Hơn 1 tháng qua, cứ đến chiều là anh T.L. (33 tuổi, ngụ TPHCM) xuất hiện cơn đau đầu âm ỉ kéo dài, khiến cơ thể mệt mỏi, mất tập trung, công việc và sinh hoạt hàng ngày bị ảnh hưởng. Anh đã tìm đến nhiều cơ sở y tế và điều trị bằng thuốc, nhưng tình trạng không thuyên giảm.

“Sát thủ” lộ diện qua ảnh chụp CT

Anh quyết định tìm đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn. Tại bệnh viện, anh được ThS.BS.CKII Nguyễn Trương Khương, Giám đốc chuyên môn kiêm Trưởng khoa Tai Mũi Họng trực tiếp thăm khám và nội soi tai mũi họng.

Kết quả kiểm tra ban đầu không cho thấy bất thường ở hốc mũi. Tuy nhiên, qua ảnh chụp CT mũi xoang, bác sĩ Khương phát hiện khu vực xoang bướm của người bệnh có nhiều vùng mờ trắng, không đều, là dấu hiệu của ổ nấm.

Bác sĩ thăm khám ban đầu cho người bệnh (Ảnh: BV).

Theo bác sĩ Khương, viêm xoang do nấm là một dạng đặc biệt và tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, “sát thủ” ẩn mình trên có thể phá hủy thành xoang và xâm nhập vào các cơ quan lân cận, gây mờ mắt, thậm chí mù vĩnh viễn.

Nguy hiểm hơn, khi nấm lan tới hộp sọ, người bệnh có thể đối mặt với viêm màng não, tổn thương thần kinh, xuất huyết và thậm chí tử vong.

Các dấu hiệu trên CT để chẩn đoán nấm ở vùng xoang khá khó nhận biết, đòi hỏi bác sĩ tai mũi họng cần phải có chuyên môn và kinh nghiệm để tìm ra đúng nguyên nhân.

Hồi phục sau 1 ngày

Sau khi phát hiện ổ nấm, anh L. được ê-kíp điều trị chỉ định phẫu thuật nội soi mở xoang bướm ngay trong chiều cùng ngày. Ca phẫu thuật do ThS.BS.CKII Nguyễn Trương Khương trực tiếp thực hiện, kéo dài khoảng 1 giờ.

Bác sĩ tiến hành phẫu thuật hút sạch ổ nấm bên trong xoang bướm (Ảnh: BVCC)

Quá trình phẫu thuật, bác sĩ mở rộng lỗ thông xoang bướm, hút sạch toàn bộ ổ nấm bên trong và bơm rửa xoang bằng nước muối sinh lý kết hợp betadine (dung dịch sát khuẩn) pha loãng, nhằm làm sạch hoàn toàn vùng viêm nhiễm.

Một ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục, không còn những cơn đau đầu, sức khỏe cũng dần ổn định và sinh hoạt trở lại bình thường.

Sau khi khỏe lại, anh L. chia sẻ: “Nhân viên văn phòng như mình phải ngồi làm việc trong phòng máy lạnh nên rất dễ gặp phải các bệnh lý về mũi xoang, lâu ngày gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe thể chất và tinh thần.

Mình đã uống thuốc trước đó nhưng không cải thiện, nên đi khám và được bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn chỉ định phẫu thuật thành công. Nếu mọi người thấy cơ thể có những triệu chứng bất thường như mình hãy đến cơ sở y tế sớm để điều trị khỏi bệnh”.

ThS.BS.CKII Nguyễn Trương Khương cảnh báo, viêm xoang bướm - đặc biệt với nguyên nhân do nấm - thường không có triệu chứng điển hình. Người bệnh chủ yếu chỉ cảm thấy đau đầu âm ỉ, đôi khi đau sâu trong hốc mắt, vùng trán hoặc quanh đầu, khiến việc chẩn đoán trở nên khó khăn.

Việc nội soi tai mũi họng trong trường hợp này thường không phát hiện tổn thương, mà chỉ có thể xác định cụ thể bệnh qua chụp CT xoang, với hình ảnh đặc trưng là những vùng mờ không đồng nhất.

Do đó, với các trường hợp đau đầu kéo dài, điều trị bằng thuốc nhiều tuần nhưng không cải thiện, người bệnh tuyệt đối không chủ quan mà hãy đến cơ sở y tế uy tín có chuyên khoa Tai Mũi Họng để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.