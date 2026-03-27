Chế độ ăn độc đáo có thể làm chậm quá trình lão hóa não bộ hơn 2 năm

Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng việc tuân thủ chế độ ăn MIND có thể giúp làm chậm quá trình mất mô não, đặc biệt là chất xám, ở người trung niên và cao tuổi. Những người áp dụng chế độ ăn này nghiêm ngặt nhất có sự thay đổi trong não bộ tương đương với việc lão hóa chậm hơn 2,5 năm.

Chế độ ăn MIND (Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay) là sự kết hợp của hai chế độ ăn lành mạnh khác: chế độ ăn Địa Trung Hải và chế độ ăn DASH. Chế độ ăn Địa Trung Hải tập trung vào rau, các loại hạt, cá và sữa ở mức độ vừa phải, ít thịt đỏ, đã được chứng minh giúp kéo dài tuổi thọ và làm chậm suy giảm nhận thức.

Chế độ ăn DASH nhằm giảm huyết áp, tập trung vào trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt và các sản phẩm sữa ít béo.

Nghiên cứu được thực hiện trên 1.647 người trưởng thành, theo dõi trong khoảng 12 năm thông qua thói quen ăn uống tự báo cáo và chụp cộng hưởng từ não (MRI).

Kết quả cho thấy, những người tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn MIND có mối tương quan tích cực với việc giảm mất mô não theo thời gian, đặc biệt là chất xám - loại mô đóng vai trò quan trọng trong suy nghĩ, ghi nhớ và ra quyết định. Họ cũng có sự giãn nở tâm thất ít hơn, một dấu hiệu khác của sự mất mô não.

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng các loại thực phẩm được MIND khuyến nghị, giàu chất chống oxy hóa như quả mọng và protein chất lượng cao như thịt gia cầm, có thể giảm căng thẳng oxy hóa và tổn thương thần kinh.

Chế độ ăn MIND được kỳ vọng là chiến lược khả thi để giải quyết gánh nặng bệnh thoái hóa thần kinh trong bối cảnh dân số già hóa toàn cầu (Ảnh: Jolygon/iStock/Getty Images Plus).

Ngược lại, thực phẩm chiên rán nhanh, nhiều chất béo không lành mạnh, có thể gây viêm và tổn thương mạch máu.

Những điểm bất ngờ và hướng nghiên cứu tương lai

Chế độ ăn MIND được điều chỉnh thêm để ngăn ngừa suy giảm nhận thức, đã được chứng minh có thể giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ và duy trì sự minh mẫn của não bộ.

Nghiên cứu mới này, do các nhà khoa học từ Trường Y Đại học Chiết Giang, Trung Quốc dẫn đầu, đã điều tra tác động của chế độ ăn MIND đối với quá trình lão hóa não. Mặc dù những người tham gia không được yêu cầu tuân theo chế độ ăn cụ thể, nhưng mức độ phù hợp với chế độ ăn MIND của họ được chấm điểm.

Kết quả cho thấy, những người càng tuân thủ chế độ ăn này càng nhận được nhiều lợi ích cho quá trình lão hóa não.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh: "Sự teo chất xám và sự giãn nở thể tích não thất là những dấu hiệu đã được xác định rõ ràng của quá trình lão hóa não. Chất xám đóng vai trò quan trọng trong trí nhớ, học tập và ra quyết định. Ngược lại, sự giãn nở thể tích não thất phản ánh sự mất mô não".

Biểu đồ cho thấy những người tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn MIND (đường chấm đỏ) bị mất ít chất xám hơn và có thể tích não thất bên trái thấp hơn (Ảnh: Chen và cộng sự, Tạp chí Thần kinh học, Phẫu thuật thần kinh và Tâm thần học, 2026).

Tuy nhiên, nghiên cứu này chưa cho thấy mối quan hệ nhân quả trực tiếp. Mặc dù đã tính đến nhiều yếu tố như tuổi tác và trình độ học vấn, nhưng một số yếu tố khác như chất lượng giấc ngủ hoặc di truyền chưa được xem xét. Có thể có những yếu tố ảnh hưởng đến cả chế độ ăn uống và quá trình lão hóa não mà không được theo dõi cụ thể.

Một số phát hiện bất ngờ bao gồm việc thực phẩm nguyên hạt có liên quan đến sự suy giảm nhanh hơn của chất xám, trong khi việc tiêu thụ nhiều pho mát dường như làm chậm sự suy giảm sức khỏe não bộ - điều này trái ngược với khuyến nghị hạn chế pho mát của chế độ ăn MIND.

Rõ ràng, hiệu quả của chế độ ăn MIND có thể khác nhau tùy thuộc vào từng người và tình trạng sức khỏe. Tuy nhiên, nghiên cứu này cung cấp bằng chứng mới có giá trị về mối liên hệ chặt chẽ giữa chế độ ăn uống và sức khỏe não bộ.

Các nhà nghiên cứu đề xuất rằng các nghiên cứu trong tương lai nên dựa trên những phát hiện này bằng cách sử dụng các nhóm người lớn hơn và đa dạng hơn để làm rõ hơn cách thức các mô hình ăn uống cụ thể ảnh hưởng đến quá trình lão hóa não và thoái hóa thần kinh.

Điều này sẽ cung cấp thông tin cho các chương trình can thiệp dinh dưỡng trong tương lai nhằm cải thiện sức khỏe não bộ.

Trước sự gia tăng dân số già toàn cầu và gánh nặng ngày càng tăng của các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer và Parkinson, việc thúc đẩy chế độ ăn MIND như một phần của hướng dẫn dinh dưỡng cho người cao tuổi có thể là một chiến lược khả thi để giải quyết thách thức này.