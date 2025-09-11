Máy bay lùi giờ để hộ tống trái tim mang sứ mệnh thắp lên cuộc đời mới

Theo nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, ngày 10/9, nhận được thông tin khẩn cấp từ Bệnh viện, chuyến bay của Hãng Hàng không Vietnam Airlines đã nhanh chóng phối hợp, ưu tiên cho bác sĩ và “vị khách đặc biệt”.

Vị khách này là trái tim của người bệnh chết não được vận chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ về ghép cho người bệnh tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Trái tim của người hiến tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ được chuyển đến sân bay Nội Bài (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Chuyến bay VN1545 khởi hành từ Hà Nội đến thành phố Huế lúc 16h30 ngày 10/9 đã mang theo sứ mệnh đặc biệt khi chở đoàn bác sĩ vận chuyển trái tim của một người hiến tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, ca phẫu thuật lấy tạng ghép diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ với 6 mô, tạng được lấy từ người hiến chết não.

Để kịp thời vận chuyển mô, tạng đến các bệnh viện lớn trong cả nước, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Phú Thọ hỗ trợ mở đường, tranh thủ từng phút, vận chuyển đảm bảo tạng được đưa đến nơi kịp thời.

Hình ảnh trái tim của người hiến tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ được nhân viên hỗ trợ đưa lên máy bay (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Tại sân bay Nội Bài, chuyến bay đã được Hãng Hàng không Vietnam Airlines chủ động lùi giờ cất cánh 15 phút để đợi đoàn bác sĩ lên máy bay. Toàn bộ hành khách đã kiên nhẫn chờ đợi, đồng lòng sẻ chia vì một hành trình nhân đạo đầy ý nghĩa.

Do thời gian bảo quản tạng cực kỳ nghiêm ngặt, mọi khâu từ thủ tục sân bay, kiểm tra an ninh đến lên máy bay đều được thực hiện khẩn trương và ưu tiên tối đa. Đoàn cán bộ y tế được hỗ trợ nhanh chóng, đảm bảo hành trình diễn ra thuận lợi.

Vị trí ngồi của “vị khách đặc biệt” (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Ngay khi hạ cánh, đội ngũ y tế cùng trái tim của người hiến đã được hỗ trợ di chuyển nhanh nhất đến Bệnh viện Trung ương Huế, thực hiện ca ghép tim ngay trong đêm.

Với giới hạn bảo quản tối đa của trái tim chỉ 6 tiếng từ khi lấy ra đến khi ghép, những “chuyến bay hồi sinh” này đòi hỏi sự chủ động, linh hoạt và chính xác tuyệt đối, góp phần tạo nên phép màu cứu sống người bệnh chờ ghép.

Việc phối hợp vận chuyển nhanh chóng, kịp thời giữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ với lực lượng CSGT tỉnh Phú Thọ, hãng Hàng không Vietnam Airlines và Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Mắt Trung ương đã mang lại cơ hội sống cho người bệnh chờ ghép tạng.

Đặc biệt, với chuyến bay mang số hiệu VN1545 thì đây chính là một chuyến bay của lòng nhân ái, sự sẻ chia và hồi sinh những cuộc sống mới.