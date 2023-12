Ngày 11/12, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông 1-46 (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An) lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên quốc lộ 46, đoạn qua địa bàn thị trấn Hưng Nguyên.

Thiếu tá CSGT bị nam thanh niên lao thẳng xe máy vào người (Ảnh: Cắt từ clip).

Khoảng 14h cùng ngày, một nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Phát hiện tổ Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên đường, nam thanh niên đã tăng ga để vượt qua chốt.

Khi chạy qua chốt, nam thanh niên đã đâm trúng người Thiếu tá N.X.C. (SN 1986, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an huyện Hưng Nguyên). Bị đâm mạnh, Thiếu tá C. ngã ra đường, bị thương ở chân.

Các đồng nghiệp sau đó đã đến sơ cứu và đưa Thiếu tá C. vào Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên để kiểm tra, chăm sóc sức khỏe.

Sau sự việc, nam thanh niên nêu trên đã bị lực lượng công an bắt giữ để làm rõ vụ việc.