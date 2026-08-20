Cơ quan chức năng kiểm tra quán có phần cơm 35.000 đồng đang gây tranh cãi

Ngày 20/8, ông Nguyễn Văn Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã kiểm tra tại quán ăn Chung Thủy (xã Bình Sơn, Quảng Ngãi), nơi có phần cơm 35.000 đồng đang được báo chí, dư luận quan tâm.

Quán cơm này thuộc sự quản lý trực tiếp của UBND xã Bình Sơn. Tuy nhiên, hình ảnh phần cơm đã lan tỏa rộng rãi, rất đông khách đến ăn nên Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi thực hiện kiểm tra.

Phần cơm có giá 35.000 đồng tại quán Chung Thủy (Ảnh: Quốc Triều).

“Kết quả kiểm tra cho thấy quán cơ bản đảm bảo tốt vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Chúng tôi chỉ hướng dẫn thêm cho chủ quán một số quy định liên quan tại khu vực chế biến món ăn, cũng như hướng dẫn hoàn tất các thủ tục còn thiếu theo quy định”, ông Thịnh nói.

Bà Nguyễn Thị Chung, chủ quán Chung Thủy, cũng cho biết đoàn kiểm tra của tỉnh đã đến kiểm tra, hướng dẫn các nội dung liên quan về vệ sinh an toàn thực phẩm. Bà đã tiếp thu và sẽ thực hiện tốt hơn trong thời gian tới nhằm đảm bảo các phần cơm ngon, rẻ, bảo vệ sức khỏe cho thực khách.

“Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm đã đến kiểm tra. Tôi trình bày đầy đủ quá trình mua thực phẩm và chế biến món ăn. Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn tôi một số nội dung liên quan để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới”, bà Chung thông tin.

Một trong 3 đĩa thức ăn chính trong phần cơm có giá 35.000 đồng tại quán của bà Nguyễn Thị Chung (Ảnh: Quốc Triều).

Theo bà Chung, nguồn thực phẩm được mua ở các chợ trên địa bàn xã. Bà chỉ nấu một lượng thức ăn vừa đủ để bán hết trong ngày. Nhiều ngày qua, lượng khách đến quán tăng nên bà phải nấu thêm cơm, thức ăn và mua bàn ghế mới.

“Bình thường tôi bán đến khoảng 13h là hết cơm, bây giờ khách đến đông nên phải nấu thêm để bán đến 14-15h”, bà Chung cho biết thêm.

Như Dân trí đã phản ánh, một số trang mạng ở Quảng Ngãi đăng tải hình ảnh phần cơm giá 35.000 đồng có rất nhiều món ăn. Hình ảnh này lập tức gây tranh cãi với phần lớn ý kiến cho rằng đây là chiêu trò quảng cáo.

Trong vai một thực khách, phóng viên đã đến quán cơm bình dân này để tìm hiểu thông tin. Phần cơm 35.000 gồm món gà kho, thịt luộc, một đĩa gồm mực, trứng vịt, tôm và một bát canh khổ qua nấu thịt. Ngoài ra còn có một bát cơm, đĩa rau sống, rau xào, mắm nêm, mắm cà.

Theo bà Chung, vợ chồng bà tự trồng lúa lấy gạo, trồng thêm các loại rau, cà, đu đủ để làm rau sống và mắm cà. Hàng ngày, bà đi chợ từ rất sớm để mua thực phẩm về chế biến món ăn. Thực phẩm được mua với số lượng nhiều và có mối quen nên giá cả cũng rẻ. Quán cũng không thuê người phục vụ, không tốn tiền mặt bằng, thức ăn được nấu bằng củi do chồng bà kiếm được.