Chiến sĩ công an gãy chân vì bị thanh niên không đội mũ bảo hiểm tông xe

Sau khi bị nam thanh niên lái xe máy không chấp hành hiệu lệnh, cố tăng ga nhằm tẩu thoát, tông xe thẳng vào người ở Nghệ An hôm 11/12, Thiếu tá N.X.C. bị gãy xương cẳng chân.

Ngay sau đó, đồng chí N.X.C. được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An sau đó được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng đau và hạn chế vận động cẳng chân trái sau tai nạn giao thông, cẳng chân và bàn chân phù nề nhiều, biến dạng.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Phẫu thuật CT và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, bệnh nhân được chẩn đoán gãy 2 xương cẳng chân trái và gãy trật khớp bàn chân trái.

"Chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật nắn chỉnh kín, kết hợp xương cẳng chân bằng đinh nội tủy trên màn hình tăng sáng. Bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật theo phương pháp mổ kín, không mổ mở vì nguy cơ nhiễm trùng cao", PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh chia sẻ.

Hiện trường vụ việc, chiến sĩ công an bị nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm tông xe.

Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân N.X.C. đã được điều trị tích cực giảm đau, giảm phù nề và tập phục hồi chức năng.

Hiện vết mổ của bệnh nhân C. đã khô, vận động gối, cổ chân tốt. Dự kiến sau khi ra viện, bệnh nhân sẽ tiếp tục tập phục hồi chức năng để có thể vận động bình thường trở lại.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh kiểm tra cho bệnh nhân sau ca phẫu thuật (Ảnh: Bệnh viện Việt Đức).

Theo chuyên gia, các tai nạn giao thông thường để lại những chấn thương nghiêm trọng. Vì thế, người dân khi tham gia giao thông cần phải nghiêm chỉnh chấp hành hướng dẫn của người điều khiển giao thông, hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và đồng thời phải luôn chấp hành tốt Luật An toàn giao thông.

Khi xảy ra tai nạn chấn thương cần liên hệ cấp cứu 115 để di chuyển nạn nhân đúng cách đến cơ sở y tế chuyên sâu để kịp thời xử lý và điều trị.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, ngày 11/12, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông 1-46 (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An) lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên quốc lộ 46, đoạn qua địa bàn thị trấn Hưng Nguyên.

Khoảng 14h cùng ngày, một nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Phát hiện tổ Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên đường, nam thanh niên đã tăng ga để vượt qua chốt.

Khi chạy qua chốt, nam thanh niên đã đâm trúng người Thiếu tá N.X.C. (SN 1986, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an huyện Hưng Nguyên). Bị đâm mạnh, Thiếu tá C. ngã ra đường, bị thương ở chân.