Tại hội thảo “Công nghệ trong y tế dự phòng và điều phối bệnh nhân quốc tế”, do Viện Phát triển và Ứng dụng Công nghệ số tổ chức ở TPHCM ngày 21/1, TS Ryuichiro Sasae, Giám đốc bộ phận Y tế quốc tế một bệnh viện lớn ở Nhật Bản chia sẻ, dựa trên kinh nghiệm thực tế điều trị, ông nhận thấy một thực tế rất đáng tiếc ở bệnh nhân ung thư.

Đó là việc các bệnh nhân Đông Nam Á thường đến điều trị ở giai đoạn muộn hơn (phổ biến là giai đoạn III hoặc IV) so với bệnh nhân Nhật Bản. Các trường hợp thường gặp bao gồm ung thư đường tiêu hóa và ung thư phổi, những bệnh có khả năng điều trị hiệu quả hơn rất nhiều nếu được phát hiện sớm.

Điều này không phản ánh năng lực y tế của khu vực, mà chủ yếu xuất phát từ thói quen tầm soát sớm chưa phổ biến, quy trình chuyển tuyến và việc theo dõi sức khỏe còn phân mảnh.

Các diễn giả chia sẻ tại hội thảo "Công nghệ trong y tế dự phòng và điều phối bệnh nhân quốc tế" (Ảnh: Hoàng Lê).

Theo TS Sasae, khi các nền kinh tế Đông Nam Á ngày càng phát triển, bệnh nhân không chỉ hài lòng với việc điều trị, mà muốn bảo vệ sức khỏe tương lai và duy trì chất lượng sống.

Chính vì vậy, y tế dự phòng và các chương trình tầm soát có cấu trúc cần được nhìn nhận như một khoản đầu tư dài hạn, không chỉ cho kết quả y khoa mà còn cho chất lượng sống và sự an tâm.

Việc phát hiện sớm cho phép can thiệp ít xâm lấn, bảo tồn cơ quan và chức năng sinh hoạt.

“Tại Nhật, nhờ tầm soát tích cực, ung thư dạ dày thường được phát hiện sớm và có thể điều trị bằng phương pháp nội soi can thiệp tối thiểu ESD, thay vì phải cắt bỏ dạ dày”, TS Sasae dẫn chứng.

Từ góc nhìn lâm sàng, diễn giả đến từ Nhật Bản nhận định, trong 3-5 năm tới, việc chăm sóc sức khỏe quốc tế sẽ ngày càng tập trung vào phát hiện sớm, tăng tuổi thọ và sự an tâm, thay vì chỉ can thiệp khi bệnh đã nghiêm trọng.

Theo các chuyên gia, hiện nay khi công nghệ ngày càng hiện đại, hội tụ cùng kinh nghiệm lâm sàng, sự ra đời của các kỹ thuật tầm soát, chẩn đoán và điều trị tiên tiến, lĩnh vực ung thư đã phát triển theo hướng điều trị chính xác.

Một ca phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư tại TPHCM (Ảnh: BV).

Có thể kể đến các kỹ thuật như đốt sóng cao tần và xạ phẫu Gamma Knife cho phép điều trị chính xác cao, hay hệ thống phẫu thuật robot hỗ trợ can thiệp ít xâm lấn ở nhiều chuyên khoa.

Sự ra đời của nhiều hệ thống thiết bị y tế hiện đại giúp y bác sĩ nhận diện những biến thể tinh vi và can thiệp sớm, với độ chính xác cao hơn.

Bên cạnh năng lực chuyên môn, các chuyên gia cũng cho rằng, cách bệnh viện đảm bảo an toàn và sự tin tưởng của bệnh nhân cũng rất quan trọng. Tại Nhật Bản, có mô hình “Hành lang y tế tin cậy”.

Trong đó, bệnh nhân được tư vấn chuyên khoa từ xa trước. Sau khi mô hình đã ra quyết định chung, vai trò chủ động của bệnh nhân được tôn trọng. Khu điều trị của bệnh nhân cũng được đảm bảo sự riêng tư và tinh thần phục vụ tận tâm, chân thành.

Bên cạnh đó, sự phát triển của công nghệ cũng mang đến việc ra đời những nền tảng số, hỗ trợ bệnh nhân quốc tế tiếp cận những nền y tế phát triển thuận lợi hơn.

Các chuyên gia khẳng định, y tế dự phòng không phải là một dịch vụ đơn lẻ, mà là một tư duy dài hạn được nâng đỡ bởi hệ thống, văn hóa và niềm tin.