lưỡi. Nó có thể khiến chúng ta cảm thấy tỉnh táo, năng suất và có động lực hơn.

Tuy nhiên, đối với một số người, nó lại có tác dụng ngược lại, khiến họ cảm thấy lo lắng, bồn chồn và không thể tập trung.

Thực tế, cà phê cũng giàu chất chống oxy hóa và chứa một lượng nhỏ một số vi chất dinh dưỡng mà cơ thể chúng ta cần.

"Ở mức độ vừa phải, hầu hết mọi người có thể thưởng thức cà phê một cách an toàn như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh. Tuy nhiên, có một số người không nên tiêu thụ caffeine", TS Giang lưu ý.

Chẳng hạn, trẻ em được khuyên nên tránh uống cà phê do nó có thể ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển. Cà phê có thể gây mất ngủ, do đó những người bị khó ngủ cần hạn chế, đặc biệt không dùng cà phê vào buổi tối.

Phụ nữ mang thai cũng nên hạn chế tiêu thụ caffeine ở mức dưới 200mg mỗi ngày. Bạn cũng không nên uống quá 500mg caffeine mỗi ngày, tức là khoảng 5 tách cà phê thông thường.

Như vậy, các chuyên gia đều đồng ý rằng miễn là bạn không gặp phải bất kỳ tác dụng phụ khó chịu nào và bạn uống ở mức độ vừa phải thì cà phê là một thức uống hoàn toàn tốt để thưởng thức…