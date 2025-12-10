Cháu bé 3 tuổi uống nhầm dầu hỏa được cứu sống sau 6 tháng nằm viện

Ngày 10/12, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cho biết, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc của đơn vị vừa điều trị thành công cho bệnh nhi 3 tuổi bị ngộ độc dầu hỏa nguy kịch.

Cháu bé ngộ độc dầu hỏa nguy kịch được các bác sĩ cứu sống sau 6 tháng điều trị (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Theo lời kể của người nhà, tháng 5 vừa qua, cháu bé uống nhầm dầu hỏa khi chơi ở nhà, dẫn đến bị ngộ độc với các biểu hiện khó thở, tím tái. Sau khi phát hiện, gia đình đưa bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Nam Định, rồi từ đây chuyển thẳng lên tuyến trung ương điều trị.

Tại bệnh viện trung ương, bệnh nhi được chẩn đoán: suy hô hấp nặng, viêm phổi do hít sặc dầu hỏa. Kết quả chụp MRI sọ não cho thấy, bệnh nhi bị tổn thương chất trắng và nhân xám, đồi thị bán cầu đại não, tiểu não hai bên, để lại di chứng thần kinh.

Sau một tháng điều trị, do tình trạng chuyển biến rất nặng, tiên lượng xấu, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, neo người nên gia đình đã xin chuyển bệnh nhi về điều trị giảm nhẹ tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình.

Bác sĩ Nguyễn Văn Huynh (Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc) cho biết, thời điểm tiếp nhận bệnh nhi từ tuyến trung ương chuyển về, tình trạng bệnh nhi rất nặng: viêm phổi, suy hô hấp, di chứng thần kinh sau ngộ độc dầu hỏa, tiên lượng vô cùng xấu.

Các bác sĩ xác định “còn nước, còn tát”, sau đó nhanh chóng hội chẩn, đưa ra phác đồ điều trị cho bệnh nhi. Bệnh nhi được đặt lại ống nội khí quản, điều trị thở máy, kháng sinh, bổ thần kinh, dinh dưỡng, cân bằng nội môi.

Do vấn đề tổn thương thần kinh, trẻ cai máy nhiều lần thất bại, phụ thuộc máy thở kéo dài nên bác sĩ chỉ định mở canuyn khí quản và tiếp tục điều trị thở máy, phục hồi chức năng.

Sau gần 6 tháng điều trị tích cực, bệnh nhi cai được máy thở, vấn đề thần kinh cải thiện dần. Trẻ được nội soi phế quản đánh giá đường thở, xét chỉ định rút canuyn khí quản. Tuy nhiên kết quả nội soi trẻ có u sùi trên chỗ mở canuyn khí quản, gây chít hẹp 70% khẩu kính khí quản nên chưa thể rút canuyn.

Hiện bệnh nhi đã tỉnh táo, chơi ngoan, ăn uống đường miệng tốt, không phải can thiệp thuốc, được can thiệp phục hồi chức năng. Trong thời gian tới bệnh nhi sẽ được nội soi lại phế quản, xem xét can thiệp cắt đốt u sùi đường thở.