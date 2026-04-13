Cậu bé 15 tuổi bị lưỡi câu 3 tiêu cắm vào đỉnh đầu

Ngày 13/4, Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình, tỉnh Quảng Trị thông tin việc tiếp nhận, xử lý vết thương cho bệnh nhân B.T.Đ. (15 tuổi, trú tại phường Đồng Thuận, Quảng Trị). Đ. được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hoảng sợ, trên đỉnh đầu có một lưỡi câu 3 tiêu cắm sâu, gây chảy máu.

Lưỡi câu cắm vào đầu thiếu niên (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Bác sĩ đã gây tê tại chỗ cho Đ. và thực hiện thủ thuật lấy lưỡi câu ra an toàn, khuyến cáo bệnh nhân tiêm vaccine phòng uốn ván để tránh nguy cơ biến chứng đáng tiếc.

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Thưởng, Trưởng khoa Ngoại - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình, cho biết bệnh nhân Đ. bị thương do bất cẩn khi đi câu cá. Lưỡi câu cắm xuyên da ở phần đỉnh đầu, may mắn không gây hại mạch máu, dây thần kinh quan trọng.

Bác sĩ Thưởng khuyến cáo, khi bị các vật sắc nhọn như lưỡi câu cắm sâu vào cơ thể, người dân không tự ý tháo bỏ tại nhà mà cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được xử lý đúng cách.