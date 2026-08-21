Thứ trưởng Bộ Y tế: “Y tế tư nhân không nên chạy theo số lượng”

Ngày 20/8, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam tổ chức Diễn đàn Phát triển y tế tư nhân Việt Nam năm 2026 lần thứ 2 với chủ đề "Phát triển y tế tư nhân Việt Nam: Kiến tạo thể chế - Nâng cao chất lượng - Phát triển bền vững vì sức khỏe nhân dân".

Giường bệnh tư nhân mới chiếm 7%

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị xác định rõ chủ trương đẩy mạnh phát triển y tế tư nhân, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển y tế; đặc biệt khuyến khích phát triển các bệnh viện tư nhân quy mô lớn, trình độ kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm các quốc gia phát triển.

Theo Thứ trưởng, chủ trương phát triển y tế ngoài công lập đánh dấu bước tiến quan trọng trong tư duy chính sách, góp phần mở rộng quy mô, đa dạng hóa mô hình tổ chức và phát triển nguồn nhân lực y tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên (Ảnh: Thảo Phương).

Khu vực tư nhân có lợi thế về khả năng huy động vốn, tốc độ ra quyết định, sự linh hoạt trong quản trị, khả năng tiếp cận công nghệ mới và phản ứng nhanh trước nhu cầu của người bệnh.

Tuy nhiên, số liệu hiện nay cho thấy số giường bệnh của khu vực y tế tư nhân mới chiếm khoảng 7% tổng số giường bệnh trên cả nước. Bộ Y tế đặt mục tiêu nâng tỷ lệ này lên 15% vào năm 2030.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, phát triển y tế tư nhân, y tế ngoài công lập phải chuyển mạnh từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng, không chạy theo số lượng.

"Mục tiêu của chúng ta không nhất thiết phải thành lập thêm 100 bệnh viện. Có thể chỉ cần thêm 10 bệnh viện nhưng phải thực sự có chất lượng, có kỹ thuật chuyên sâu và đáp ứng tốt nhu cầu của người bệnh", ông Tuyên nói.

GS, Viện sĩ danh dự Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam (Ảnh: Thảo Phương)

Ba điểm nghẽn về nhân lực

GS, Viện sĩ danh dự Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, cho biết cả nước hiện có gần 450 bệnh viện tư nhân, hơn 50.000 phòng khám tư nhân cùng hàng vạn thầy thuốc, kỹ thuật viên trực tiếp phục vụ nhân dân.

Theo đánh giá tại diễn đàn, sự phát triển nhanh của y tế tư nhân đang đặt ra bài toán lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thứ nhất, tốc độ mở rộng quy mô y tế tư nhân trong những năm qua vượt xa tốc độ đào tạo và cung ứng nhân lực chất lượng cao, dẫn đến cạnh tranh nhân lực giữa các cơ sở, kể cả giữa khu vực công lập và tư nhân.

Thứ hai, đào tạo y khoa vẫn còn khoảng cách với yêu cầu thực hành tại cơ sở khám, chữa bệnh. Sinh viên sau khi tốt nghiệp cần thêm nhiều năm để thực sự làm chủ các kỹ năng lâm sàng.

Thứ ba, nghề điều dưỡng - một trụ cột không thể thiếu của hệ thống y tế - vẫn chưa được nhìn nhận đúng mức; đội ngũ điều dưỡng chưa được đào tạo và đãi ngộ tương xứng với vai trò.

Đây không chỉ là vấn đề riêng của y tế tư nhân. Tuy nhiên, với đặc thù phải cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người bệnh, khu vực tư nhân là nơi cảm nhận rõ áp lực thiếu hụt nhân lực chất lượng cao.

Y tế tư nhân đã trở thành nguồn lực quan trọng PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM (Ảnh: Thảo Phương) PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, y tế tư nhân đã phát triển với quy mô lớn và ngày càng trở thành một nguồn lực quan trọng của hệ thống y tế thành phố. TPHCM hiện có 95 bệnh viện tư nhân, gồm 47 bệnh viện đa khoa và 48 bệnh viện chuyên khoa; trong khi khối công lập có 68 bệnh viện. Đáng chú ý, các bệnh viện tư nhân đang có 7.398 giường bệnh, chiếm 15,2% trong tổng số 48.626 giường bệnh của toàn thành phố. Ngoài ra, hệ thống y tế tư nhân tại TPHCM còn có 358 phòng khám đa khoa, 11.066 phòng khám chuyên khoa và 18.676 cơ sở kinh doanh. Đây là nguồn lực lớn về cơ sở vật chất, nhân lực y tế, trang thiết bị, thuốc, kỹ thuật chuyên môn và khả năng cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân. Những con số trên cho thấy y tế tư nhân không còn chỉ đóng vai trò bổ sung, mà đã trực tiếp chia sẻ một phần đáng kể nhu cầu khám, chữa bệnh và năng lực cung ứng dịch vụ y tế của TPHCM. Với quy mô này, y tế tư nhân cần được nhìn nhận và phát huy đúng vai trò là một cấu phần quan trọng trong năng lực cung ứng dịch vụ của toàn hệ thống y tế thành phố, thay vì chỉ được xem là lực lượng bổ sung cho khu vực công lập. Trong nhiều năm qua, các bệnh viện và cơ sở y tế tư nhân đã góp phần tăng năng lực cung ứng dịch vụ, giảm tải cho bệnh viện công, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân, đồng thời tạo động lực đổi mới quản trị bệnh viện, ứng dụng công nghệ, phát triển kỹ thuật cao và nâng cao chất lượng phục vụ. Do đó, định hướng của ngành y tế TPHCM trong giai đoạn tới là không phát triển y tế công lập và y tế tư nhân thành hai hệ thống song song, mà tạo điều kiện để hai khu vực cùng tham gia, cùng phát triển trong một hệ sinh thái y tế thống nhất, lấy người dân làm trung tâm.

Ảnh: Thảo Phương