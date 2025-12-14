Bị khỉ hoang tấn công, bé gái nhập viện với nhiều vết thương ở mặt và đầu

Ngày 14/12, Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình, tỉnh Quảng Trị cho biết đã xử lý vết thương cho bệnh nhi bị khỉ hoang tấn công.

Bệnh nhi là L.Q.N. (SN 2018, trú tại phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị), nhập viện với nhiều vết thương vùng mặt và đầu.

Bé gái phải nhập viện vì khỉ hoang tấn công (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận cháu N. có vết thương vùng má phải, khuyết da 2x3cm, bầm tím xung quanh, da đầu vùng chẩm có nhiều vết thương gây chảy máu.

Bệnh nhi được bác sĩ phẫu thuật xử lý vết thương vùng mặt, dùng thuốc kháng sinh, kháng viêm, giảm đau và chỉ định tiêm vaccine uốn ván, vaccine phòng bệnh dại.

Người thân của cháu N. cho biết vào ngày 13/12, cháu chơi ở sân nhà thì bị một con khỉ lao vào tấn công. Cá thể khỉ hoang này sống ở núi đá gần nhà cháu N., từng làm 4 người khác bị thương.